El emotivo mensaje de Sebastián Nebot a Lizy Tagliani “Gracias por amar como amás”

El Casamiento De Lizy Tagliani y Sebastián, en marzo de 2023

El romántico mensaje del marido de Lizy Tagliani por sus tres años de casados

El mensaje publicado incluyó una referencia especial a la convivencia con su hijo y la diversidad de seres queridos: “Con nuestro hijo, con nuestras risas, con nuestras luchas, con cada momento compartido… y también con nuestros perritos, nuestros gatitos, con esta hermosa familia multiespecie que armamos, llena de amor, de vida y de compañerismo”, escribió Nebot.

Sebastián Nebot: “Gracias por estar, por sostener, por amar como amás. Por bancarnos en las difíciles y disfrutar juntos las simples”

Para describir su recorrido juntos, él puntualizó: “No fue un camino perfecto, pero fue real. Y lo elegiría mil veces más”. Al agradecer a Tagliani su acompañamiento y entrega, destacó: “Gracias por estar, por sostener, por amar como amás. Por bancarnos en las difíciles y disfrutar juntos las simples”.

Cerró su dedicatoria renovando el compromiso y su afecto: “Te amo hoy, más que ayer… y menos que mañana. Feliz aniversario, mi amor. Vamos por toda la vida juntos”.

Por su parte entre otros mensajes Lizy le dedicó un divertido video a su esposo por los tres años de matrimonio...con un relato muy emotivo, donde resalta la familia. “Cincuenta años y para vestir santos. Diosito, dame una señal. Tengo que estar sexy. Algo tengo que enganchar. Ay, Dios mío. Iré a cazarlo. Como sea, lo traeré. Tengo que decirle que soy trans, porque si no lo digo, no se da cuenta. Ahora sí, hermosa. Ya leyó el mensaje. Una hot. Enloqueció, está muerto de amor conmigo. Disimulo. Yéndolo a buscar, desesperada como Marta Sánchez. Noche de pasión. Ahora sí, enamoradísimo, picó. Propuesta de... compromiso. Compromiso. Amor total por esta familia. Ay, tenemos una sorpresa que queremos compartir con ustedes. Nos casamos. Ay, y ahora otra noticia para compartir con la familia. Con toda la familia, con más familia, con esta familia tan diversa que tenemos, con el amor, con ustedes. Ay, sí, sí. Ahí está la cigüeña. Y nuestro hijo. El primer día de padres. Feliz aniversario, amor, familia", cerró el mensaje de Lizy para su marido y su hijo.

Video de Lizy dedicado a su marido por el aniversario de casados

El día de la Boda

La celebración de la boda ofreció un menú gourmet y abanicos con los colores de la bandera LGTBQ+ para acompañar la diversidad del event

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot han formalizado su matrimonio en el Registro Civil de Berazategui ante la presencia de diversas figuras del espectáculo y representantes de medios. El evento, que convocó a 180 invitados, fue en el salón La Paloma 3, en la misma ciudad del sur del Gran Buenos Aires, con una selección de padrinos encabezada por Mirtha Legrand, Gustavo Yankelevich, Alejandro Marley Wiebe y Humberto Tortonese.

La organización del casamiento dejó al descubierto una dinámica de producción que involucró a equipos de vestuario de Telefe para el look “total white” de Tagliani en la ceremonia civil. El diseñador Pablo Ramírez confeccionó el vestido principal de la novia, una pieza en blanco y negro, mientras que Flor Boskis —con trayectoria acreditada como heredera de siete generaciones de joyeros— diseñó en exclusiva las alianzas y los aros para la conductora.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot sellaron su amor hace tres años

La celebración desplegó además un menú compuesto por crepes de centolla, lomo con hongos de pino, milhojas de papa y una pavlova como postre, y sumó elementos como abanicos con los colores de la bandera LGTBQ+ para los asistentes.

Entre los invitados figuraron Karina La Princesita, Nicole Neumann, Damián Betular, Wanda Nara, Ángel de Brito, Vicky Xipolitakis, Santiago del Moro, Jesica Cirio, Marcela Tinayre y Andy Kusnetzoff.

Mirtha Legrand, Gustavo Yankelevich, Alejandro Marley Wiebe y Humberto Tortonese apadrinaron el casamiento de Lizy Tagliani

La convocatoria resultó en una cobertura in situ de los principales medios de espectáculo, consolidando al casamiento de Lizy Tagliani como uno de los eventos sociales de mayor visibilidad. La producción se apoyó en la segmentación de la celebración con un festejo privado para el círculo más íntimo y una fiesta ampliada por la noche, lo que permitió una administración precisa de invitados y recursos de prensa.

Durante el encuentro con medios, Tagliani explicó: “Va a haber sanguchitos, pero no pueden entrar todos porque no hay lugar, pero si en algún momento hay espacio, se meten todos y bailamos”, en diálogo con periodistas presentes.

El casamiento de Lizy Tagliani recibió amplia cobertura mediática, consolidándose como uno de los eventos sociales más destacados del año

La planificación incluyó recordatorios simbólicos como fotografías de Floppy Cucu, fallecida en julio de 2020, y de Jorge Ibáñez, entre otros, en el espacio de la ceremonia, posición que Tagliani describió con ironía para marcar el tono de la jornada. La propia conductora declaró : “Tuve a Floppy todo el día presente”, añadiendo con ironía, que entre los retratos distribuidos en el salón habría “una foto de mi mamá, una de Jorge Ibáñez, una de la Floppy... es casi el Cementerio de Chacarita, muchos muertos”, en alusión a su vínculo con las amadas figuras ausentes de su vida.