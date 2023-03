Lizy Tagliani se casó con Sebastián Nebot: “Es el gran amor de mi vida”

El casamiento de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot (América)

Minutos después de las 11 de la mañana de este jueves, Lizy Tagliani y su ahora marido Sebastián Nebot pasaron por el Registro Civil ubicado en la Avenida 14 número 4520 de Berazategui para sellar esa unión, que comenzó hace poco más de un año. Para la ocasión, Lizy se presentó vistiendo un traje total white (con un look armado por las vestuaristas de Telefe) que complementó con una coronita de novia, en tanto que Sebastián optó por un pantalón blanco, camisa rosa y un saco bordó.

Tras la emoción de las firmas de rigor y el apasionado beso, las caras de felicidad tanto del matrimonio como de sus acompañantes no se podían borrar. Con ese panorama trabajaron los movileros de los diferentes medios, quienes realizaron todas las preguntas de rigor.

“Como no puedo aguantarme a hablar quiero decir que estoy muy orgullosa y contenta con el paso que acabamos de dar, que Sebastián es un hombre muy importante en mi vida y que la vida se construye de oportunidades y sin ellas no podemos lograr absolutamente nada”, afirmó Lizy, quien luego aseguró; “Yo soy un resultado de muchas pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado y también esas oportunidades tienen que ver con el amor y Sebastián es eso: el gran amor con el que quiero estar el resto de mi vida”.

También los periodistas de los diferentes medios presentes consultaron sobre si estaban invitados para la fiesta posterior, y ante ello, Lizy aclaró: “Va a haber sanguchitos, pero no pueden entrar todos porque no hay lugar, pero si en algún momento hay espacio, se meten todos y bailamos”, bromeó.

“Estamos muy emocionados. Estoy feliz muchas gracias”, aseguró en charla con Nico Magaldi en América. Con una sonrisa imborrable salió a la vereda del registro civil portando la libreta matrimonial en la mano, momento en que quienes los acompañaban en esta celebración comenzaron con la lluvia de arroz.

Luego, en la previa de un festejo privado solo para la familia y los más íntimos, se sinceró diciendo; “Tuve a Floppy todo el día presente”, en referencia a su amiga y mano derecha, Floppy Cucu, quien falleció en julio de 2020 en la Clínica Suizo Argentina, a los 33 años. Tenía leucemia y un mes antes se había contagiado de coronavirus”. Y aclaró: “En el casamiento va a haber una foto de mi mamá, una de Jorge Ibáñez, una de la Floppy... es casi el Cementerio de Chacarita, muchos muertos”, sin dejar de lado su humor habitual.

Ningún medio periodístico quiso perderse el casamiento de Lizy Tagliani

La fiesta tendrá a 180 invitados y será en un salón de Berazategui, ciudad de la zona sur del Gran Buenos Aires. Después de pasar por el registro civil, la pareja tendrá su ceremonia desde las 19 horas en el Salón La Paloma 3, de dicho partido del sur del conurbano. Los padrinos de la boda serán Mirtha Legrand, Gustavo Yankelevich, Alejandro Marley Wiebe y Humberto Tortonese y además habrá muchos famosos entre los invitados, como Karina La Princesita, Nicole Neumann, Damián Betular, Wanda Nara, Ángel de Brito, Vicky Xipolitakis, Santiago del Moro, Jesica Cirio, Marcela Tinayre y Andy Kusnetzoff, entre otros.

“Son gente que compartió muchos momentos de mi vida, quizás no tanto Mirtha, pero es muy importante en mi vida y ella sabe por qué. Es muy lindo que vengan todos hoy”, explicó.

El diseñador Pablo Ramírez tiene a cargo el vestido de la novia, el cual será una sinfonía en blanco y negro. Asimismo, Flor Boskis, que es heredera de siete generaciones de joyeros, diseñó personalmente las alianzas y los aros que la conductora de Got Talent Argentina lucirá en su boda.

En cuanto a la comida, el menú de la entrada consta de crepes de centolla con crema de puerros y champignones. En tanto, de plato principal, habrá lomo con hongos de pino y milhojas de papa y de postre, pavlova con reducción de frutos rojos. Para cierre de la fiesta, habrá baile y también los invitados recibirán abanicos con los colores de la bandera LGTBQ+.

Días antes de dar el sí, la popular humorista celebró la despedida de soltera rodeada de varios famosos, como Marley, la Negra Vernaci, Humberto Tortonese y Damián Betular, entre otros. En las redes sociales, Lizy y sus amigos compartieron imágenes de este momento inolvidable y súper divertido.

“¡Exclusivo! Ensayo del casamiento del año! ¡Fue un éxito!”, señaló Marley sobre la celebración que terminó con todos los invitados en la pileta en una jornada de muchísimo calor. “¡Queremos mostrarles el ensayo que hicimos con mucho amor su grupo de amigos para que el jueves salga todo bien! Fue una superproducción y no se escatimó en gastos!”, agregó el conductor.

En uno de los videos, Tagliani y Betular hacen una pirueta en el aire y se tiran en la pileta. Mientras que en otra de las grabaciones, la conductora, su pareja y amigos aparecen tarareando la popular canción de boda en la pileta. De esta manera, todos se divirtieron en la previa al casamiento.

