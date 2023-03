Las imágenes de la despedida de soltera de Lizy Tagliani: pileta, coreografías y famosos

La despedida de soltera de Lizy Tagliani (Video: Instagram)

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebrarán su boda este jueves 23 de marzo, tras casi un año de relación amorosa. La conductora de Got Talent Argentina y su futuro marido harán una fiesta de casamiento en Berazategui para 180 personas, incluida Mirtha Legrand que será la madrina.

A poco de dar el sí, la popular humorista celebró la despedida de soltera rodeada de varios famosos, como Marley, la Negra Vernaci, Humberto Tortonese y Damián Betular, entre otros. En las redes sociales, Lizy y sus amigos compartieron imágenes de este momento inolvidable y súper divertido.

“¡Exclusivo! Ensayo del casamiento del año! ¡Fue un éxito!”, señaló Marley sobre la celebración que terminó con todos los invitados en la pileta en una jornada de muchísimo calor. “¡Queremos mostrarles el ensayo que hicimos con mucho amor su grupo de amigos para que el jueves salga todo bien! Fue una superproducción y no se escatimó en gastos!”, agregó el conductor.

Lizy Tagliani y Damián Betular improvisaron una coreo en la pileta

En uno de los videos, Tagliani y Betular hacen una pirueta en el aire y se tiran en la pileta. Mientras que en otra de las grabaciones, la conductora, su pareja y amigos aparecen tarareando la popular canción de boda en la pileta. De esta manera, todos se divirtieron en la previa al casamiento.

Recientemente, la conductora expresó su alegría de formalizar su relación en una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece): “La verdad que estoy muy contenta, feliz, cero nerviosa. Soy como muy relajada en eso, no me preocupa mucho. Yo lo único que quiero es que haya mucho chupi, buena música y que la gente la pase bien”.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Con respecto a su vestuario, la conductora señaló: “Pablo Ramírez se ocupa de todo. Yo entré y dejé que me tome las medidas para que haga lo que quiera. Solo quiero estar cómoda, porque no me voy a cambiar. Voy a tener un solo look. Como me visto, me quedo. Así que ya le dije que, si no estoy cómoda, voy y me pongo un jean y chau”.

Finalmente, Tagliani confirmó que sigue adelante con los trámites de adopción para cumplir con su sueño de formar una familia con su pareja. “La inscripción ya está hecha y, poco a poco, vamos a ir viendo qué pasa. Hace poco hubo una posibilidad, lo que pasa es que eran unos hermanitos de CABA y, como yo tengo domicilio en provincia, faltaba todo un proceso hasta que empezara la convocatoria fuera de la Capital”.

Por su parte, Nebot también había dado detalles de la boda: “A la mañana tenemos el civil y a la tarde hacemos la ceremonia, con una recepción, el momento en que nos casamos y después la fiesta”. Luego, detalló: “El salón es de unos amigos, en Berazategui. Ellos están organizando todo, están remodelando todo. Fui al salón hace unos días y está increíble. Y van a venir muchos de mi familia. Yo soy de Mendoza y van a estar mis hermanos, mis padres, tías, primos”.

Por último, también recordó cómo había comenzado la relación: “Con Lizy nos conocemos desde el 2016, cuando ella fue a hacer una presentación en Mendoza. Y ahí tuvimos una comunicación. Pero cuando ella se puso en pareja, nos dejamos de escribir. Y además la distancia jugó un poco en contra. Con ella estamos genial. A mi un poco la exposición y lo de los medios... soy un poco vergonzoso. Pero le estoy poniendo todo”.

Seguir leyendo: