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Cinthia Fernández habló tras su despido del programa de Moria Casán: “Me parece desproporcionada la medida”

Ángel de Brito contó que la producción de La Mañana con Moria tomó la decisión de apartar a la panelista del ciclo luego de su cruce con María Fernanda Callejón y la entrevista que dio al aire de LAM

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Tras la feroz pelea en vivo, la futura abogada se quedó sin trabajo (Video: LAM- América TV)

El martes 17, el estudio de La Mañana con Moria (El Trece) se convirtió nuevamente en escenario de máxima tensión con un cruce entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández. La discusión, que escaló en ausencia de Moria Casán, tuvo como eje una entrevista a Roberto Castillo, pareja de la influencer, sobre la causa judicial que involucra a su expareja, Daniela Vera Fontana. Aunque existía una cautelar que limitaba las referencias al caso, el intercambio se tornó cada vez más tenso. Cinthia pidió a Castillo que mostrara el acuerdo firmado para clarificar la situación, y los ánimos se caldearon rápidamente. Los gritos de ambas panelistas hicieron que Federico Seeber, a cargo del programa, decidiera mandar a un corte, pero la tensión siguió fuera de aire.

Días después de ese episodio y tras la nota que Cinthia concedió a LAM (América TV), la producción tomó una decisión drástica: desvincular a Fernández del programa. La noticia se conoció en vivo en LAM, donde Ángel de Brito confirmó: “La acaban de despedir a Cinthia Fernández del programa de Moria”. El panel reaccionó con sorpresa y Pilar Smith lo calificó como “una bomba total”. Según detalló de Brito, el motivo formal fue que Cinthia dio una nota en LAM sin la autorización de la productora. “La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en LAM anoche”, explicó.

En el debate posterior, los panelistas analizaron si la verdadera razón tenía que ver con la interna entre Cinthia y Callejón, que se arrastraba desde hacía tiempo, o si la entrevista fue solo la excusa necesaria para tomar una decisión que ya se venía evaluando. “Estaban buscando una excusa para echar a Cinthia”, sugirió uno de los presentes, mientras otros señalaron que “en el panel era la única que preguntaba cosas diferentes o un poco más picantes. El resto son muy complacientes”.

Luego del cruce que tuvieron al aire salió a la luz la pelea que tuvieron durante el corte (Video: Polémica en el bar-América TV)

Tanto Ángel de Brito como Pilar Smith coincidieron en que la medida fue “muy exagerada” y resaltaron el rol de Cinthia como panelista con oficio y capacidad para generar debates intensos. También expresaron dudas sobre si Moria Casán estaba al tanto de la decisión tomada en su ausencia y dejaron abierta la posibilidad de que la conductora pueda revertir el despido. En paralelo, comenzó la danza de nombres sobre el futuro de Fernández en la televisión, con el panel valorando que “Cinthia va bien en cualquier panel y la van a llamar de varios lados”.

La salida de Fernández reavivó el debate sobre las reglas de convivencia televisiva, los límites de la exposición mediática y el manejo de los conflictos dentro de los programas de panel, en un contexto donde las internas parecen marcar el pulso de la pantalla.

Minutos más tarde, el conductor agregó lo que habría enojado al canal: “Me dicen que uno de los motivos fue el graph de LAM, que era un textual de Cinthia, que dijo ‘Es insostenible el clima laboral en el programa’ y le dijeron ‘Bueno si es insostenible, un beso te echamos“.

“Ahí decidieron en conjunto, es decir que Moria debe estar al tanto, no la van a pasar por arriba, sacarla del programa. Muchas cosas de las que dijo acá le molestaron a la producción”, cerró el tema el presentador. Hasta el momento Cinthia no se pronunció al respecto de esta noticia, ni en el programa de América ni en sus redes sociales, donde suele conectarse con sus seguidores y los mantiene al tanto de cada uno de sus movimientos.

Luego del revuelo, la propia Cinthia se comunicó con el programa y confirmó la noticia por medio de una serie de mensajes: “Sí, la verdad no me di cuenta de avisar. Te juro que sí apurada porque estaba con este lío personal y vos sabes que estaba buscando a los chicos, cocinando, salí sin maquillaje”. Y siguió: “Jamás fue la intención desobedecer, te juro, me olvidé, tengo tanto quilombo”.

Me parece desproporcionada la medida, pero bueno, que voy a hacer”, cerró el mensaje la bailarina. Al mismo tiempo que la panelista envidaba estos mensajes, el productor general se comunicada con Pilar Smith: “Fue una decisión en conjunto entre nosotros y el canal porque venía muy desgastada y problemática su participación. Nos parece muy buena Cinthia, ojalá podamos trabajar con ella en otra situación, pero hoy estaba muy crítico el tema. Ella lo dijo ayer en LAM, muchas cosas pasaron, no es solo porque estuvo ahí sin avisar, dejamos pasar muchas situaciones, incluso cuando atacó a la misma Moria. Ella es super funcional y profesional, es un tema de que en este programa ya pasaron muchas cosas con ella".

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