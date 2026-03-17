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La fuerte pelea entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández en vivo: “Dejá de insultar”

En plena emisión de La Mañana con Moria, las panelistas protagonizaron un tenso cruce que obligó al equipo a ir a una pausa publicitaria

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En plena emisión, las panelistas terminaron a los gritos mientras desde el programa fueron a un abrupto corte (La Mañana con Moria – El Trece)

El clima en el estudio de La Mañana con Moria (El Trece) volvió a tensarse al máximo con un nuevo y explosivo cruce entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández. Si bien las dos panelistas ya han protagonizado varios enfrentamientos en vivo, esta vez la discusión subió varios decibeles y se vivió en ausencia de la conductora titular, Moria Casán. La situación fue tan delicada que Federico Seeber, al frente de la conducción en reemplazo de la One, tuvo que intervenir de urgencia y mandar a un corte para intentar calmar los ánimos y permitir que el programa pudiera continuar.

Todo comenzó en medio de una entrevista a Roberto Castillo, la pareja de Cinthia. La charla giraba en torno a la causa judicial que enfrenta el abogado con su expareja, Daniela Vera Fontana, un tema delicado sobre el que pesa una cautelar que prohíbe hacer referencias directas al hablar por decisión de la Justicia. Sin embargo, el aire se fue enrareciendo a medida que avanzaba la nota, con Cinthia pidiéndole a Castillo que mostrara parte del acuerdo que se había firmado para clarificar la situación.

En ese contexto, Naza Di Serio intentó poner paños fríos pero también aportó lo suyo a la controversia: “Parece que quiere llevar un poco la atención de que estos pagarés no son por esta paz que ustedes están hablando, sino por el alquiler”. Cinthia, sin dudar, respondió: “Que vaya a la justicia”. Naza insistió: “No, no, de que estos pagarés no son por esta paz, sino por el alquiler”. La tensión se palpaba en el ambiente.

La panelista defendió a su
La panelista defendió a su pareja, Roberto Castillo, en medio de la causa con su ex (Instagram)

Cinthia, buscando cerrar el tema de los documentos y con la mirada puesta en la producción, preguntó: “Eugenia, ¿podemos mostrar el acuerdo de los pagarés? ¿Podemos mostrar el acuerdo privado?”. Fue entonces cuando María Fernanda se metió en la conversación, intentando bajar el tono. “Tranquila”, le sugirió a su compañera. Pero lejos de apaciguar, la intervención funcionó como disparador para que la situación se desborde.

Castillo, buscando una salida, propuso: “Lo mejor sería llamar a la abogada de él”. Pero Cinthia, ya visiblemente alterada, reaccionó con dureza hacia Callejón: “Es mi familia, vos no te metas, que viniste a amenazar la semana pasada con mi familia y con mis hijas. De vos me voy a ocupar después”. Callejón no se quedó callada: “No, no, de vos me voy a ocupar ahora yo”. El intercambio continuó subiendo el tono, con ambos lados negándose a ceder.

Callejón se defendió ante los
Callejón se defendió ante los gritos de su compañera al aire (Captura de video)

En ese momento, Cinthia volvió a pedir que se muestre el acuerdo, pero Callejón insistió: “A mí no me decís más que no”. Fernández contraatacó: “Vos amenazaste con mis hijas”. Callejón, negó la acusación: “A mí no me decís más que digo estupideces acá”. La discusión se volvió cada vez más personal. “Vos amenazaste con meterte con mis hijas”, apuntó Cinthia otra vez, a lo que Callejón respondió: “Rajá”. “Y no te lo voy a perdonar”, insistió Cinthia. “¿A dónde?”, retrucó Callejón. “A los gritos en camarín”, aclaró Fernández. “¿A dónde? En camarín”, repitió Callejón, mientras Cinthia sentenciaba: “Después no puedo de vos. Estoy ocupándome de mi familia”. “Yo no me ocupo de las hijas de nadie. Dejá de insultar”, respondió Callejón.

En medio del escándalo, Seeber intentó mediar con la propuesta de ir a una pausa comercial. Pero la tensión no cedía. Callejón lanzó: “Chihuahua, desubicada”. Finalmente, el conductor suplente tomó el control y pidió cortar: “Andá a la pausa. Llevátelo.”.

Cabe recordar que el apodo de “chihuahua” para Cinthia se lo puso la abogada Elba Marcovecchio cuando entabló una acalorada discusión con Cinthia en el mismo programa.

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María Fernanda CallejónCinthia FernándezRoberto CastilloFederico SeeberLa Mañana con Moria

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