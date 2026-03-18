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Gritos, insultos y amenazas: qué pasó en el corte entre Cinthia Fernández y Fernanda Callejón luego del escándalo

Después del tenso cruce que tuvieron al aire de La Mañana con Moria, salió a la luz el video de lo que sucedió durante la pausa

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Luego del cruce que tuvieron al aire salió a la luz la pelea que tuvieron durante el corte (Video: Polémica en el bar-América TV)

El martes, el estudio de La Mañana con Moria (El Trece) volvió a convertirse en escenario de alta tensión con un nuevo y explosivo cruce entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández. Aunque ambas panelistas ya habían tenido enfrentamientos en vivo, esta vez la discusión escaló a niveles inéditos y se vivió en ausencia de la conductora titular, Moria Casán.

El conflicto comenzó durante una entrevista a Roberto Castillo, pareja de Cinthia, cuando el tema central era la causa judicial que enfrenta el abogado con su expareja, Daniela Vera Fontana. A pesar de la cautelar que limita las referencias al caso, la charla se fue enrareciendo. Cinthia pidió a Castillo que mostrara el acuerdo firmado para clarificar la situación y los ánimos se caldearon rápidamente. Los gritos de ambas hicieron que Federico Seeber, a cargo del programa, decidiera ir a un corte, pero la tensión siguió fuera de aire.

Durante la pausa, la pelea continuó y las cámaras de Polémica en el Bar (América TV) registraron el momento en que Nazarena Di Serio decidió pararse detrás de Cinthia para evitar que se acercara a Callejón, mientras Amalia Díaz Guiñazú se quedó sentada en su lugar y se interpuso entre ambas para cumplir el rol de obstáculo en caso de que la situación escalara. Callejón se mantuvo en su lugar, mientras una productora intentaba apaciguar los ánimos sin éxito.

En plena emisión, las panelistas terminaron a los gritos mientras desde el programa fueron a un abrupto corte (La Mañana con Moria – El Trece)

El hecho de que ambas hablaran una encima de la otra, sumado al audio captado y el ruido ambiente, hicieron difícil que se entendiera todo lo que se dijeron. Sin embargo, algunas frases lograron sobresalir y dejaron en claro el nivel de hostilidad. Callejón alzó la voz: “En una entrevista a un invitado y todos tienen derecho, todos pueden hacer preguntas, ¿okay?”. Cinthia no se quedó atrás y le respondió: “Nunca más te metés con mis hijas”.

Lejos de dar el tema por terminado, María Fernanda siguió: “Conventillera sos. Sos una conventillera. Por eso gritás, porque no tenés razón”. El ida y vuelta se volvió cada vez más personal y hostil: “Cállate la boca. Cállate la boca”, insistió Cinthia a lo que la actriz contestó con el mismo tono de voz elevado: “A mí no me callás, a mí no me callás y menos vos”, respondió Callejón.

Ya sin filtro y completamente fuera de sí, la exvedette lanzó: “No soy ninguna loca. Vos sos una mier... de persona. Vos sos una mier... con todo el mundo, y a mí no me vas a tratar así. ¿Entendiste? Podrida estoy, y no me voy a meter porque sos una mier...”.

La panelista contó que fue lo que sucedió luego del corte (Video: Intrusos-América TV)

Fernández decidió no responder a los insultos, pero si volvió a asegurar que sus tres hijas, fruto de su relación con Matías Defederico, son el límite en cualquier discusión que se pueda tener: “Vos con menores no te vas a meter, con mis hijas, no te vas a menter”. Callejón cerró entre gritos: “Mentirosa de mier... mentirosa de mier...”.

Este ida y vuelta entre ellas durante el corte va de la mano con las declaraciones de la bailarina en Intrusos (América TV). Adrián Pallares presentó un audio en el que Cinthia relató lo sucedido fuera del aire: “Ella me quiso pegar. Yo no. Perdón, estoy recaliente. Ella sí, ella sí me quiso pegar. Yo en un momento empecé a grabarla, pues ya es un montón. Viste, la pasaba por arriba a Amalia (Diaz Guiñazú)”.

El cruce, que terminó desbordando los límites del aire y la pausa publicitaria, dejó en evidencia la intensidad y la falta de reconciliación entre ambas panelistas, así como el clima de alta tensión que puede reinar en la televisión en vivo cuando las cuestiones personales y familiares entran en disputa.

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