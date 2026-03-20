Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el show de Fito Páez: una noche de música, flashes y gestos íntimos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprenden con su presencia pública durante el esperado regreso de Fito Páez al Movistar Arena (RS FOTOS)

El Movistar Arena se llenó de energía y expectativas: Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron la noche del regreso a Buenos Aires de Fito Páez para una salida que combinó música, complicidad y un ambiente cargado de emociones colectivas. La pareja, que en los últimos meses se consolidó como una de las más observadas del espectáculo argentino, compartió la velada con absoluta naturalidad, lejos de protocolos y bajo la mirada de un público atento tanto a los acordes del rosarino como a las figuras que se mezclaban entre la multitud.

Ambos llegaron al estadio en el inicio de la gira “Sale El Sol Tour 2026”, una cita que marcó el retorno de Páez a los escenarios porteños y que, desde temprano, prometía sorpresas y postales para el recuerdo. Lali Espósito y Pedro Rosemblat se instalaron entre los asistentes, disfrutando cada tema, aplaudiendo los clásicos y conversando con espontaneidad. Los flashes no tardaron en encontrarlos: cada gesto, sonrisa y cruce de miradas fue captado y compartido en las redes, donde sus seguidores celebran cada aparición pública.

El inicio de la gira 'Sale El Sol Tour 2026' de Fito Páez convocó a miles de fans y reunió figuras destacadas del ambiente artístico (RSFotos)

La pareja eligió para la ocasión estilos sencillos y cómodos, sin formalidades, en sintonía con el clima distendido del recital. A diferencia de otras figuras que optaron por ubicarse en áreas reservadas o tras bambalinas, ellos prefirieron el contacto directo con el público y la experiencia común, reforzando una imagen cercana que desde hace tiempo cultivan. Su presencia no pasó inadvertida y, como suele ocurrir, el eco mediático fue inmediato.

Cada aparición pública de Lali Espósito y Pedro Rosemblat genera comentarios, titulares y viralizaciones. El recital de Fito Páez fue un nuevo ejemplo de esa dinámica: la pareja acaparó miradas desde su ingreso al estadio, y tanto la prensa como los asistentes compartieron imágenes y relatos de la noche, en las que predominó la naturalidad con la que vivieron el show.

Cada aparición de Lali Espósito y Pedro Rosemblat genera alta repercusión y viralización en redes sociales y medios tradicionales (RSFotos)

La relación entre ambos, que comenzó en un entorno de mutua admiración artística y creció fuera del foco constante de los medios, se consolidó en los últimos dos años como una de las historias más seguidas del espectáculo argentino, y renovaron la expectativa al anunciar su boda. Su estilo relajado, lejos de grandes declaraciones o gestos grandilocuentes, refuerza un vínculo que despierta empatía y curiosidad en igual medida.

El anuncio de casamiento y las expectativas de la pareja

El verano trajo consigo una de las noticias más comentadas del ambiente: Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso tras más de dos años de relación. El mensaje, simple y contundente —“Nos casamos”, acompañado de una foto del anillo—, revolucionó tanto el universo digital como el circuito del espectáculo.

Pedro Rosemblat confirmó que la boda con Lali Espósito está prevista para 2026 y será un evento íntimo, sin presencia de prensa (Captura)

Desde entonces, la pareja ha mantenido reserva sobre detalles de la boda. Sin embargo, Pedro Rosemblat confirmó en declaraciones recientes que el casamiento está previsto para este 2026, aunque todo dependerá de la disponibilidad de fechas y la coordinación de agendas. El conductor de Gelatina dejó en claro, además, que la ceremonia será íntima y no contará con la presencia de la prensa ni cobertura especial de medios, privilegiando la privacidad.

Consultado sobre el momento de la propuesta, Rosemblat optó por mantener el secreto, calificándolo como un hecho íntimo y personal. “Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor”, se excusó. “Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad lo que más importa a las personas que nos están mirando es el casamiento de Lali. Así que se sabe lo que Lali cuenta públicamente”, agregó.

Ante la pregunta de si planean formar una familia en el corto plazo, respondió con cautela que, por ahora, disfrutan el presente y van “un paso a la vez”.