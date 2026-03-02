Lali Espósito interrumpió a Pedro Rosemblat y mostró su anillo de compromiso: “¿Esto quieren, zorras?”

El conductor fue sorprendido por su pareja en el estudio de streaming y se puso incómodo rápidamente (Video: Gelatina)

La presentación de la programación 2026 de Gelatina tuvo un momento que nadie esperaba cuando Lali Espósito irrumpió en pleno vivo para sorprender a Pedro Rosemblat y mostrar, sin rodeos, su anillo de compromiso. El episodio ocurrió durante la emisión de Industria Nacional, el ciclo del canal de streaming, y desató una catarata de reacciones tanto en el estudio como en el chat, que explotó con pedidos para ver la joya que simboliza el próximo casamiento de la pareja.

Todo comenzó cuando Rosemblat, en medio de la transmisión, hizo una referencia ambigua mientras hablaba de anillos. “Ah, por ahí piensan que este anillo tiene algo que ver con eso”, comentó mostrando su mano derecha a cámara, consciente de que el público estaba atento a cualquier pista sobre la boda anunciada el pasado 14 de enero. Entre risas nerviosas, lanzó un “Uy, cag…”, al advertir que el tema se le iba de las manos.

Fue entonces cuando Lali apareció inesperadamente en el estudio. Sonriente y con su habitual desparpajo, tomó el centro de la escena y lanzó, mirando directo a cámara: “¿Esto quieren, zorras? ¿Ver esto?”. La frase, fiel a su estilo frontal y provocador, generó carcajadas en el piso y un estallido virtual en el chat.

La presentación del anillo toi et moi simboliza la unión y el compromiso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Sin perder el tono juguetón, pidió: “Haceme un zoom, negro. Esto tuvo un laburo de producción increíble también, mirá. Ahí va”. La cámara obedeció y enfocó el anillo, que según trascendió responde al estilo toi et moi —“tú y yo”—, un diseño clásico que lleva dos piedras y simboliza la unión de dos personas. El detalle no pasó inadvertido entre los seguidores, que desde hace semanas especulan con cada gesto de la pareja.

En el estudio comenzaron a corear “¡Vivan los novios!”, mientras Lali extendía la mano para que se apreciara la joya. Acto seguido, la cantante selló el momento con un beso a Rosemblat frente a las cámaras, confirmando con humor y ternura el compromiso que ya habían anunciado en redes sociales meses atrás.

Lejos de la soltura de su futura esposa, Rosemblat se mostró visiblemente nervioso, aunque sin perder la ironía que lo caracteriza. “Gracias, Mariana. Listo. Ya está. Bien. Estoy comodísimo…”, dijo, usando el nombre real de la artista y evidenciando que la irrupción había descolocado por completo el desarrollo del programa. En otro tramo, incluso bromeó: “Me desorbitaste el chat, Mariana”, al ver cómo los comentarios se multiplicaban en tiempo real.

El diseño toi et moi del anillo, con dos piedras, simboliza la unión y fue el centro de las especulaciones de los seguidores de la pareja

La escena se volvió viral en cuestión de minutos y volvió a poner el foco en una de las parejas más celebradas del ambiente artístico. Desde que confirmaron su casamiento con un posteo que generó furor, Lali y Pedro manejaron los detalles de la boda con cierto hermetismo. Sin embargo, esta aparición espontánea aportó una nueva cuota de complicidad pública y alimentó la expectativa en torno al gran día.

El gesto también reafirma la dinámica que construyeron como pareja: una combinación de humor, exposición controlada y complicidad. Lali, acostumbrada a los grandes escenarios y a la interacción constante con su público, trasladó esa energía al streaming de su pareja, apropiándose del momento con naturalidad. Rosemblat, por su parte, jugó el rol del sorprendido, aunque quedó claro que la intervención tuvo su cuota de planificación, como ella misma insinuó al mencionar el “laburo de producción”.

La presencia de Lali en Gelatina no fue casual: acompañó a Pedro en el debut de la nueva programación del canal, pero terminó siendo la protagonista absoluta de la jornada. Entre risas, besos y un zoom estratégico, confirmó ante miles de espectadores que el compromiso es real y que el anillo ya ocupa un lugar central en su historia de amor.