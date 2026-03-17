¿De qué se ríe este niño?

El músico posteó en sus redes los momentos más emotivos de su show gratuito

Respuesta: Rodolfo Páez, alias Fito.

Que acaba de postear ese pícaro retrato de su infancia para celebrar el emotivo reencuentro con su gente en casa.

“En esta ciudad y en este país siguen pasando cosas maravillosas. Es muy emocionante ver, observar, generar, acompañar el poder de la música. La música como un lenguaje de comunicación, un lenguaje sanador, un lenguaje donde no se insulta a nadie. Se ama, se construye la música. Y esto es eso. Así que muchísimas gracias Rosario por hacerme volver a querer. ¡Los amo con todo mi corazón!“

Así hablaba entonces, desbordado por la emoción, Fito frente a ese río de cabezas que este domingo inundó el Monumento Nacional a la Bandera. El artista hace años que viene ofreciendo su corazón, se sabe, y ahí estaba toda ese gente retribuyendo, como queda claro en los últimos posteos del rosariono en sus redes sociales.

Unas 300 mil personas retribuyeron, y este domingo fueron al Monumento a la Bandera a ofrecerle su corazón a Fito

Por si no se enteraron, Rosario fue escenario de un evento multitudinario el domingo pasado, cuando Páez ofreció un recital gratuito a orillas del río Paraná frente al Monumento Nacional a la Bandera. La convocatoria superó ampliamente las cifras habituales de la ciudad: según datos del Gobierno de Santa Fe, cerca de 300 mil personas participaron en el espectáculo, marcando un reencuentro histórico entre el músico y su ciudad natal y consolidando a este concierto como el acontecimiento cultural más relevante del año en Rosario.

El recital inauguró con “Tema de Piluso” y el estribillo “Rosario siempre estuvo cerca” fue coreado por la multitud, en un ambiente donde cada canción del repertorio conectó con la memoria musical de la ciudad

La magnitud de la concentración fue confirmada por estimaciones oficiales, que detallaron que alrededor de 280 mil asistentes ya se encontraban en el parque al inicio del show, cifra que aumentó progresivamente y superó los registros de eventos similares en la región en los últimos años, según informó el medio fuente.

La jornada comenzó desde las primeras horas de la tarde, cuando familias, grupos de amigos y fanáticos de varias generaciones se instalaron en las inmediaciones del monumento para asegurarse un lugar. Tras una previa musical que incluyó la presentación de Luisina Cali desde las 18 y la actuación de la banda local Killer Burritos, liderada por Coki Debernardi, la llegada de Páez al escenario a las 20 desató un clima de fiesta colectiva con el público colmando la explanada y los parques vecinos.

A lo largo de la noche sonaron clásicos inoxidables como “Tráfico por Katmandú”, “El amor después del amor”, “11 y 6”, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “Fue amor”, “La rueda mágica”, “Circo Beat”, “Brillante sobre el mic”, “A rodar mi vida”, “Ciudad de pobres corazones”, “Del 63” y “Mariposa Tecknicolor”

El recital inauguró con “Tema de Piluso” y el estribillo “Rosario siempre estuvo cerca” fue coreado por la multitud, en un ambiente donde cada canción del repertorio conectó con la memoria musical de la ciudad. A lo largo de la noche sonaron clásicos imprescindibles del artista, como “Tráfico por Katmandú”, “El amor después del amor”, “11 y 6”, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “Fue amor”, “La rueda mágica”, “Circo Beat”, “Brillante sobre el mic”, “A rodar mi vida”, “Ciudad de pobres corazones”, “Del 63” y “Mariposa Tecknicolor”. Cada tema fue acompañado por miles de voces, generando un escenario de celebración que se mantuvo durante toda la velada.

Un aspecto central del espectáculo fue su carácter abierto y gratuito, decisión tomada por Fito Páez, quien optó por no percibir honorarios. Este gesto posibilitó que el concierto se transformara en un evento de acceso verdaderamente masivo, reuniendo a la comunidad rosarina en un espacio emblemático.

Un aspecto central del espectáculo fue su carácter abierto y gratuito, decisión tomada por Fito Páez, quien optó por no percibir honorarios

La serie de conciertos en Rosario culminó con una convocatoria sin precedentes

El recital del domingo fue el cierre de una semana especialmente dedicada al músico en Rosario. El martes, Páez se presentó en el Teatro El Círculo junto a la Orquesta Sinfónica Provincial en un recital sinfónico, mientras que el miércoles protagonizó un show íntimo de Solo Piano en el Teatro Astengo. Esta misma sala lo recibió el viernes en su cumpleaños número 63 para la presentación de su proyecto “Novela”, y la agenda concluyó con el espectáculo masivo frente al monumento.

Las autoridades celebraron públicamente el impacto del evento. El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la resonancia del recital, asegurando que “volvió Rosario y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos y a disfrutar la ciudad”. Además, subrayó la singularidad de la convocatoria al afirmar: “Tenés que buscar mucho para encontrar espectáculos de estas características y multitudes de gente que se reúnen para disfrutar”. El intendente Pablo Javkin calificó la noche como la más histórica en cuanto a público, señalando que “Fito es un hijo de la ciudad que viene a regalarnos su arte y a compartirlo”. Javkin sostuvo que este hito simboliza la recuperación social y urbana de Rosario, al enfatizar: “La música nos une en un momento en que la ciudad volvió”.

La tierna y pícara imagen de un Fito niño, posteada por el músico para celebrar su reencuentro con el público rosarino

Para garantizar la seguridad de los presentes, se montó un operativo especial en la zona, se dispusieron cortes de tránsito y se reforzó el servicio de transporte público. Más de cien efectivos policiales participaron del dispositivo, lo que permitió que la jornada transcurriera sin incidentes.

El concierto gratuito de Fito Páez frente al Monumento Nacional a la Bandera se convirtió no solo en el punto culminante de una serie de presentaciones en su ciudad natal, sino también en un símbolo de reencuentro cultural y social para todo Rosario.