Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes tras la actitud de Tini Stoessel

La decisión de Tini Stoessel de cortar lazos virtuales con Emilia Mernes fue seguida por Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

El tenso panorama entre Tini Stoessel y Emilia Mernes llamó la atención gesto tan simple como potente en el universo digital: la Triple T dejó de seguir a la entrerriana en Instagram, encendiendo el debate entre sus seguidores y agitando el ambiente de la música urbana argentina. Aunque los motivos detrás de esta drástica decisión todavía no han sido esclarecidos, la actitud no pasó inadvertida y se convirtió en tendencia, sumando a la grieta a otras figuras del círculo cercano.

Apenas horas después de la decisión de Tini, los usuarios advirtieron que otra referente de la escena también había dejado de seguir a Emilia: nada menos que Antonela Roccuzzo. La esposa de Lionel Messi, que desde la mudanza de la familia a Estados Unidos se mostró súper cercana y compinche con Stoessel, no dudó en plantar su postura y acompañar la decisión de la cantante pop, reforzando la idea de un frente unido en medio del revuelo mediático. Para muchos, el gesto de Antonela es más que una simple acción en redes: es una señal clara de apoyo y lealtad, en un contexto donde las alianzas entre figuras del espectáculo se leen al detalle.

La lista de unfollows no terminó ahí. Valentina Cervantes, recordada por el público tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y pareja de Enzo Fernández, también siguió los pasos de Roccuzzo. Entre sus casi mil seguidos ya no figura el nombre de Emilia, confirmando que la grieta se profundizó y que el entorno de Tini y Antonela dejó de lado cualquier gesto de diplomacia. El dato fue rápidamente chequeado y viralizado por los fanáticos y las cuentas especializadas en espectáculos, que no tardaron en remarcar la ausencia de la artista de Nogoyá entre los vínculos virtuales de Valentina.

Roccuzzo y Cervantes dejaron de seguir la cuenta oficial de la artista (Instagram)

De este modo, la grieta entre la pareja de Rodrigo de Paul y la artista entrerriana quedó más expuesta que nunca, en un escenario donde las amistades y los unfollows son leídos como señales inequívocas de alianzas y distanciamiento. Sin embargo, no es la primera vez que el círculo de “Los del Espacio” atraviesa una crisis. En febrero pasado, María Becerra también se adelantó a la jugada y dejó de seguir a Mernes en redes, sumando un mensaje cifrado que fue interpretado como el cierre definitivo de su vínculo. El unfollow de “La Nena de Argentina” se leyó como un nuevo capítulo en la interna del colectivo, y el revuelo entre fanáticos y programas de espectáculos fue inmediato.

Las señales de distanciamiento no son nuevas. Un hecho clave fue la ausencia total de “Los del Espacio” en los shows de Becerra realizados en River Plate a comienzos de 2025. Los rumores sobre la salida de Becerra del grupo comenzaron a circular en noviembre de 2024, y poco después una imagen filtrada de un chat colectivo sin la presencia de la cantante reforzó la idea de fracturas internas y cambios de dinámica. Aunque nunca hubo declaraciones oficiales, la percepción de quiebres en el equipo se instaló con fuerza en el ambiente.

En febrero pasado, María Becerra también había dejado de seguir a la artista de Nogoyá (Instagram)

Respecto a la postura de Stoessel, hasta el momento no se conocieron declaraciones públicas ni explicaciones oficiales por parte de ninguna de las cantantes. Sin embargo, este gesto digital se suma a una serie de señales de distanciamiento que ya venían dando que hablar. Las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar: rápidamente, los fans de ambas detectaron el cambio en la lista de seguidos y comenzaron a especular sobre el trasfondo del desencuentro.

Incluso en eventos sociales recientes, como el cumpleaños de Lizardo Ponce, Tini y Emilia coincidieron pero mantuvieron la distancia, eligiendo sentarse en mesas separadas a pesar de compartir amistades en común. La última colaboración pública entre ambas se produjo cuando Mernes invitó a Stoessel a su show en el estadio Vélez Sarsfield, a mediados de octubre de 2024. Meses antes, en febrero de ese año, las dos protagonizaron uno de los momentos más comentados de los Premios Lo Nuestro, presentándose juntas en el escenario de Miami con el tema “La_Original.mp3”. Aquella noche sorprendieron al público con un final inesperado, que hoy, a la luz de los acontecimientos, cobra un nuevo sentido.

Previo al presunto quiebre de su amistad, Emilia y Tini colaboraron tanto arriba como lejos del escenario (Captura de video)

El gesto de Tini y la reacción en cadena de su círculo cercano parecen marcar el final de una etapa y la confirmación de que la relación entre ambas artistas atraviesa su momento más frío. Entre rumores, especulaciones y gestos en redes que valen más que mil palabras, el fandom sigue de cerca cada movimiento, a la espera de una declaración o una reconciliación. La escena urbana argentina suma así un nuevo capítulo de rivalidades y alianzas, donde cada click puede cambiar el mapa sentimental y profesional de sus protagonistas.