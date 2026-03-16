Cris Morena saludó a Luciano Castro por su cumpleaños con un emotivo video tras su separación de Griselda Siciliani

Video homenaje de Cris Morena a Luciano Castro por su cumpleaños

El cumpleaños número 51 de Luciano Castro este año ha cobrado especial relevancia por darse en medio de su proceso de recuperación. Esta celebración, marcada por cuestiones de salud y superación personal, tiene un significado diferente para el actor.

En esta fecha, el aniversario de Luciano Castro se convierte en un momento especial debido a que coincide con una etapa en la que el bienestar y la recuperación son protagonistas. La productora Cris Morena eligió homenajearlo en su sus redes sociales, con un mensaje lleno de afecto, destacando la importancia de acompañarlo en este periodo y recordando el vínculo que los une desde hace años.

El mensaje de Cris Morena a Luciano Castro

Las palabras escritas de Cris Morena fueron directas y expresivas: “Feliz cumple Lu!!! Espero que estés abrazadísimo a toda la gente que te quiere en este día tan especial… Yo te abrazo siempre”, escribió en su red social, la productora de ciclos donde ha participado Luciano Castro.

La dedicatoria estuvo acompañada por un video que remite al paso televisivo de Luciano por Jugate Conmigo, el programa producido por Cris que marcó el inicio de la relación profesional y personal entre ambos.

Luciano Castro en pleno éxito en las producciones de Cris Morena

Con este saludo, la productora reafirmó su cercanía y apoyo incondicional, ofreciendo un abrazo simbólico en un cumpleaños que transcurre en un contexto de recuperación. La dedicatoria, sencilla y emotiva, destaca la empatía y el lazo humano que surgió de su historia compartida.

Este aniversario deja ver cómo el afecto y el acompañamiento se vuelven esenciales, sobre todo en etapas de desafío personal. La promesa de respaldo y el recuerdo de los inicios televisivos suman valor a un mensaje que trasciende lo laboral y refuerza la importancia del apoyo mutuo.

El mismo día, pero del año pasado

Griselda Siciliani y Luciano Castro festejando los 50 años del actor, el año pasado

Luciano Castro celebró su cumpleaños número 50, el 16 de marzo de 2025, donde el escenario era otro, muy diferente al que puede ser un festejo hoy. Fue un encuentro privado que reunió a figuras como Griselda Siciliani, en ese entonces su pareja. El evento, documentado en su perfil de Instagram, funcionó como exposición tanto del entorno íntimo del actor como de la red de vínculos profesionales construidos en cinco décadas de vida.

Castro difundió imágenes del festejo con la leyenda “Mis ‘50’ con los que amo”, donde se lo vio acompañado por su hijo Mateo Castro, así como Esperanza y Fausto, hijos que comparte con Sabrina Rojas. El entorno, decorado con globos dorados y negros y el número 50 en primer plano, propició una celebración donde convergieron la vida personal y los lazos de la industria.

Griselda Siciliani compartió mensajes y fotos junto a Luciano Castro en su cumpleaños, destacando el amor y la complicidad de la pareja

Entre los asistentes destacados figuraron Mercedes Scápola y Rafael Ferro, consolidando el tinte profesional del encuentro.

Personalidades como Mercedes Scápola, Rafael Ferro, estuvieron presentes en el aniversario del actor Luciano Castro

Claudia Villafañe, Mauro Szeta, Manuela Pal, Eleonora Wexler, Andrea Pietra, Mercedes Funes, Vero Lozano y Jean Pierre Noher aportaron saludos y comentarios públicos que refuerzan la posición de Castro como figura central, entre amigos y colegas, además del publico que lo sigue.

El festejo del cumpleaños número 50 de Luciano Castro reunió a su pareja Griselda Siciliani, hijos y amigos del ámbito artístico

Siciliani recurrió a múltiples historias para retratar el vínculo personal y profesional, con imágenes juntos y una dedicatoria: “Hoy este pibe cumple 50. Feliz cumple mi amor. Te amo. Me gustás más que a los 30”. Musicalizó una de las historias con “Todo sigue igual” de Viejas Locas, generando un cruce entre narrativa íntima y referencias culturales reconocibles para la audiencia argentina. Fue un cumpleaños diferente donde podía verse la felicidad de la pareja de Luciano y Griselda en plena relación amorosa. Un año después, el panorama es otro, pero el actor apuesta siempre a la resiliencia y a seguir adelante pese a los obstáculos del camino.