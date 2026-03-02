Luciano Castro recibió el alta ambulatoria por su autointernación: la reacción de Griselda Siciliani

En medio de la noticia de que Luciano Castro salió de la clínica de rehabilitación, Griselda Siciliani fue consultada por la prensa sobre el tema (Intrusos - América)

La polémica infidelidad y posterior separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani no solo sacudió el ambiente del espectáculo, sino que terminó con un giro inesperado: la abrupta internación del actor en una clínica de rehabilitación. La filtración de los audios y el tono empleado por Castro en su intento de seducir a la camarera española Sarah Borrell desataron una verdadera escalada mediática, cuyas consecuencias todavía se hacen sentir en el entorno de ambos. Ahora, a más de dos semanas de haber tomado la decisión de internarse, el actor recibió el alta ambulatoria y su expareja fue consultada públicamente sobre la situación.

Paula Varela en Intrusos (América), dio detalles de la situación de salud del actor. “Me comuniqué con la gente que lo atiende ahí en la clínica. Lo que me dicen es: el alta transitoria es lo que está haciendo Luciano. Hace terapia ambulatoria y depende cómo vaya el tratamiento, se puede pensar en alta definitiva o continuar con esa modalidad o volver a la permanencia, que obviamente no es lo buscado,”, explicó la periodista, dejando en claro que el futuro de la recuperación del actor depende de su evolución fuera de la clínica.

Rodrigo Lussich se interesó por los detalles del tratamiento y preguntó si Castro puede ir y venir. “Claro, él tiene ambulatoria, va, viene, está custodiado todo el tiempo, llama, cómo se siente, porque él tiene que grabar. Ya se grabó la primera temporada de El tiempo puede esperar. Ahora ya empiezan a grabar la segunda temporada. Entonces, él sabía que era igual por un tiempo porque tenía que cumplir con las grabaciones. Pero esto no significa dejar el tratamiento del todo, sino seguir con esta terapia ambulatoria, tener un acompañante en el teléfono, alguien de referencia”, aclaró Varela.

El actor recibió el alta ambulatoria luego de tres semanas de internación para rehabilitarse (Captura de video)

Lussich agregó que en algunos casos la compañía puede ser presencial: “Capaz que es presencial o que tiene un acompañante terapéutico”. Varela aclaró: “No sé si lo acompaña a todos lados. Puede ser también, pero no lo sé, no me lo dijeron. Lo que sí me comentaron es que depende cómo vaya él afuera, vuelve cada tanto o ya le dan el alta definitiva, pero no es que hoy tenga el alta definitiva”.

Mientras tanto, la atención mediática se trasladó a Griselda, quien fue abordada por los medios mientras ingresaba a un auto. Las preguntas giraron en torno a su relación actual con Castro, la posibilidad de reconciliación y si estaba al tanto de la internación del actor. Fiel a su estilo reservado, Siciliani fue tajante: “No hablo de nada de intimidades ni de mi vida privada, así que nada. Muchas gracias. Estoy con la película y otras cosas que se tienen que definir, pero las van a anunciar en la plataforma, ¿puedo irme? No hablo de nada de eso. Muchas gracias por venir hasta acá, pero ustedes ya lo saben”.

La respuesta de Siciliani dejó en claro que su prioridad hoy está puesta en su trabajo y en mantener la privacidad sobre los aspectos más personales de su vida. La actriz, que atraviesa un buen momento profesional con nuevos proyectos cinematográficos, eligió no alimentar el escándalo y puso el foco en sus compromisos laborales. Y, una vez más, priorizó resguardar su intimidad frente a la curiosidad de los medios.

La pareja terminó su romance luego de conocerse la infidelidad de Castro con una joven de España (Instagram)

Por lo pronto, la historia entre Castro y Siciliani parece haber entrado en una nueva etapa, marcada por el respeto de los tiempos personales y el deseo de preservar la intimidad. El futuro de ambos seguirá de cerca la mirada de los medios, atentos a cada paso, declaración o gesto que pueda marcar un nuevo capítulo en esta saga que, por ahora, no tiene final a la vista.