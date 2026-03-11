Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

Luciano Castro habló a fondo con Moria Casán sobre su internación (Video: La Mañana con Moria. El Trece)

El actor Luciano Castro compartió aspectos de su proceso personal durante una entrevista con Moria Casán, donde con una frase reconoció los problemas que derivaron en su reciente internación para preservar su salud mental. “Lo que más me dolió es darme cuenta de cómo estaba”, expresó el artista, y agregó que la mayor dificultad surgió al mirar hacia adentro y asumir la necesidad de pedir ayuda. “Yo pedí ayuda y por suerte la tuve de inmediato”, relató. Un momento en el que tocó fondo y sus tres hijos se convirtieron en aliados, cada uno a su manera. Y llegó el tiempo de reconstruir.

En el diálogo en La Mañana con Moria, Castro aclaró que la exposición mediática de su vida privada dejó de ser su principal preocupación. “No tengo rencor con nadie, no tengo resentimientos con nadie. Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que precisa ayuda”, sostuvo. Respecto a su separación, afirmó que fue un momento de profunda angustia, aunque señaló la importancia de priorizar su bienestar y el de sus hijos: “Primero es por mí. Si yo logro hacer un trabajo bueno en mí, Mateo, Esperanza y Fausto van a tener un gran padre”.

Y también se refirió a la ruptura con Griselda Siciliani: “Lo de perder el amor de mi vida es real. Lo que pasa que yo hoy no puedo tener el foco en el amor de mi vida, porque si yo quiero enmendar, que falta mucho para eso, eh, tengo que estar bien yo también. Así que siempre empieza todo en uno”.

Consultado sobre la culpa, el actor manifestó: “La culpa que puedo tener o que pude tener tiene que ver con las consecuencias de mis actos. Hoy ya no tengo culpa, hoy tengo agradecimiento y en estar cada día mejor”. También describió el paso fundamental de su recuperación: “Lo primero que tenés que hacer es rendirte. Si no te rendís, seguís trabajando para el afuera y no para vos”.

A lo largo de la conversación, Castro insistió en que el proceso de sanación personal exige honestidad y la decisión de aceptar ayuda, poniendo el foco en la reconstrucción de los vínculos consigo mismo y con sus hijos, que se convirtieron en sostén y faro de estos días: “Ellos conocen la verdad de todo. Mateo, que es el mayor y va a cumplir 24 años, me acompañó durante la internación y me dijo que estaba orgulloso de mí. A Esperanza y a Fausto les hablé con claridad y les conté todo lo que tenían que saber. Me acompañan en todo y no tengo nada más que decirles; ahora tengo que demostrarles con hechos”, señaló.

Moria Casán habló con Luciano Castro, en su porgrama

Antes de despedirse, hizo un mea culpa sobre su conducta, insinuando que no va a ser fácil: “Muchas veces, después de mentir y manipular, las palabras pierden valor, como ocurre con los discursos políticos. Tengo mucho trabajo por delante, no es algo que se resuelva en poco tiempo. Si quiero un cambio real, el proceso será largo y tendrá momentos buenos y malos. Hay días mejores y otros en los que me cuesta más controlar las cosas, pero estoy bien rodeado y eso me ayuda a enfocarme en la sanación, que es lo único que deseo para mí. Todo lo que venga después será fruto de haber sanado”.

Al finalizar la charla, el actor le agradeció especialmente a la conductora y reconoció que fue la única persona del medio que se mantuvo a su lado y en contacto diario mientras estuvo internado. Este testimonio espontáneo, cargado de gratitud y honestidad, emocionó hasta las lágrimas a la conductora y evidenció el valor de la solidaridad en situaciones personales difíciles, más aún en el competitivo ámbito artístico.

“Quiero aprovechar para agradecerte a vos Moria porque fuiste la única que me llamó todos los días mientras estuve internado para ver cómo estabas”, sostuvo Luciano Castro en un tono cargado de emoción. Su declaración interrumpió el habitual cierre de la emisión, recalcando la importancia del respaldo recibido.

Castro agregó después: “Vos siempre supiste lo que pasaba, en dónde estaba, cómo estaba y lo que sentía y jamás dijiste nada”. Resaltó de este modo la reserva con la que Casán protegió su privacidad y la entrega silenciosa que mantuvo durante todo el proceso.

Los primeros testimonios tras su internación

Habló Luciano Castro luego de su internación: "Estoy bien" (Video: A la tarde. América)

La reintegración de Luciano Castro a la vida pública tras su internación voluntaria quedó documentada en una imagen difundida por la periodista Pochi de Gossipeame y en su testimonio a A la tarde (América TV). Por primera vez desde su salida de la clínica, el actor se mostró caminando junto a su hijo Fausto en el club Argentinos Juniors, mientras detalló que la decisión de buscar ayuda profesional respondió a una crisis emocional agudizada tras la ruptura con Griselda Siciliani y la exposición mediática de audios privados. Castro confirmó en A la tarde que su tratamiento se realizó en modalidad ambulatoria, apuntalado por su entorno familiar y el seguimiento clínico.

En su primer contacto con la prensa, Luciano Castro indicó a Oliver Quiroz (cronista de A la tarde) que el respaldo profesional y la contención de los compañeros de internación resultaron clave en esta etapa. El actor admitió: “Me interné. Estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales y los compañeros del lugar”, describiendo el proceso como “largo y angustiante”, aunque aclaró que la decisión de solicitar ayuda marcó el punto de inflexión para su recuperación. En esa entrevista, transmitida en directo, Castro subrayó la motivación familiar como núcleo de su sanación: “Estoy sanando para mí y para la gente que más amo, que son mis hijos”.