Teleshow

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

En una entrevista profunda con Moria Casán, el actor se sinceró sobre los vínculos familiares y la importancia de pedir ayuda

Guardar
Luciano Castro habló a fondo con Moria Casán sobre su internación (Video: La Mañana con Moria. El Trece)

El actor Luciano Castro compartió aspectos de su proceso personal durante una entrevista con Moria Casán, donde con una frase reconoció los problemas que derivaron en su reciente internación para preservar su salud mental. “Lo que más me dolió es darme cuenta de cómo estaba”, expresó el artista, y agregó que la mayor dificultad surgió al mirar hacia adentro y asumir la necesidad de pedir ayuda. “Yo pedí ayuda y por suerte la tuve de inmediato”, relató. Un momento en el que tocó fondo y sus tres hijos se convirtieron en aliados, cada uno a su manera. Y llegó el tiempo de reconstruir.

En el diálogo en La Mañana con Moria, Castro aclaró que la exposición mediática de su vida privada dejó de ser su principal preocupación. “No tengo rencor con nadie, no tengo resentimientos con nadie. Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que precisa ayuda”, sostuvo. Respecto a su separación, afirmó que fue un momento de profunda angustia, aunque señaló la importancia de priorizar su bienestar y el de sus hijos: “Primero es por mí. Si yo logro hacer un trabajo bueno en mí, Mateo, Esperanza y Fausto van a tener un gran padre”.

Y también se refirió a la ruptura con Griselda Siciliani: “Lo de perder el amor de mi vida es real. Lo que pasa que yo hoy no puedo tener el foco en el amor de mi vida, porque si yo quiero enmendar, que falta mucho para eso, eh, tengo que estar bien yo también. Así que siempre empieza todo en uno”.

Consultado sobre la culpa, el actor manifestó: “La culpa que puedo tener o que pude tener tiene que ver con las consecuencias de mis actos. Hoy ya no tengo culpa, hoy tengo agradecimiento y en estar cada día mejor”. También describió el paso fundamental de su recuperación: “Lo primero que tenés que hacer es rendirte. Si no te rendís, seguís trabajando para el afuera y no para vos”.

A lo largo de la conversación, Castro insistió en que el proceso de sanación personal exige honestidad y la decisión de aceptar ayuda, poniendo el foco en la reconstrucción de los vínculos consigo mismo y con sus hijos, que se convirtieron en sostén y faro de estos días: “Ellos conocen la verdad de todo. Mateo, que es el mayor y va a cumplir 24 años, me acompañó durante la internación y me dijo que estaba orgulloso de mí. A Esperanza y a Fausto les hablé con claridad y les conté todo lo que tenían que saber. Me acompañan en todo y no tengo nada más que decirles; ahora tengo que demostrarles con hechos”, señaló.

Moria Casán habló con Luciano Castro, en su porgrama

Antes de despedirse, hizo un mea culpa sobre su conducta, insinuando que no va a ser fácil: “Muchas veces, después de mentir y manipular, las palabras pierden valor, como ocurre con los discursos políticos. Tengo mucho trabajo por delante, no es algo que se resuelva en poco tiempo. Si quiero un cambio real, el proceso será largo y tendrá momentos buenos y malos. Hay días mejores y otros en los que me cuesta más controlar las cosas, pero estoy bien rodeado y eso me ayuda a enfocarme en la sanación, que es lo único que deseo para mí. Todo lo que venga después será fruto de haber sanado”.

Al finalizar la charla, el actor le agradeció especialmente a la conductora y reconoció que fue la única persona del medio que se mantuvo a su lado y en contacto diario mientras estuvo internado. Este testimonio espontáneo, cargado de gratitud y honestidad, emocionó hasta las lágrimas a la conductora y evidenció el valor de la solidaridad en situaciones personales difíciles, más aún en el competitivo ámbito artístico.

“Quiero aprovechar para agradecerte a vos Moria porque fuiste la única que me llamó todos los días mientras estuve internado para ver cómo estabas”, sostuvo Luciano Castro en un tono cargado de emoción. Su declaración interrumpió el habitual cierre de la emisión, recalcando la importancia del respaldo recibido.

Castro agregó después: “Vos siempre supiste lo que pasaba, en dónde estaba, cómo estaba y lo que sentía y jamás dijiste nada”. Resaltó de este modo la reserva con la que Casán protegió su privacidad y la entrega silenciosa que mantuvo durante todo el proceso.

Los primeros testimonios tras su internación

Habló Luciano Castro luego de su internación: "Estoy bien" (Video: A la tarde. América)

La reintegración de Luciano Castro a la vida pública tras su internación voluntaria quedó documentada en una imagen difundida por la periodista Pochi de Gossipeame y en su testimonio a A la tarde (América TV). Por primera vez desde su salida de la clínica, el actor se mostró caminando junto a su hijo Fausto en el club Argentinos Juniors, mientras detalló que la decisión de buscar ayuda profesional respondió a una crisis emocional agudizada tras la ruptura con Griselda Siciliani y la exposición mediática de audios privados. Castro confirmó en A la tarde que su tratamiento se realizó en modalidad ambulatoria, apuntalado por su entorno familiar y el seguimiento clínico.

En su primer contacto con la prensa, Luciano Castro indicó a Oliver Quiroz (cronista de A la tarde) que el respaldo profesional y la contención de los compañeros de internación resultaron clave en esta etapa. El actor admitió: “Me interné. Estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales y los compañeros del lugar”, describiendo el proceso como “largo y angustiante”, aunque aclaró que la decisión de solicitar ayuda marcó el punto de inflexión para su recuperación. En esa entrevista, transmitida en directo, Castro subrayó la motivación familiar como núcleo de su sanación: “Estoy sanando para mí y para la gente que más amo, que son mis hijos”.

Temas Relacionados

Luciano CastroMoria CasánTelevisión ArgentinaSolidaridad

Últimas Noticias

La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”

El humorista recordó el momento en el que escuchó de casualidad cuando la empresaria gestionaba el pase del delantero al club turco en 2022

La desopilante anécdota de Roberto

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

En plena audiencia por la conciliación de bienes con Mauro Icardi, la conductora con su novio Martín Migueles y la pareja de la actriz y el futbolista viajaron a la misma ciudad. Las imágenes

Wanda Nara, la China Suárez

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

En diálogo exclusivo con Teleshow, la abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld, desmintió las versiones que indicaban que se efectuó el divorcio de la expareja y aclaró en qué consistió la audiencia en Milán. Los detalles

Se llevó a cabo la

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

En plena emisión de su ciclo en Pop Radio, la humorista comentó acerca de la desopilante actitud que tiene el pequeño cuando no consigue lo que quiere

Lizy Tagliani contó el berrinche

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

La panelista de LAM puso fin a las especulaciones sobre su vínculo con la entidad. Una historia atravesada por la familia y el gesto con el presidente Luis Ventura

La decisión indeclinable de Pilar
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
La desopilante anécdota de Roberto

La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

INFOBAE AMÉRICA

‘Los Soprano’ conecta con nuevas

‘Los Soprano’ conecta con nuevas generaciones en una exposición que recorre su historia y legado

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026

La Cámara de Diputados de Paraguay dio luz verde al acuerdo militar con Estados Unidos