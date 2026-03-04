La llamativa foto que subió Martín Migueles y encendió los rumores de casamiento con Wanda Nara

Wanda Nara y Martín Migueles disfrutan una escapada romántica en Italia (Instagram)

Wanda Nara y Martín Migueles disfrutan de unas vacaciones en Italia, un viaje que no solo los muestra recorriendo juntos las calles y escenarios emblemáticos de la capital de la moda, sino también compartiendo momentos de relax y gastronomía, uno de los placeres que ambos destacan en sus redes sociales. La pareja eligió disfrutar de la cocina local en pequeños restaurantes y cafés, sumando así nuevos recuerdos a su historia.

En una de las imágenes más recientes, compartida por Migueles en sus historias, se los puede ver desayunando en la terraza de un pintoresco café italiano. Wanda posa sonriente para la cámara, vestida de manera informal y con gorro de lana, mientras Migueles la acompaña desde el otro extremo de la mesa. La escena transmite complicidad, cotidianeidad y una conexión especial, enmarcados por la arquitectura colorida y el ambiente relajado del lugar.

Pero lo que realmente disparó los rumores fue el mensaje que eligió Migueles para acompañar la foto: “¿Te querés casar conmigo?”. La pregunta, visible en la parte inferior de la postal, no pasó inadvertida entre sus seguidores y en pocos minutos alimentó especulaciones sobre un posible paso al altar. El texto, que puede leerse tanto como una broma cómplice como una declaración en serio, fue rápidamente interpretado como una señal de que la relación atraviesa un gran momento y que no descartan formalizar el vínculo en un futuro cercano.

La foto que compartió Martín y generó rumores de casamiento con Wanda

Esto llega a días de que el divorcio de Nara y Mauro Icardi, que se está llevando adelante en la misma ciudad, reciba la sentencia correspondiente y el matrimonio llegue a su fin de una vez por todas.

Hace solo unos días, Wanda Nara volvió a captar la atención mediática al compartir una foto con Martín Migueles en el icónico ascensor del Hotel Armani de Milán. La imagen, replicada en sus historias de Instagram, fue leída de inmediato como un gesto simbólico en el contexto de la batalla judicial y mediática que mantiene con Mauro Icardi. El detalle no pasó desapercibido: la postal es casi idéntica a la que, apenas cuatro meses atrás, protagonizaron la China Suárez y el propio Icardi en ese mismo ascensor, con una pose muy similar.

Wanda Nara y Martín Migueles pasaron una noche de ensueño en Milán (Instagram)

La coincidencia en el lugar y la composición de la foto cobró peso porque se conoció en paralelo a un nuevo episodio judicial entre Wanda y su exmarido, quienes atraviesan una disputa por la división de bienes y la tenencia de sus hijas. En la imagen, Wanda luce un abrigo claro, gorro beige y bolso negro; Migueles, por su parte, lleva campera de jean y camiseta oscura. Ambos posan frente al espejo, bajo el letrero luminoso “Armani Hotel”, replicando la pose viral de la China Suárez al frente con el celular e Icardi detrás.

El posteo llegó justo en días en que Wanda se encuentra en Milán siguiendo de cerca el avance del juicio de divorcio. La ciudad, a la que suele llamar “mi segunda casa”, tiene un peso especial en su historia personal: fue el escenario donde formó parte de su vida familiar y profesional junto a Icardi, y donde nacieron sus hijas. Por eso, la elección de Milán y ese ascensor en particular para la foto junto a Migueles fue interpretada por muchos como una respuesta directa y cargada de significado en medio del conflicto con su expareja.

En este contexto, la imagen se transformó en mucho más que una simple postal de viaje. Funcionó como un mensaje visual en la disputa pública y judicial, sumando un nuevo capítulo a la narrativa de gestos y símbolos que rodean la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, con Milán como escenario privilegiado y testigo de la nueva etapa sentimental de la empresaria.