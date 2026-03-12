Teleshow

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

En su participación en Infobae al Mediodía, la actriz que interpreta a una falsa médica en la serie “En el Barro” abrió su corazón sobre la relación con su personaje, el cuidado de su madre, y reflexionó sobre expectativas y vínculos


A corazón abierto, Erika De Sautu Riestra se refirió a la resiliencia que une tanto a su personaje en la serie como en su vida personal (Infobae al Mediodía – Infobae en Vivo)

La carrera de Erika de Sautu Riestra es sinónimo de perseverancia, talento y una sensibilidad que trasciende la pantalla. Con más de tres décadas en la industria audiovisual argentina, la actriz se consolidó como una figura reconocida tanto en televisión como en teatro, construyendo desde los años 90 un perfil sólido y respetado en la escena nacional. Hoy, en pleno furor por su papel de Olga Giuliani en la exitosa serie En el Barro, Erika elige abrir su corazón y hablar de la profunda conexión que encuentra entre su personaje y su propia vida, un vínculo marcado por la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje.

En una reciente entrevista en Infobae al Mediodía (Infobae en vivo), Erika se animó a reflexionar sobre los puntos de contacto entre Olga y su propia experiencia vital. “Lo que hay es decir: ‘Esto es lo que me toca vivir, ¿qué hago?’. Embellecer o tratar de buscarle lo lindo a lo que te toca”, explicó, poniendo en palabras una filosofía que atraviesa tanto la ficción como su cotidianeidad. “Yo eso lo tengo en mi vida, por lo que después me di cuenta: Olga embellece hasta la falta de su ojo”, reconoció, haciendo hincapié en la fortaleza de su personaje y la manera en la que aprendió a afrontar los desafíos personales.

La actriz no dudó en compartir detalles íntimos de su historia. “Yo tengo dos hijos, el mayor, Gaspar, tiene parálisis cerebral. Entonces, entrar en el mundo de la discapacidad cuando no sabés… Los primeros años lo cuidé yo, por diez años dejé de trabajar, él tiene internación domiciliaria… Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”, relató con honestidad.

Además, Erika explicó que la maternidad atravesada por la discapacidad la llevó a reinventarse y a descubrir una faceta de sí misma que nunca había explorado. “Además, tengo a mi mamá en un hogar y la cuido, ella fue una ‘mamá poco mamá’ y ahora me tocó cuidarla. Por eso, es una característica mía, me adapto de manera positiva y me parece que Olga tiene eso”, sumó.

Erika junto a su hijo
Erika junto a su hijo mayor, Gaspar, a quien cuida a pleno (Instagram)

La experiencia de Erika no solo la marcó a nivel personal, sino que la impulsó a compartir su historia con otros. “Yo lo empecé a compartir como también lo hago con mi otro hijo, cuando voy a ver a mi mamá, como parte de mi vida. Sin darme cuenta, me hablaron muchas hijas e hijos de si toman la decisión de llevar o no a sus padres a un hogar y les hace bien ver que pueden estar bien, no es abandono… Yo la cuidé por cinco años y dejé de ser la hija porque era la cuidadora, pero la relación mejoró cuando estaba cuidada por otras personas y yo soy quien la va a visitar, a pasear”, contó, visibilizando un tema tabú para muchas familias.

La repercusión de su historia fue inmediata: “Lo de Gaspar también fue muy loco porque varios padres me escriben que les acaban de dar el diagnóstico de sus hijos, están destrozados, y uno me dijo: ‘Yo te veo a vos y noto que se puede ser feliz. Te queremos conocer’. Entonces, empecé a ir a hablarles sin pensarlos porque me di cuenta que, muchas veces, el dolor tiene que ver con el ego porque los padres ponemos expectativas en ese hijo y ellos no vienen a cumplir las expectativas de ellos”, reflexionó. Para Erika, la maternidad y el cuidado de sus seres queridos fueron un aprendizaje profundo sobre el ego y las expectativas familiares: “Es una tarea donde el ego está muy metido, ‘¿cómo no me ama mi madre?’ Bueno, ella tiene una historia, por eso fue la madre que fue”.

La actriz subrayó la importancia de entender los vínculos familiares desde la empatía y la autonomía. “Todos somos víctimas de víctimas, entonces cuando aprendemos a ver a nuestros padres, cómo fueron de niños, qué tuvieron, qué no, y cuando podemos entender que un hijo es un hijo, un ser independiente a vos, que no viene a cumplir tus expectativas…”, profundizó.

