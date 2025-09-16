Teleshow

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”

La actriz, que interpreta a la falsa médica Olga Giuliani en la serie de Netflix, contó los desafíos de Gaspar y los propios como “madre de terapia intensiva”

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Érika de Sautu Riestra, actriz de En el barro, habló de su hijo Gaspar que fue diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West (Video: YouTube/ FISP TV)

“Hace veintisiete años, cuando mi hijo nació, la gente no tenía internet en la casa, no existía Google, no existía. Entonces, yo no tenía ni idea. No sabía ni lo que quería decir la palabra discapacidad. Yo creí que iba a tener un retraso madurativo. No tenía idea”, compartió Érika de Sautu Riestra, actriz que ganó gran popularidad los últimos meses por su participación en la serie de Netflix En el barro, sobre una faceta muy importante de su vida: la de mamá de Gaspar, diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West.

A los pocos meses de vida de su hijo mayor, la actriz también es mamá de Valentín, recibió uno de los diagnósticos más difíciles de entender: lisencefalia, “que quiere decir cerebro liso”, aseguró la intérprete que se puso en la piel de la falsa médica Olga Giuliani que llega a la cárcel de La Quebrada en una entrevista con el canal de YouTube FISP TV.

“Todo lo tuve que aprender
“Todo lo tuve que aprender porque los primeros años fui mamá de terapia intensiva antes que mamá tradicional", contó Erika De Sautu Riestra (Instagram)

Entre la honestidad cruda y una ternura inquebrantable, Érica repasó aquellos primeros meses: “Yo fui viviendo cada día lo que iba apareciendo. No tenía idea de la que se venía. Nada. El cuadro de hoy es con traqueostomía, gastrostomía, enfermería, cuatro enfermeras, kinesiólogo… no me lo imaginé”, aseguró. La fe fue y sigue siendo un pilar importante en su vida: “Yo soy creyente y creo que las almas eligen donde nacer y los hijos eligen a las madres. Así que yo lo viví siempre como si me hubiera tocado un ángel con el ala rota. Para mí es un ángel”.

Han pasado más de dos décadas, pero el primer impacto no perdió nitidez en el relato de Érika: “Estuve triste porque a los tres meses y medio, cuando recién lo medicaron, se quedó un mes y pico dormido. Entonces, si él no me convocaba a mí como mamá, yo no era mamá. Si acabás de parir hace tres meses, tu hijo lo único que hace es tomar teta, pero después no había contacto”.

El Síndrome de West, incluido entre las denominadas “encefalopatías epilépticas catastróficas”, constituye una enfermedad neurológica poco frecuente con una incidencia estimada de uno por cada 4.000–6.000 recién nacidos, y en el 90 % de los casos comienza durante el primer año de vida. Esta encefalopatía epiléptica, dependiente de la edad, se caracteriza por alteraciones cerebrales severas.

Érika de Sautu Riestra, actriz de En el barro, le dedicó un mensaje a su hijo Gaspar (Video: Instagram)

Por otro lado, la lisencefalia corresponde a un trastorno cerebral grave en el que la corteza cerebral exhibe una superficie anormalmente lisa, sin los pliegues o circunvoluciones habituales. Esta malformación resulta de la migración anómala de células nerviosas durante el desarrollo fetal, lo que provoca severos retrasos en el desarrollo, convulsiones y otros problemas neurológicos.

Como muchas mujeres que se encargan del cuidado de hijos con diversos tipos de patologías y trastornos, la actriz se convirtió en lo que denominó una “madre de terapia intensiva”. “Todo lo tuve que aprender porque los primeros años fui mamá de terapia intensiva antes que mamá tradicional. Aprendí a poner una sonda nasogástrica y saber si la mandé a pulmón o la mandé a estómago”, relató, mostrando cómo el nacimiento de Gaspar la situó en una realidad médica para la cual nadie la había preparado.

“Cuando empezó a tener enfermeras, yo no sabía qué hacer porque yo no sabía cómo era ser una ‘mamá normal’. Entonces empecé terapia”, rememoró. “La psicóloga me dijo: ‘Vos jugá, bañalo y dejá que lo ‘enfermerístico’ lo hagan ellas y vos conectate desde el juego, desde dormir la siesta…’. Aprendí a ser mamá desde el amor, no solo desde el cuidado médico”, destacó, sobre cómo pudo reinventar la conexión con su hijo, redescubriendo el valor irremplazable de la cercanía emocional.

“Yo fui viviendo cada día
“Yo fui viviendo cada día lo que iba apareciendo. No tenía idea de la que se venía. El cuadro de hoy es con traqueostomía, gastrostomía, enfermería y cuatro enfermeras, kinesiólogo. No me lo imaginé”, contó la actriz (Instagram)

“Yo hablo por mí y yo no lo vivo mal. No tengo conflicto con lo que pasa Gaspar. Porque yo lo acepto. En mi vida soy así en todo. Entonces no hay batalla, no hay un ‘por qué a mí’, ni un ‘por qué a él’. Al no haber batalla, que además la tiene perdida porque lo que él es, es, no hay conflicto. Entonces yo lo disfruto. Yo hace 27 años que tengo un bebé. Tengo lo que todas las mamás desean que es un bebé eterno”, expresó la actriz, que está en pareja con el músico y productor Eduardo Frigerio.

Al ser consultada por cómo la gente trata a las personas con discapacidad, la actriz que fue parte de producciones como Un gallo para Esculapio y Camino al éxito, fue tajante. “La verdad, a mí no me importó nunca. Yo siempre fui feliz con mi hijo yendo a todas partes. Él tiene un botoncito en la panza para comer. Entonces si me iba a encontrar con una amiga en un bar, colgaba todo en un gancho, tipo de carnicero, al lado de la ventana, ponía todo y la gente miraba como diciendo: ‘¿Por dónde está comiendo?’. No me importa. A mí no me interesa”, compartió.

“No me voy a poner
“No me voy a poner a pelear, ni voy a luchar para que lo acepten. A mí no me interesa la integración forzada", resaltó la actriz de En el barro

No me voy a poner a pelear, ni voy a luchar para que lo acepten. A mí no me interesa la integración forzada. Que no acepten tampoco me molesta. Entiendo que les puede dar cosa, pero no es mi problema”, se sinceró Érika, quien a través de sus redes sociales, muestra los desafíos y la lucha de su hijo en su día a día.

Temas Relacionados

Erika de Sautu RiestraEn el barro

Últimas Noticias

El chef francés Christophe Krywonis confesó que detesta París y prefiere Buenos Aires: “La gente es más solidaria”

El famoso cocinero hizo una dura crítica sobre su país natal y comparó a la Ciudad Luz con la capital argentina

El chef francés Christophe Krywonis

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

La modelo argentina fue presentada en Madrid como la nueva cara de la reconocida marca de moda. Desde 2024, la ex Casi Ángeles no volvió a participar en las campañas. Los motivos de la supuesta salida y la desmentida del abogado de la actriz

Pampita es la nueva embajadora

Lourdes Fernández se sumó a Celeste Cid y realizó un descargo por las críticas que recibe sobre su aspecto

La exintegrante de Bandana relató por qué utiliza filtros al grabar videos en sus redes sociales. Horas antes, la actriz de Papá x Dos había cruzado a quienes opinaron sobre sus supuestas cirugías

Lourdes Fernández se sumó a

Flor Vigna reveló que tiene charlas profundas con Chatgpt: “Mi psicóloga no tenía turno”

La cantante habló de la reflexión a la que llegó gracias a un íntimo ida y vuelta con la inteligencia artificial

Flor Vigna reveló que tiene

Charlotte Caniggia se animó y aconsejó a Wanda Nara: “Empezá una vida nueva”

Durante una transmisión en vivo, la mediática sugirió a la empresaria comenzar de cero, lejos de la exposición pública

Charlotte Caniggia se animó y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei habló antes de la

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

Un policía fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en Morón

Una hamburguesería porteña está entre las 10 mejores del mundo, según un ranking

Denunciaron que otra vez aparecieron pintadas en un sitio protegido en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador declaró como organizaciones terroristas

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

Qué es la perovskita, la célula que puede transformar el futuro de la energía solar

Furor por “el video más aburrido del mundo”: cómo un tutorial vintage se transformó en un ícono de la relajación digital

Richard Grenell lamentó que Estados Unidos mostrara “negligencia” hacia América Latina al permitir el avance chino

Tras casi 60 años, los rebeldes maoístas de India anunciaron la suspensión unilateral de la lucha armada

TELESHOW
El chef francés Christophe Krywonis

El chef francés Christophe Krywonis confesó que detesta París y prefiere Buenos Aires: “La gente es más solidaria”

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

Lourdes Fernández se sumó a Celeste Cid y realizó un descargo por las críticas que recibe sobre su aspecto

Flor Vigna reveló que tiene charlas profundas con Chatgpt: “Mi psicóloga no tenía turno”

Charlotte Caniggia se animó y aconsejó a Wanda Nara: “Empezá una vida nueva”