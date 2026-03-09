El padre de Ian Lucas apuntó contra Evangelina Anderson en medio del conflicto: “Que no lo deje como un boludo”

Luego de las declaraciones de Evangelina Anderson desmintiendo su relación con Ian Lucas, el padre del influencer salió en su defensa (Intrusos – América)

El universo de MasterChef Celebrity (Telefe) siempre da que hablar, pero esta vez la polémica llegó desde fuera de la cocina y se instaló de lleno en la vida personal de dos de sus recientes protagonistas. Luego de varios meses de rumores, cruces en redes e indirectas al aire, el vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson parece haber llegado a su fin. El desenlace, lejos de pasar desapercibido, se potenció con el descargo público del influencer y la contundente respuesta de la modelo, que no dudó en marcar distancia al decir que “no fue más que un compañero de trabajo”. En medio del revuelo, quien decidió romper el silencio fue Gustavo, el padre del joven.

El lunes por la tarde, durante la emisión de Intrusos (América), el hombre se sentó frente a un notero para dar su versión sobre lo ocurrido y salir en defensa de su hijo. Por su parte, Gustavo expresó: “Sé que él es puro sentimiento, puro corazón y si realmente pasó algo, en todo momento creo que cuidó a la otra persona. Ahora, del otro lado vi un poquito que lo ninguneaban o que lo escondían”.

El papá del influencer fue más allá y, con honestidad, dejó en claro cómo vivió su familia el final de la historia que nunca se blanqueó. “Si sintió algo con esta chica, creo que está todo bien”, comenzó diciendo. “Pero él en algún momento le paró un poco el carro y se sintió como ‘no soy ningún pendejo’. Y creo que pusieron una puesta a punto al decir ‘acá está Ian, soy este y no jueguen conmigo porque no da’. En todo momento se manejó como un caballero”, expresó frente a la cámara.

Luego de meses entre rumores de romance, la modelo y el influencer expresaron sus versiones de lo ocurrido entre ambos

Lejos de quedarse solo en el rol de padre orgulloso, Gustavo también admitió que puertas adentro las respuestas de Evangelina no pasaron inadvertidas. “Yo creo que Iancito en la situación que está hoy en día no creo que necesite relevancia con esto de esta pareja. Si con esta chica en su momento pasó algo y no lo puede blanquear, qué sé yo, Ian creo que va a seguir su otro camino y va a estar todo bien. Creo que chicas no le van a faltar, es muy lindo”, sostuvo entre risas y con cierta complicidad.

El papá de Ian también dejó entrever que, detrás de la relación, hubo más que un simple coqueteo televisivo. “Sé que hubo idas, vueltas ahí a la casa de Ian, que no es solo como que dicen el pibe se enamoró. Sé que del otro lado también hubo un flechazo”, aseguró, abonando la teoría de que la historia fue más profunda de lo que Evangelina Anderson reconoció públicamente.

El viernes pasado, Evangelina Anderson aseguró que Ian Lucas "no fue más que un compañero de trabajo" (Captura de Cortá por Lozano)

También comentó la actitud del joven en Instagram. “Si la dejó de seguir debe ser porque le golpeó un poquito el sentimiento y creo que a cualquiera le puede llegar a pasar”, reflexionó Gustavo. Y, en un cierre que combina protección paterna y realismo, subrayó: “Si no lo supieron valorar en su momento, es así. Por algo se cortó con un dejar de seguir y ya está. En lo que es el amor, quizás se terminó y bueno. Sí se respeta a Evangelina por toda la situación que está pasando y la entiendo, pero tampoco que lo deje como un bolu... a mi hijo”.