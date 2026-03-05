El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

Evangelina Anderson, luciendo sonriente desde el set de MasterChef, e Ian Lucas, posando con su estilo distintivo, en una imagen que capta a ambas personalidades del espectáculo.

Después de meses de idas y vueltas en MasterChef Celebrity (Telefe), rumores e indirectas en redes sociales, el vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson parece haber llegado a su fin. Este jueves, el influencer realizó un descargo en el que abrió la puerta de su intimidad y se sinceró sobre sus sentimientos. Como si fuera poco, en SQP (América), Yanina Latorre mostró imágenes que probarían la relación entre los dos.

“Primero que nada quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal”, comenzó diciendo Lucas de cara a sus casi seis millones de seguidores.

El descargo de Ian Lucas en medio de los rumores de rumores de romance con Evangelina Anderson (Instagram)

Con un texto en letras blancas sobre un fondo negro, Ian se refirió a su edad, 26 años, la cual muchas veces fue objeto de polémica en su supuesta relación con Anderson. “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo”.

Acto seguido, el joven detalló que durante muchos meses eligió no hablar a pesar de las críticas que recibía y los malos tratos hacia él: “Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente lastima ver como esa persona los denigra y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar como me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”.

El influencer también lanzó una indirecta hacia las pasadas declaraciones de Evangelina en la que la participante comentaba que sus románticas idas y vueltas en redes sociales y en el programa eran solo marketing. “Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real”, afirmó.

El joven se expresó en redes sociales tras los rumores de su relación con la modelo

Para cerrar, Lucas habló sobre el final de la relación y explicó cómo afronta este momento: “Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad. Gracias a quienes me acompañan siempre y entienden que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto”.

Minutos después, en SQP (América), Yanina Latorre trató el tema y dijo: “Los dos tenían en claro la diferencia de edad. Él conoció a sus hijos, fue a la casa. Ella nunca le dijo a los hijos que era más que un amigo. De hecho, él siempre tuvo claro que no era una novia pero en un momento ella le pide exclusividad. Dijeron que no lo iban a blanquear públicamente, pero llegaron a dormir juntos, iba siempre a la casa, ella tenía ropa suya en su casa. Ellos se besaban en las grabaciones. Se hizo un vínculo”.

Como si fuera poco, la conductora mostró imágenes de Lucas y Anderson besándose, afirmando que el romance había existido: “Pero cuando a él le preguntaban, él se reía y ella ninguneaba. Él la dejó porque era negarlo, ella decía que era un shipeo, estuvieron peleados un tiempo y volvieron a volver a verse. Solamente sexo, no pasaba nada. A él lo que le duele es que lo traten de mentiroso, que le digan que es un bobo. ¿Por qué lo niega tanto?”.