Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”

La modelo se cansó de las idas y vueltas con el youtuber y dio su versión acerca de lo que sucedió entre ellos durante las grabaciones de MasterChef Celebrity

La modelo dio su versión acerca de lo que sucedió con el youtuber (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

Lo que comenzó el jueves con el descargo público de Ian Lucas tras las reiteradas declaraciones de Evangelina Anderson negando el vínculo entre ambos, derivó en un nuevo capítulo de exposición mediática con Anderson sentada en el sillón de Cortá por Lozano (Telefe), lista para dar su versión de los hechos. La modelo, que llegó al estudio con el tiempo justo y visiblemente afectada, no dudó en responsabilizar al youtuber por la filtración de las fotos en las que se los ve besándose.

“La verdad es que, como todos saben, vengo de una separación muy reciente, tengo tres hijos y siempre traté de resguardar mi intimidad. En este momento no me queda otra que aclarar lo que está pasando para que no se siga... No puedo reconocer ni blanquear una relación o vínculo que para mí no pasó, que para mí no fue más que un compañero de trabajo”, expresó Anderson en el inicio de su descargo, marcando su postura y el malestar por la situación generada en torno a su vida privada.

Anderson sostuvo: “Para mí no fue algo más de lo que yo dije, ayer hablaba con mis amigas y decíamos ‘No fue así como dijeron, pero si hubiese sido que una persona salga con fotos a decir que estuvo con una persona que dijo que no’ ¿Nadie habla de eso?”. Dejó en claro que, según su mirada, no hubo romance: “Para mí no fue una relación. Mira si uno fuera por la vida contando situaciones que no fueron nada, estaríamos todos llenos de relaciones”. Aunque reconoció que para Ian Lucas pudo haber significado otra cosa, fue enfática: “Se dijeron cosas que no son ciertas: que había una relación, que había un romance, que estábamos todo el día juntos en MasterChef. Puede preguntarle a quien sea de MasterChef que fue lo que vieron en todo el tiempo que estuvimos juntos y nada que ver, nada que ver”.

La foto que Evangelina asegura
La foto que Evangelina asegura que el propio Ian y su entorno filtraron a la prensa

Consultada por Costa sobre cómo se sentía en medio del escándalo, Anderson respondió: “La verdad que he pasado tantas cosas que esto para mí es algo más, de hecho me han relacionado con un señor casado, de la selección, con un jugador de fútbol, eso sí a mí me pone mal porque me pone en el lugar de decir ‘Hay una mujer sufriendo atrás’, pero acá si fuera cierto somos dos personas solteras, no hay nadie en el medio. Si me incómoda que me estén empujando. Hoy estuve hablando con mi hijo mayor, que se está enterando de todo esto, eso no me hace sentir cómoda, me dice ‘¿Mamá, qué pasó?’ y tener que explicarle algo que para mí es insignificante, eso sí me puede llegar a incomodar, pero lo que digan...”.

La modelo fue contundente al señalar el origen de la filtración: “Él es un buen chico, lo quiero un montón, para mí está mal asesorado. Él mandó una foto en la que nos estamos dando un pico. O el representante. Tengo una amiga, Majo (Martino), a la que el representante le mandaba mensajes como que la amenazaba que iba a mandar esa foto”, acusó. Anderson explicó que el detrás de escena de la imagen no fue más que una arenga de amigos en una fiesta en la casa de Luck Ra, que terminó con ese pequeño beso.

Por último, Anderson expresó su hartazgo por la exposición y los rumores: “Con las personas que me han vinculado siempre me mataron a mí. Se me vinculó con el hombre este casado que dijeron que había un video mío con él, yo me encargué de a esa persona decirle: ‘Mostralo, yo soy la protagonista de ese video. Mostralo’. Nunca lo mostraron ese video”.

El descargo de Evangelina Anderson puso sobre la mesa la tensión entre intimidad y espectáculo, y reavivó el debate sobre el impacto de la exposición mediática, los límites del consentimiento y las responsabilidades compartidas en la era de las redes sociales y los realities.

