Oriana Sabatini mostró a su beba Gia en la intimidad de su hogar a casi una semana de su nacimiento

Luego de dar a luz a su primera hija el lunes pasado, la artista compartió una tierna foto juntas ante sus seguidores (Instagram)

El lunes pasado marcó un antes y un después en la vida de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La pareja recibió a su primera hija, Gia, y desde entonces todo en su entorno se tiñó de ternura y emoción. El nacimiento de la pequeña fue celebrado no solo por el matrimonio, sino también por familiares y amigos que acompañaron a los flamantes padres en los primeros días de esta nueva etapa. Rodeados de amor y contención, Oriana y Paulo fueron compartiendo las primeras experiencias con su círculo cercano y, por su parte, la mamá primeriza decidió abrir una ventana a su mundo más privado y compartió una postal que no tardó en despertar suspiros y mensajes de felicitación en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la artista publicó una foto abrazando a Gia. En la imagen, Oriana aparece sentada, con el cabello suelto y un look relajado, mientras sostiene a su beba sobre el pecho. La pequeña, vestida en tonos claros y con un enterito de lunares, se acurruca plácidamente en los brazos de su mamá. El rostro de la cantante refleja esa combinación única de asombro, ternura y amor desbordante que solo ocurre con la llegada de un hijo. La escena, sencilla pero cargada de emoción, resume el universo de sensaciones que atraviesa la familia Sabatini en estos días.

La artista compartió un momento íntimo junto a su hija a casi una semana de su nacimiento

No es la primera vez que los padres comparten con el público un momento tan especial. Apenas horas después del nacimiento de Gia, Oriana y Paulo subieron a sus redes la primera imagen de su hija. En esa foto, se podía ver la mitad del rostro de la beba y su pequeña mano aferrada al dedo de cada uno de sus padres. El mensaje elegido por la pareja fue breve y directo: “Un aplauso pa mami y papi”. Esa publicación, simple pero cargada de significado, fue leída como una celebración de la nueva vida y el esfuerzo compartido en el debut como papás. Los seguidores de la familia y los medios rápidamente replicaron la imagen, que se volvió viral y generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones.

La primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Mientras tanto, la expectativa por conocer más detalles sobre la pequeña Gia fue creciendo entre los fanáticos y el público en general. Uno de los momentos más comentados se dio cuando Catherine Fulop, madre de Oriana y flamante abuela, jugó con la ansiedad de sus seguidores en redes sociales. En un video, la actriz amagó con mostrar por primera vez el rostro completo de su nieta. “Miren, les voy a poner una foto acá… No, mejor no les pongo nada porque Gia se parece mucho a Oriana”, dijo entre risas, generando una mezcla de expectativa y diversión entre quienes estaban atentos a la transmisión. Finalmente, en lugar de revelar la cara de la recién nacida, Fulop compartió una imagen de Oriana cuando era bebé, tomada hace casi treinta años. Con ese gesto, no solo respetó la decisión de los padres de preservar la intimidad de Gia, sino que también dejó una pista sobre el parecido familiar que ya todos comentan.

A lo largo de los días, el entorno cercano a la pareja se volcó en muestras de cariño y apoyo. Oriana y Paulo, por su parte, eligieron dosificar cada aparición pública de su hija, priorizando vivir cada instante y compartir solo aquello que sintieran oportuno. La actitud reservada frente a la exposición mediática encontró eco en sus fans, que celebraron la decisión y se sumaron a los mensajes de respeto y acompañamiento.

Por su parte, Catherine Fulop amagó con mostrar una imagen de su nieta y terminó compartiendo una de Oriana cuando era bebé (Instagram)

Así, entre fotos cargadas de ternura, anécdotas familiares y el respeto por los tiempos propios, Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebran el comienzo de una nueva vida junto a Gia, la pequeña que llegó para revolucionar el mundo de la pareja y conquistar, paso a paso, los corazones de todos.