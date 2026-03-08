Teleshow

Oriana Sabatini mostró a su beba Gia en la intimidad de su hogar a casi una semana de su nacimiento

La artista compartió una imagen cálida junto a su hija recién nacida y los primeros días como flamante mamá

Guardar
Luego de dar a luz
Luego de dar a luz a su primera hija el lunes pasado, la artista compartió una tierna foto juntas ante sus seguidores (Instagram)

El lunes pasado marcó un antes y un después en la vida de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La pareja recibió a su primera hija, Gia, y desde entonces todo en su entorno se tiñó de ternura y emoción. El nacimiento de la pequeña fue celebrado no solo por el matrimonio, sino también por familiares y amigos que acompañaron a los flamantes padres en los primeros días de esta nueva etapa. Rodeados de amor y contención, Oriana y Paulo fueron compartiendo las primeras experiencias con su círculo cercano y, por su parte, la mamá primeriza decidió abrir una ventana a su mundo más privado y compartió una postal que no tardó en despertar suspiros y mensajes de felicitación en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la artista publicó una foto abrazando a Gia. En la imagen, Oriana aparece sentada, con el cabello suelto y un look relajado, mientras sostiene a su beba sobre el pecho. La pequeña, vestida en tonos claros y con un enterito de lunares, se acurruca plácidamente en los brazos de su mamá. El rostro de la cantante refleja esa combinación única de asombro, ternura y amor desbordante que solo ocurre con la llegada de un hijo. La escena, sencilla pero cargada de emoción, resume el universo de sensaciones que atraviesa la familia Sabatini en estos días.

La artista compartió un momento
La artista compartió un momento íntimo junto a su hija a casi una semana de su nacimiento

No es la primera vez que los padres comparten con el público un momento tan especial. Apenas horas después del nacimiento de Gia, Oriana y Paulo subieron a sus redes la primera imagen de su hija. En esa foto, se podía ver la mitad del rostro de la beba y su pequeña mano aferrada al dedo de cada uno de sus padres. El mensaje elegido por la pareja fue breve y directo: “Un aplauso pa mami y papi”. Esa publicación, simple pero cargada de significado, fue leída como una celebración de la nueva vida y el esfuerzo compartido en el debut como papás. Los seguidores de la familia y los medios rápidamente replicaron la imagen, que se volvió viral y generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones.

La primera foto de Gia,
La primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Mientras tanto, la expectativa por conocer más detalles sobre la pequeña Gia fue creciendo entre los fanáticos y el público en general. Uno de los momentos más comentados se dio cuando Catherine Fulop, madre de Oriana y flamante abuela, jugó con la ansiedad de sus seguidores en redes sociales. En un video, la actriz amagó con mostrar por primera vez el rostro completo de su nieta. “Miren, les voy a poner una foto acá… No, mejor no les pongo nada porque Gia se parece mucho a Oriana”, dijo entre risas, generando una mezcla de expectativa y diversión entre quienes estaban atentos a la transmisión. Finalmente, en lugar de revelar la cara de la recién nacida, Fulop compartió una imagen de Oriana cuando era bebé, tomada hace casi treinta años. Con ese gesto, no solo respetó la decisión de los padres de preservar la intimidad de Gia, sino que también dejó una pista sobre el parecido familiar que ya todos comentan.

A lo largo de los días, el entorno cercano a la pareja se volcó en muestras de cariño y apoyo. Oriana y Paulo, por su parte, eligieron dosificar cada aparición pública de su hija, priorizando vivir cada instante y compartir solo aquello que sintieran oportuno. La actitud reservada frente a la exposición mediática encontró eco en sus fans, que celebraron la decisión y se sumaron a los mensajes de respeto y acompañamiento.

Por su parte, Catherine Fulop
Por su parte, Catherine Fulop amagó con mostrar una imagen de su nieta y terminó compartiendo una de Oriana cuando era bebé (Instagram)

Así, entre fotos cargadas de ternura, anécdotas familiares y el respeto por los tiempos propios, Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebran el comienzo de una nueva vida junto a Gia, la pequeña que llegó para revolucionar el mundo de la pareja y conquistar, paso a paso, los corazones de todos.

Temas Relacionados

Oriana SabatiniPaulo DybalaGia DybalaNacimientoCatherine FulopOva Sabatini

Últimas Noticias

El look de “hada” de Juana Viale con el que brilló en su programa entre sedas y bordados

La conductora eligió un diseño artesanal de Gabriel Lange para su regreso a la mesa de El Trece y deslumbró con detalles de alta costura en una jornada especial

El look de “hada” de

La reacción de Zaira Nara luego de la furia de Paula Chaves con ella: sus días de trabajo y glamour en París

Entre compromisos laborales y paseos por las calles de la capital francesa, la modelo mostró cómo enfrenta la actitud de su antigua amiga tras sus polémicos dichos

La reacción de Zaira Nara

Las famosas se sumaron al 8M: mensajes, recuerdos y arte por el Día Internacional de la Mujer

Desde mensajes poderosos hasta homenajes personales, referentes del espectáculo compartieron sus reflexiones y saludos en redes sociales durante una jornada clave para la memoria y la lucha de sus derechos

Las famosas se sumaron al

La felicidad de Floppy Tesouro al recibir el alta tras 48 horas de internación: el romántico gesto de su pareja

Después de dos días en el Sanatorio Otamendi por un doloroso cuadro producto de neuralgia de trigémino, la modelo regresó a su hogar junto a su novio Salvador Bacciu y su hija Moorea

La felicidad de Floppy Tesouro

Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

A menos de un año de haberle puesto fin a su pareja, los exparticipantes de Gran Hermano se sinceraron sobre cómo llevan adelante su vínculo junto a la crianza de sus hijas

Thiago Medina y Daniela Celis
DEPORTES
La sentencia de una ex

La sentencia de una ex figura de River sobre la posible llegada de Icardi: “Que no me jodan con los quilombos que tiene con la mujer”

La peculiar presentación de Lucas Blondel en Huracán con Morena Beltrán como protagonista

La tajante frase de Flavio Briatore sobre el debut de Alpine en la Fórmula 1 y su participación en el GP de Australia

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 y aseguró: “Nunca me fui”

“Sabía que mi destino era el Milan”: la confesión de Rafael Leão sobre el llamado que le cambió la vida

TELESHOW
El look de “hada” de

El look de “hada” de Juana Viale con el que brilló en su programa entre sedas y bordados

La reacción de Zaira Nara luego de la furia de Paula Chaves con ella: sus días de trabajo y glamour en París

Las famosas se sumaron al 8M: mensajes, recuerdos y arte por el Día Internacional de la Mujer

La felicidad de Floppy Tesouro al recibir el alta tras 48 horas de internación: el romántico gesto de su pareja

Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido destruyó un dron

Reino Unido destruyó un dron iraní lanzado hacia Irak en medio de la escalada de hostilidades de Teherán en la región

Cómo las ondas gravitacionales pueden resolver el debate sobre la velocidad de expansión del universo

Netanyahu instó al pueblo iraní a rebelarse contra el régimen: “El momento de la verdad se acerca”

De una IA que reza a autorretratos de una artista ciega: la Bienal del Museo Whitney abre renovada

Boric y Kast retoman el traspaso de mando en Chile tras una semana de ruptura por el proyecto del cable submarino a China