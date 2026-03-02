Teleshow

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

Este lunes la cantante y el futbolista se convirtieron en padres y horas más tarde compartieron un emotivo posteo con la beba

La mañana de este lunes 2 de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Gia, su hija, en el Hospital Gemelli de Roma. La noticia, que trascendió rápidamente desde portales italianos como Corriere dello Sport, la confirmó a Teleshow Ova Sabatini, el flamante abuelo de la niña. En minutos, alcanzó a miles de seguidores de la pareja en ambos continentes. El nacimiento de Gia, que pesó tres kilos, marcó el inicio de una nueva etapa para la familia Sabatini-Fulop y Dybala, quienes celebraron el acontecimiento con una publicación conjunta en redes.

La primera imagen de Gia cautivó a todos. La foto, publicada por la pareja, mostró la mitad del rostro de la beba y su pequeña mano aferrada al dedo de su mamá y de su papá. El mensaje que acompañó la imagen fue directo y emotivo: “Un aplauso pa mami y papi”. Con ese gesto, la pareja compartió la felicidad y la intimidad de su círculo más cercano con sus seguidores y medios de comunicación, sellando así la bienvenida a la nueva integrante de la familia.

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Instagram)

El parto de Gia se adelantó algunos días respecto a la fecha prevista inicialmente, que era el 11 de marzo, y tomó por sorpresa tanto a la pareja como a sus seguidores. Oriana, de 29 años, había manifestado en varias oportunidades su deseo de estar acompañada por su familia en ese instante tan especial. En las jornadas previas, los abuelos Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron a Italia para acompañar a su hija, sumando emoción y contención al nacimiento de la niña. La llegada de Gia representó la concreción de un deseo largamente anhelado: “Había pensado en hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil... La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí”, había explicado la cantante y actriz semanas atrás.

Los medios italianos fueron los primeros en dar a conocer la noticia (Captura de Corriere dello Sport/X)

El nacimiento de Gia aconteció apenas horas después de un momento clave en la carrera de Paulo Dybala. El futbolista argentino disputó el clásico entre Roma y Juventus, un partido de alto voltaje que sumó relevancia en la previa de un acontecimiento familiar decisivo. La llegada de su primera hija marca un punto de inflexión en la vida personal y profesional de Dybala, quien desde hace tiempo había expresado su deseo de formar una familia junto a Oriana.

La pareja decidió que el nacimiento se realizara en Italia, luego de evaluar distintas alternativas. Si bien en un primer momento Oriana contempló la posibilidad de dar a luz en Argentina, la logística del viaje y el calendario de competencias de Dybala terminaron inclinando la balanza hacia Roma. La artista también expresó su deseo de contar con una partera argentina, buscando así preservar la conexión con su país natal en un momento tan trascendente.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala sellaron su amor con el nacimiento de su primera hija (Instagram)

Cabe recordar que el matrimonio, que se consolidó con una boda en julio de 2024, ahora suma a Gia como el broche de oro de una historia de amor que trasciende fronteras y escenarios.

La intimidad de la primera imagen, el mensaje breve y la emoción compartida marcaron un debut mediático que evitó la sobreexposición y priorizó el vínculo familiar. Gia llega al mundo rodeada del cariño de sus padres, abuelos y seguidores, en un contexto de alegría y expectativa que se extendió rápidamente desde Roma hacia Argentina y el resto del mundo.

