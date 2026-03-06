Miguel Romano volvió a peinar a Susana Giménez luego de la pelea: “Ahora su pelo está perfecto”

El peluquero estuvo en la casa de la diva de los teléfonos y aprovechó para hacerle unos retoques (Video: Puro Show-ElTrece)

Después de años de distancia y viejas rencillas, Susana Giménez y Miguel Romano volvieron a reencontrarse en la mansión que la diva tiene en Argentina. La relación profesional y de amistad entre Romano y Susana se había deteriorado notablemente desde 2021, cuando la conductora decidió llevar a Uruguay a un extrabajador del histórico peluquero y, más tarde, Romano criticó abiertamente el look de la diva en su regreso a la televisión en 2024. Todo indicaba que no habría marcha atrás, pero la historia finalmente se pudo solucionar: este reencuentro selló la reconciliación y, aunque fuera solo por una tarde, Romano volvió a tomar el rol de peluquero de Su.

Las imágenes del reencuentro transmitieron el clima relajado y la complicidad de los viejos tiempos. En dos de las fotos, Susana aparece en su baño rodeada de productos de belleza, sonriente y con gafas oscuras, mientras Romano —con su estilo clásico de gorra y lentes de sol— la peina y bromea junto a un estilista más joven. Los tres posan frente al espejo, rodeados de frascos, cepillos y el brillo del chandelier, en una escena íntima y distendida.

En las otras postales, el foco está en el vínculo profesional: Romano, con gesto concentrado, revisa el cabello rubio de Susana y posan mirando a cámara, ella con una camiseta verde con brillos y él con una remera negra decorada. La cercanía y la confianza se notan en los gestos y en la actitud relajada de ambos, que parecen dejar atrás los desencuentros del pasado.

Susana Giménez y su peluquero de siempre, Miguel Romano, protagonizan un emotivo reencuentro que celebra décadas de complicidad y amistad

El peluquero le hizo el color y le agregó algunas extensiones para dar volumen

El propio Romano acompañó una de las imágenes con un mensaje cargado de historia y emoción: “Las manos siguen teniendo memoria. Hoy volví a peinar a Susana, como en tantos momentos de nuestra vida”, escribió en el pie de foto del posteo que compartió junto a la diva, sellando así un reencuentro que para muchos parecía imposible y que confirma que su lazo profesional y afectivo logró reinventarse una vez más.

A la salida de la casa de Susana, las cámaras de Puro Show (El Trece) aguardaban para registrar el reencuentro. Romano se mostró distendido y negó cualquier conflicto real con la conductora: “No, sorprendido no, porque ella ya prácticamente está viviendo en Punta del Este y acá la vine a saludar e hice muy buen rato con ella y charlamos. Le hice un poco de color en el pelo y está muy linda”. Consultado sobre el tiempo que llevaban sin verse, precisó: “Después de cuatro meses, cinco meses”.

Sobre los rumores de pelea, fue categórico: “Eso fue una confusión muy grande que hubo. Yo nunca me peleé con Susana. Jamás me pelearía después de cincuenta y dos años juntos. No, no, no, no, no, no, no, no”, enfatizó. Romano explicó que la distancia se debió a los cambios de hábitos y residencia de Giménez: “Ella está en Punta del Este, tiene que ir a la playa y no se usan los peinados. Lo que se usa actualmente en todo es raya en medio, al costado, pelo lacio, es natural. No vas a ver ninguna mujer peinada de peluquería. Me parece maravilloso eso. Y bueno, es una caída muy grande para mis colegas queridos, que se arreglen como pueden”.

Susana decidió abrirle las puertas de la mansión que tiene en el país

Miguel negó un conflicto con su icónica clienta (Instagram)

Respecto a su labor en la jornada, Romano detalló: “Hice color y le peiné un poco el pelo. Le puse unos pelitos más acá al costado y nada más”. Cuando el cronista recordó las críticas que el estilista había hecho sobre el look de Susana en televisión el año anterior, Romano fue claro: “Ahora estaba perfecto el pelo, el color, todo. Hoy hicimos color”.

Sobre la posibilidad de volver a trabajar con la diva, dejó la puerta abierta: “Sí, voy a volver. Ella quería a mi casa de quinta, afuera”. Finalmente, consultado sobre el futuro televisivo de Giménez, Romano respondió: “No sé. No, creo que no”.

El testimonio, relajado y sin polémicas, selló públicamente una reconciliación que parecía imposible hace apenas unos meses y dejó en evidencia que, a pesar de los desencuentros, la historia entre Susana Giménez y Miguel Romano sigue sumando capítulos.