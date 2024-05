Paola, la hija de Miguel Romano, dio nuevos detalles del conflicto entre Susana Giménez y su papá

Paola, la hija de Miguel Romano, dio nuevos detalles del conflicto entre el peluquero y Susana Giménez (A la tarde, América)

Después de décadas de trabajar juntos, la relación entre Miguel Romano y Susana Giménez fue de mal en peor. Y si bien el punto máximo parecía ser el alejamiento que tuvieron en 2021, cuando la diva llevó a Uruguay a un extrabajador de su antiguo amigo, ahora el vínculo entre ambos tocó fondo. Así las cosas, después de varios cruces, Paola, la hija del estilista, dio nuevos detalles del conflicto.

“Mi papá en la vida le cobró una peluca, nosotros deberíamos tener por lo menos un departamento en el Alvear, de diez ambientes, con lo que él gastó en pelo de albina ucraniana, rusa. Nunca se le cobró un peso”, dijo la hija del estilista en una charla con A la Tarde (América), el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Paola, la hija de Miguel Romano, habló de la pelea de su padre y Susana Giménez (A la tarde, América)

Fue entonces cuando un periodista del staff le consultó a la entrevistada: “¿Lo vivió a tu viejo entonces?”. Lejos de entrar en temas económicos, Paola habló del cariño que se tenían su papá y la figura de la televisión: “Papá la ama, creo que a la par de mi mamá. Éramos familia. Cuando nació mi hija, mi papá estuvo en el bautismo y se tuvo que ir porque había empezado lo de Susana. Ella estaba primero, era desayunar, almorzar y cenar con Susana. Me acostumbré, me duele ahora. Ya están grandes los dos, ella ya es una vieja”.

Al escuchar el exabrupto contra la diva, al referirse a su edad, Karina Mazzocco frenó la situación y agregó: “No está bueno referirse a alguien como ‘viejo’, descalificando, por el proceso natural de la vida. No me gusta este tipo de charla”. Luego, el panel le consultó a la hija del peluquero si su enojo residía en algún tipo de deuda económica por parte de la conductora. “Papá todo lo hizo de corazón, no le debe absolutamente nada”, se refirió la mujer.

Paola, la hija de Miguel Romano habló sobre el futuro de la peluquería de su padre: "Vamos por María Becerra" (A la tarde, América)

Aún así, la hija de Romano contó: “Lo único que Susana le debe a papá es que, en pandemia, ella lo trataba como que papá era un señor mayor y que no tenía que ir a Uruguay. Papá ya era Miguel Romano antes de conocerla a Susana, no le hizo falta Susana porque tuvo clientas más importantes”.

Luego de unos minutos de discusión, y tras revelar que Miguel ansía hablar con su amiga: “Mi papá también está mal porque quiere un llamado de su amiga”. Luego, Mazzocco consultó si Giménez no había estado en uno de los momentos más complejos de la vida de Romano, a lo que su hija respondió: “La que estuvo al pie del cañón fue Moria Casán, ella es parte de mi familia, también Graciela Borges y Nacha Guevara, incondicionales. A Moria le doy un riñón. Susana conoce esta situación”.

Por último, la hija del peluquero habló de los próximos objetivos laborales que tiene su padre, la clase de clientes que busca atraer y sostuvo que ya no piensan en Susana: “Esto es parte de un pasado, estamos armando otra cosa, ya se van a enterar. Ya basta de Susana, se viene gente joven, vamos por María Becerra”.