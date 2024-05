“Una señora de 80 años no puede estar con ese pelo”: Miguel Romano destrozó a Susana Giménez

Miguel Romano criticó a Susana Giménez por su look (America)

A lo largo de los años, la sociedad de Susana Giménez y Miguel Romano se caracterizó por ser de las más históricas del mundo del espectáculo. El estilista se había convertido en el peluquero exclusivo de la diva. Ya sea en sus programas, desfiles o premios, este siempre se encargaba de sus looks. Sin embargo, desde hace más de tres años que el vínculo se rompió. Como si fuera poco, el hombre volvió a destrozar a la estrella de la televisión.

“Una señora de 80 años no puede estar con ese pelo tan largo”, disparó Romano al referirse al look de Giménez en diálogo con A la tarde (América TV). Luego, la charla continuó: “Fueron 51 años que yo la atendí constantemente. Desde que se fue a Uruguay prácticamente no la veo”. Fue entonces cuando la conductora consultó: “¿Ya no sos el peluquero de Susana?”. “No sé, porque no voy a Uruguay”, le respondió.

Miguel Romano apuntó contra Susana Gimenez (Facebook: Miguel Romano)

Como si fuera poco, el estilista siguió aniquilando la imagen de la diva y apuntó contra su nuevo peluquero: “Cuando se cumple una edad, hay que respetar la edad y el look. Ella es una estrella maravillosa, pero el peinador que hoy la atiende...Desde que se fue a Uruguay, Susana no vino más a la peluquería. Cada uno hace lo que siente por dentro. Hoy me enteré de que fue a comer al restaurante de al lado de mi casa”.

Por último, Romano explicó de dónde venía su enojo: “Está con un peinador que trabajaba conmigo. Me siento como un boludo: ‘Hola, Miguel. Me estoy peinando con Mateo’. Me da lo mismo. Ya no quiero ser Miguel Romano, ya lo soy”.

A mediados de 2023, Romano reveló de dónde venía su enojo con la diva. “Me enteré, por otra boca, que había llevado a Punta del Este a un asistente mío. Me hubiese gustado que me lo dijera ella, no había ningún problema. Después de cincuenta años de ser su peluquero, de estar al lado de ella, me hubiese gustado que me lo dijera. Me dolió porque la quiero mucho, es como una hermana para mí. En las buenas y en las malas siempre estuvimos juntos”, comentó el peluquero sobre Susana en 2021 en una charla con LAM (América).

Miguel Romano y Susana

A este enojo también se sumó la distancia con la figura de la televisión, ya que esta decidió vivir en Uruguay. Al respecto, Romano había comentado en un móvil con Socios del espectáculo (El Trece): “Yo no puedo dejar mi peluquería e ir a Punta del Este para dedicarme a ella. Hoy no se usan los peinados que se usaban antes tipo Ivana Trump, recogidos; ahí estaba yo. Pero ahora, le lavás la cabeza con un shampoo bueno, un buen brillo y ya está”. En esas palabras también hizo una referencia al trabajo de Osvi, quien fue su asistente y luego pasó a ser el encargado de peinar a la diva.

El comienzo de su relación también había sido conflictivo. Todo inició cuando la conductora, quien todavía no se había ganado el mote de diva, golpeó la puerta del peluquero 50 años atrás, sin embargo, este se negó a atenderla. “Llegó un día a mi peluquería y me dijo: ‘Miguel, quiero que me peines’. Yo no peino modelos, peino estrellas, le dije”, comenzó recordando Romano en un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece).

Luego, el peluquero continuó con la anécdota: “Entonces llamé a Oscar para que la peine. ‘¿Cómo no me vas a peinar vos? Mirá, te lo voy a decir, vos vas a ser exclusivo mío, acordate’, dijo Susana. Exactamente, ella sabía donde iba a llegar”. Desde entonces, la diva y el estilista conformaron una de las relaciones más fuertes del espectáculo.