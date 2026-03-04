Teleshow

El cumpleaños íntimo de Flor de la V: el amor de su familia, el brindis y los deseos en una noche especial

La conductora celebró sus 51 años y apostó por un festejo a solas junto a Pablo Goycochea y sus hijos, dejando de lado el circuito mediático para vivir una experiencia cálida y auténtica con sus seres más queridos

Flor de la V eligió
Flor de la V eligió celebrar su cumpleaños número 51 rodeada de sus afectos más cercanos (Instagram)

Postales de una noche de celebración ”. Con esta frase, Flor de la V compartió imágenes de su cumpleaños en su cuenta de Instagram, mostrando una faceta íntima y familiar alejada de los reflectores televisivos. La conductora se mostró relajada y distendida junto a su marido Pablo Goycochea y sus hijos, Isabella y Paul, los mellizos que nacieron por vientre subrogado en 2011. La celebración tuvo lugar en un restaurante exclusivo, escenario elegido para conmemorar un día especial con su círculo más cercano. En las fotos, Flor aparece sonriente, acompañada por su familia, disfrutando de un ambiente cálido y festivo. En una toma, los cuatro posan de pie para la cámara, todos con gestos de alegría y complicidad. En otra, Flor brinda con su esposo, quien luce un atuendo elegante especialmente elegido para la ocasión.

La cercanía y el clima de afecto quedaron plasmados en cada fotografía, evidenciando la relación armónica que la conductora mantiene con su familia. La elección de un entorno reservado y la presencia únicamente de los integrantes más cercanos refuerzan la imagen de una celebración privada, lejos de la exposición pública habitual. Este tipo de encuentros permite a Flor mostrarse en una dimensión más hogareña, donde predomina la conexión personal lejos de la vida mediática y pública. La publicación deja ver la emoción de Flor en un momento que trasciende lo mediático para convertirse en un homenaje al lazo familiar.

Con su esposo y sus
Con su esposo y sus hijos, Flor de la V celebró un año más de su vida, rodeada del afecto de su familia (Instagram)

El festejo de cumpleaños se enmarca en una dinámica familiar consolidada a lo largo de los años. Junto a su pareja, la presentadora construyó una familia que integra a Isabella y Paul como hijos propios, pero también a los hijos de Pablo, a quienes define como “hijos del corazón”. El concepto de familia ensamblada no se limita a una fórmula formal, sino que se refleja en la naturalidad con la que todos los miembros participan de la vida cotidiana y de los rituales importantes, como los cumpleaños o los encuentros al aire libre.

Hace poco, Flor celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison, hijo de la hija mayor de Pablo Goycochea. El festejo reunió a la familia en un evento al aire libre, con decoraciones infantiles y juegos pensados para los más pequeños. El clima de afecto dominó la jornada, marcando la continuidad de un modelo de familia donde el cariño y la contención ocupan un lugar central. “Ayer celebramos un año lleno de risas, amor y hermosos momentos con vos querido Momito. Sos un rayo de luz en nuestras vidas y cada día a tu lado es un regalo”, escribió en Instagram junto a las imágenes del cumpleaños de Morrison. Ese mensaje, acompañado por un deseo de felicidad y bendiciones para su nieto, retrata el vínculo profundo que la une a los más chicos de la familia.

Flor de la V brindó
Flor de la V brindó con su pareja en su celebración íntima (Instagram)

En ese momento, el posteo de Flor no tardó en recibir muestras de cariño por parte de seguidores y colegas. Los comentarios se multiplicaron destacando tanto la dulzura de sus palabras como la armonía que se percibe en las imágenes. Muchos hicieron foco en la manera en la que la conductora consolidó una familia diversa y unida. Ese modelo, basado en el amor y la aceptación, es algo que Flor suele remarcar en cada oportunidad pública.

Flor de la V celebró
Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”(Instagram)

A lo largo de los años, Flor de la V habló sobre la importancia de los vínculos afectivos y sobre el rol de la familia como sostén emocional. Su etapa como abuela la vive con orgullo y entrega, considerando estos momentos compartidos como un refugio donde celebrar lo esencial. El primer cumpleaños de Morrison no solo representó una fecha especial para el pequeño, sino también una oportunidad para que Flor reafirme públicamente el valor de la familia que supo construir y el lugar central que ocupa en su vida.

