Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison con una fiesta al aire libre y emotivo mensaje familiar

Flor de la V volvió a compartir con sus seguidores uno de esos momentos íntimos que, lejos del estudio de televisión, la muestran en su faceta más hogareña y emocional. Esta vez, la conductora celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison —a quien todos llaman cariñosamente “Momo”— con un festejo al aire libre y un mensaje cargado de amor que rápidamente conmovió a las redes.

A través de su cuenta de Instagram, Flor publicó un álbum de fotos del cumpleaños del pequeño, en el que se la ve sonriente, relajada y plenamente conectada con su rol de abuela. Las imágenes retrataron una celebración sencilla pero muy cuidada, rodeada de naturaleza, con juegos, decoración infantil y una fuerte presencia familiar. En varias de las postales aparece Momo en brazos de distintos integrantes de la familia, reflejando el clima de afecto que atravesó toda la jornada.

Flor de la V remarcó la importancia de los vínculos afectivos y celebró su rol de abuela como fuente de felicidad y orgullo

Las imágenes del cumpleaños de Morrison reflejaron el fuerte vínculo entre Flor de la V y su familia ensamblada

Junto a las imágenes, la conductora escribió un texto que dejó en evidencia el profundo vínculo que la une a su nieto. “Ayer celebramos un año lleno de risas, amor y hermosos momentos con vos querido Momito. Sos un rayo de luz en nuestras vidas y cada día a tu lado es un regalo”, expresó Flor, con palabras que resonaron fuerte entre sus seguidores. Y agregó: “Te deseamos un futuro repleto de felicidad, increíbles aventuras y amistades que llenen tu corazón de alegría. Que siempre encuentres motivos para sonreír y que tu vida esté llena de bendiciones. ¡Te amamos más de lo que las palabras pueden expresar!”.

Morrison es el hijo de la hija mayor de Pablo Goycochea, marido de Flor de la V, y ocupa un lugar muy especial dentro de la familia ensamblada que ambos construyeron a lo largo de los años. Lejos de hacer diferencias, la conductora siempre habló de los hijos de su pareja como “hijos del corazón”, una definición que se refleja en cada gesto y en la naturalidad con la que integra a todos los miembros de su familia en cada celebración.

Flor de la V compartió en Instagram un álbum de fotos familiares que conmovió a seguidores y colegas

Las imágenes mostraron a Momo interactuando con Isabella y Paul, hijos de Flor de la V y Pablo Goycochea, en momentos llenos de ternura

Las fotos del cumpleaños mostraron a Momo interactuando con Isabella y Paul, los hijos de Flor y Pablo, en escenas que transmiten complicidad, cuidado y ternura. En una de las imágenes más comentadas, se lo ve dando sus primeros pasitos acompañado por Paul, mientras el resto de la familia observa con sonrisas y atención. Son instantes simples, pero cargados de significado, que dan cuenta del presente familiar que atraviesa la conductora.

Otro de los detalles que no pasó desapercibido fue la mesa dulce y, en especial, la torta de cumpleaños. De dos pisos y decorada con animalitos marinos en tonos pastel, se convirtió en uno de los grandes protagonistas del festejo. La estética infantil, delicada y colorida acompañó el clima relajado del encuentro, que se desarrolló en un entorno verde, con árboles, sombra y luz natural.

El festejo se destacó por la mesa dulce y una torta de cumpleaños de dos pisos decorada con animalitos marinos

La celebración, rodeada de naturaleza y decoración infantil, mostró la calidez del entorno elegido por Flor de la V

El posteo no tardó en llenarse de “me gusta” y comentarios de cariño por parte de seguidores y colegas, que destacaron tanto la dulzura del mensaje como la armonía que se percibe en las imágenes. Muchos resaltaron la forma en la que Flor de la V construyó y consolidó una familia diversa, unida y basada en el amor, algo que ella misma suele remarcar cada vez que tiene oportunidad.

A lo largo de los años, la conductora habló en más de una ocasión sobre la importancia de los vínculos afectivos y de la familia como sostén emocional. En ese sentido, su rol de abuela aparece como una nueva etapa que vive con orgullo y entrega. Lejos de la exposición mediática constante, estos momentos compartidos funcionan como un refugio y como una forma de celebrar lo esencial.

Con este festejo íntimo y emotivo, Flor de la V volvió a mostrar que, más allá de su carrera y su presencia en la televisión, su mayor felicidad está ligada a los afectos. El primer cumpleaños de Morrison no fue solo una fecha especial para el pequeño, sino también una oportunidad para que la conductora reafirme públicamente cuánto valora la familia que supo construir y el lugar central que ocupa en su vida.