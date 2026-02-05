Teleshow

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

El relato de la conductora expuso cómo la discriminación afectó a su pareja en el ámbito laboral y personal. Su palabra

Florencia de la V reveló los detalles del inicio de su relación con Pablo Goycochea, su marido (Video: Urbana Play)

En una charla íntima y sin filtros, Florencia de la V sorprendió al revelar un capítulo hasta ahora desconocido de su vida personal. Invitada a Vuelta y Media, el ciclo que conduce Sebastián Wainraich en Urbana Play 104.3 FM, la artista habló del impacto que tuvo su relación con Pablo Goycochea en un contexto social que, según ella misma relató, estaba lejos de ser comprensivo.

Todo comenzó a partir de una pregunta directa del conductor sobre la exposición pública de su marido. “Ahora se la banca, pero al principio fue complejo”, reconoció la conductora de Los Profesionales con Flor (El Nueve), antes de retroceder varios años en el tiempo y reconstruir una situación que la marcó profundamente. Según contó, en aquel entonces ella participaba con una columna semanal en un programa con Georgina Barbarossa y había pasado un fin de semana con amigos cuando Pablo fue a buscarla. Sin buscarlo, una cámara de un programa de espectáculos los filmó a la distancia.

“Fue un escándalo en ese momento”, recordó. Y explicó por qué: “No era fácil para la sociedad y para el momento que vivíamos contar mi historia o presentarlo a Pablo como mi novio. Eso trajo muchas consecuencias”. La exposición mediática fue inmediata y, con ella, una serie de situaciones dolorosas que hasta ahora había decidido mantener en silencio.

El testimonio de Florencia de la V reveló que Pablo Goycochea sufrió despido laboral por ser pareja de una mujer trans

Florencia reveló que esa nota salió al aire con un título que lo decía todo: “El novio de Florencia de la V”. El impacto no fue solo mediático. Pablo, que en ese momento trabajaba como odontólogo en una clínica, sufrió consecuencias laborales directas. “A Pablo le costó el trabajo en ese momento”, contó, visiblemente movilizada al recordar lo ocurrido.

La conductora fue aún más clara al describir el clima de época que se vivía. “Había una persecución”, afirmó, y explicó que la reacción social no apuntaba solo a ella como figura pública, sino también a su pareja. Según relató, el hecho de que él estuviera en una relación con una mujer trans generó rechazo y prejuicios explícitos. “Era como preguntarse cómo podía salir con ‘una trava’, o mejor dicho, con ‘un trava’”, recordó, dejando en evidencia la crudeza de esos años.

Cuando Wainraich quiso saber si efectivamente lo habían despedido por ser su pareja, Florencia no dudó: “Claro, lo echaron en ese momento. Esa fue la consecuencia”. Y agregó que el problema no terminó ahí. A Pablo le costó durante mucho tiempo volver a insertarse laboralmente en otras clínicas, hasta que finalmente tomó la decisión de abrir su propio consultorio.

“Nadie lo supo porque nunca lo había contado”, remarcó la artista que hoy se destaca en la obra Sex, explicando por qué eligió hablar recién ahora del tema. Para ella, compartir esta experiencia también tiene que ver con mostrar cuánto cambiaron —o deberían cambiar— las cosas en la Argentina. “Fue algo bastante complejo, pero era lo que se vivía en ese momento en el país”, reflexionó.

A lo largo de la charla, Florencia también destacó que hoy la situación es muy distinta. Su marido logró construir su camino profesional y ella formó una familia sólida a su lado, incluso con dos hijos, pero el recuerdo de esos primeros años sigue siendo una herida sensible.

El testimonio de Florencia de la V no solo expuso una historia de amor atravesada por el prejuicio, sino que también puso en palabras una realidad que durante años permaneció silenciada. Con honestidad y emoción, la conductora dejó en claro que su relación con Pablo Goycochea tuvo que enfrentar mucho más que la exposición mediática: tuvo que resistir una época en la que amar libremente todavía tenía un costo demasiado alto.

