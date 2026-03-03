Teleshow

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

El rosarino saludó a la cantante en un nuevo aniversario y repasó una vida juntos. El noviazgo que marcó los 80 y la amistad que trasciende épocas

Fabiana Cantilo y Fito Páez juntos en el escenario y en la vida

La celebración del cumpleaños de Fabiana Cantilo contó con un gesto especial y público: Fito Páez le dedicó una emotiva felicitación que refleja la profundidad del vínculo entre ambos referentes de la música.

En el día del cumpleaños número 67 de la cantante, Páez compartió un mensaje que destaca la admiración, la gratitud y la trayectoria común junto a Cantilo, de quien fue pareja durante seis años. La dedicatoria, publicada en redes sociales, expone el afecto y el respeto profesional que los une, así como el papel que la cantante ha tenido en la vida y el entorno creativo del artista.

“Fabi de mi vida: es tan hermosamente emocionante verte atravesar el tiempo. Siempre tan íntegra y sensible. Plena de lágrimas y risas. De lucidez y compasión”, escribió el rosarino en un extenso posteo que acompañó con imágenes de diferentes momentos de su vida.

La emotiva dedicatoria de Fito
La emotiva dedicatoria de Fito Páez a Fabiana Cantilo en su cumpleaños resalta su profunda conexión artística y personal en el rock argentin

El músico continuó con su inconfundible estilo visceral: “Brillando, atravesando pantanos insondables y creando espejismos de bosques encantados. Siempre forjando tu obra única y especialísima en el mundo“, elogió a quien fuera su novia, su musa y quien se reconvirtió en amiga para toda la vida.

En otra parte de la dedicatoria, Páez resaltó el valor artístico de Fabiana Cantilo con palabras directas: “Tus canciones, tu voz, tus decisiones como artista y productora. La luz que emana tu ser. Todo eso es una fuerza que nos hace felices a muchos”, y concluyó el saludo con una expresión de gratitud y preferencia: “Te elegimos porque nos haces bien. Feliz cumpleaños, Fabi”. El texto lo firma como “Familia Páez” y su hija Margarita lo ratifcó con un mensaje tan sencillo como contundente: “Te amamos Fabi”.

La relación creativa y sentimental
La relación creativa y sentimental entre Fabiana Cantilo y Fito Páez inspiró clásicos del rock nacional que se convirtieron en himnos generacionales

Fue amor

El período entre 1983 y 1990 definió no solo la relación personal sino también la carrera de Fito Páez y Fabiana Cantilo dentro de la industria del rock argentino. Durante esos años, Páez compuso “Fue amor” y “Brillante sobre el mic” con Cantilo como inspiración directa, consolidando un modelo de colaboración creativa cuya influencia ha sido referenciada en entrevistas y coberturas especializadas. Su vínculo comenzó en las sesiones de Piano Bar de Charly García, con una impronta de colaboración que derivó en producción artística y proyección mediática.

El relato de la dinámica Cantilo-Páez se aparta de la narrativa simplista de musa y autor. Y Fabiana desestimó, en varias oportunidades, versiones que la mostraban interesada inicialmente en Charly, reivindicando su elección en Fito Páez. La interacción profesional inicial rápidamente se convirtió en una relación caracterizada por la intensidad emocional, lo que se tradujo en una retroalimentación entre vida privada y exposición mediática.

Fue amor por Fabiana Cantilo

Mientras la industria musical argentina se expandía hacia mediados de los 80, la alianza entre ambos músicos funcionó como un acontecimiento de alto impacto en el segmento joven del público, colocando sus colaboraciones dentro de la categoría de himnos generacionales.

El vínculo entre Fito Páez
El vínculo entre Fito Páez y Fabiana Cantilo marcó la escena del rock argentino durante la década de 1980, generando canciones emblemáticas como 'Fue amor'

La cronología marca que “Fue amor” surgió inmediatamente después de la ruptura. Páez reconoció que la canción tuvo a Cantilo como destinataria, agregando densidad emocional al momento de su lanzamiento y resignificando la recepción comercial. En paralelo, “Brillante sobre el mic” registró la relación en los códigos de la escena del rock argentino.

Se separaron después de una relación sentimental de seis años, porque su romance estaba lleno de complicaciones, entre peleas y reconciliaciones, según han dicho ellos mismos y sus amigos. Pese a la ruptura oficial en 1990, la dupla ha sostenido una amistad y colaboración profesional que persiste en el tiempo. La pareja mantuvo el contacto y la producción conjunta esporádica, incluyendo saludos públicos y participación cruzada en eventos musicales.

Fabiana Cantilo y Fito Páez
Fabiana Cantilo y Fito Páez mantuvieron una amistad y colaboración profesional incluso después de su separación en 1990, demostrando lealtad y respeto mutuo

