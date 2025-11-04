Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026: su primer concierto será en Buenos Aires

Fito Páez inaugurará el Sale el Sol Tour 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires con un show completamente renovado (Crédito: Arpesella)

Fito Páez abrirá un nuevo capítulo en su carrera el 19 de marzo, cuando inaugure el Sale el Sol Tour 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Este evento marca el inicio de una etapa completamente renovada para el artista, quien presentará un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas cuidadosamente elegida para la ocasión.

El Sale el Sol Tour 2026 se distingue por ofrecer una nueva lectura del repertorio de Páez. Cada canción será revisitada y resignificada, con arreglos y detalles escénicos seleccionados con precisión. Además, el espectáculo integrará piezas de Novela, el más reciente álbum conceptual y cinematográfico del músico, celebrado tanto por la crítica como por el público y considerado una de sus obras más ambiciosas.

El Sale el Sol Tour 2026 presentará versiones inéditas y una selección especial de canciones emblemáticas de Fito Páez

La venta de entradas se organizará en dos etapas. La preventa exclusiva para clientes de BBVA y Visa comenzará el 6 de noviembre a las 13:00, permitiendo la compra en seis cuotas sin interés. La venta general se habilitará el 7 de noviembre a la misma hora, también con la opción de financiación para quienes utilicen tarjetas BBVA Visa. Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

La preventa de entradas para el Sale el Sol Tour 2026 comienza el 6 de noviembre para clientes

Este nuevo tour llega tras el éxito de “Páez Tecknicolor”, la gira que llevó al artista por escenarios de España, Perú, Colombia y que culminará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos. El reconocimiento internacional del cantautor se ha visto reforzado recientemente con dos nominaciones a los Latin Grammy 2025, reafirmando la vigencia y la fuerza artística de una carrera que sigue evolucionando sin perder su esencia. Su capacidad para transformar la emoción en música y su sensibilidad poética se reflejarán en un espectáculo de alto impacto visual y emocional, fiel a la impronta luminosa y poderosa que caracteriza al músico rosarino.

El espectáculo incluye piezas de Novela, el álbum conceptual y cinematográfico más reciente de Fito Páez, aclamado por la crítica

En el marco de este relanzamiento artístico, Fito también ha reafirmado su vínculo con figuras emblemáticas del rock argentino. Hace dos semanas, el músico rindió homenaje a Charly García en su cumpleaños número 74, compartiendo en redes sociales imágenes íntimas y un mensaje cargado de afecto: “¡Feliz cumple, astro del universo! Tu luz inunda nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. ¡Gracias Charly García x dejarme entrar en tu vida que cambió la mía! ¡Te amo con todo mi corazón!”. Este gesto, que resonó entre fanáticos y colegas, subraya la relevancia de Páez en la escena musical y su conexión con la historia viva del género.

Más que una serie de conciertos, el Sale el Sol Tour 2026 representa una invitación a descubrir a Fito Páez en un momento de plenitud creativa, dispuesto a reinventarse y a ofrecer al público una experiencia artística única.

El Sale el Sol Tour 2026 promete un espectáculo de alto impacto visual y emocional, fiel a la impronta luminosa del músico rosarino

La participación de Fito Páez en el ciclo Tiny Desk, el emblemático formato de conciertos íntimos de NPR Music, se convirtió en uno de los momentos más comentados a mediados de septiembre. La noticia cobró notoriedad en redes sociales cuando el músico rosarino recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su entusiasmo tras grabar la sesión, y expresó: “Bueno, estamos en el Tiny, llegando en nada, te diría. Unas ganas de que lo vean, porque fue tan hermoso”.

El nuevo tour de Fito Páez llega tras el éxito internacional de Páez Tecknicolor, con presentaciones en España, Perú, Colombia y Estados Unidos

La atención de sus seguidores creció discretamente hasta transformarse en una ansiedad colectiva a medida que el anuncio se difundió. La confirmación del estreno llegó acompañada de la promesa de un concierto inolvidable y quedó disponible para el público poco después. Según informó NPR Music, esta presentación del artista argentino no fue una más: el episodio marcó el inicio del Mes de la Música Latina, una celebración que va del 15 de septiembre al 15 de octubre, pensada para reconocer a quienes han dejado una huella en la música del continente.