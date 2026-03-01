Arturo Puig contó cómo es su vida tras la muerte de Selva Alemán: “Me angustia pensar que no la voy a ver más”

El actor se refirió al fallecimiento de su esposa (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

Más allá del paso del tiempo, el dolor sigue permaneciendo en su corazón. En su mente, los recuerdos continúan vivos y vuelve a ellos cada vez que los necesita. Pasaron casi dos años de aquel día en el que murió Selva Alemán y Arturo Puig lo recuerda como si fuese ayer. Esos fueron los sentimientos que el actor expresó este sábado durante su visita al programa de Mirtha Legrand.

En los primeros minutos de programa, el actor comenzó hablando de sus nuevos proyectos y relatando la emoción por volver a los escenarios, en este caso con su primer unipersonal Buenas palabras. Fue entonces cuando Chiquita le consultó: “¿Cuánto hace que no actúas, que no estás en teatro?“.

Tras unos instantes, Puig comentó: “Hace dos años hice El largo viaje de un día hacia la noche". Al recordar ese momento, a Legrand se le vino a la mente Selva Alemán. “Con Selva, en el San Martín”, afirmó.

La emoción del actor al hablar de la nueva etapa que enfrenta tras el fallecimiento de su esposa

Al mencionar a su esposa, el artista expresó que si bien recibió propuestas para actuar, no se encontraba a pleno emocionalmente: “Tuve ofertas para hacer teatro, entre comillas, convencional. Pero no estaba preparado para eso, no estaba anímicamente preparado”. En línea con su explicación, Mirtha agregó: “El tiempo es el tiempo, hay que dejarlo que actúe”.

Acto seguido, Arturo abrió su corazón y expresó: “Hay que dejarlo. Es raro. Yo a veces pienso que no la voy a ver más a Selva y me angustia mucho, ¿no? Y además ir al San Martín, que ahora voy solo en el auto. Antes íbamos juntos, manejaba ella o yo”.

Minutos después, con el transcurso del programa, la conductora volvió a abordar el tema: “¿Y cómo es vivir sin Selva, sin tu mujer? Tan adorable". Tras una breve pausa, Arturo encontró las palabras justas: “Muy difícil”.

“¿Te mudaste de casa, Arturo?”, le consultó la diva para saber los cambios que había adoptado el actor tras el fallecimiento de su compañera. “Me mudé porque vivía en una casa muy grande, con escaleras y entonces mis hijos empezaron: ‘Te podés caer’, y qué sé yo, y que esto, que lo otro”. Ya teníamos la idea de mudarnos con Selva, porque era muy grande la casa", afirmó.

“Muy difícil vivir sin Selva”: Arturo Puig conmueve con su testimonio en televisión

Fue entonces cuando Mirtha preguntó: “¿Cómo se conocieron con Selva? ¿Trabajando?“. Entre risas, el invitado contestó: ”Trabajando. Y los dos estábamos casados, así que estuvimos un tiempo navegando“.

Para cerrar el tema, la conductora ahondó en el día del fallecimiento de Selva Alemán: “Yo te vi contar cómo sucedieron los hechos, ¿tuvo un ataque Selva? ¿No hubiera podido ser salvada? Porque yo te oí contar el relato y pienso que sí”.

Con un tono de dolor y tristeza en su voz, Puig relató ese duro momento. “El tema fue así: ella empezó con un dolor muy grande en el estómago. Cosa que aprovecho para decir que en general el infarto de mujeres se da con un dolor en el estómago. Es la aorta, ¿no? En general, en los hombres por ahí es el brazo izquierdo. Y empezó con un dolor así. Entonces llamé al médico, vino, la revisó, no sé qué le dio aquello y dijo: “No, no, está todo bien, está todo bien”. Y se quedó ahí. Se cambió de lugar, estaba en un sillón, se fue a otro lugar y me dijo: “Ay, me duele mucho, muy fuerte, muy fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte”. Llamé a la ambulancia y cuando vino la ambulancia, la revisaron. El tipo dijo: “Vámonos, vámonos”. Y me dice por lo bajo: “Es un infarto”. Yo creí que me moría. Y entró en el sanatorio y ya no salió. Yo creo que ahí con el primer médico... el tipo no acusó nada. Dijo: “No, bueno, es un dolor, a lo mejor algo que comió”“.