Furia habló con Teleshow sobre la chance de regresar a Gran Hermano: “Habría que resolver algunas cosas, pero diría que si”

Juliana "Furia" Scaglione, ¿vuelve a la casa de Gran Hermano?

Juliana “Furia” Scaglione se consolidó como una de las figuras más carismáticas y queridas del mundo Gran Hermano en Argentina, pese a no haber obtenido el primer puesto en la edición 2023/2024, cuando le tocó vivir en la casa. En la actualidad, la ex participante integra la troupe de Sex, la obra dirigida por José María Muscari que está en el Gorriti Art Center de jueves a sábado y cumplirá 7 años en cartel en junio de este año.

Tras la salida de la casa de Daniela De Lucía por la muerte de su padre y Divina Gloria por su internación, ya anunciadas en forma oficial, el reclamo masivo de las redes se volcó a pedir el regreso de Furia a la actual edición de GH.

En una charla con Teleshow, la performer fue tajante en su respuesta: entraría a la casa, aunque primero, aclaró, debe resolver compromisos contractuales vigentes en Chile.

—¿Cómo surgió la oportunidad de incorporarte a Sex?

—Esto comenzó más o menos en el verano del año pasado. José María Muscari decidió escribirme. Ya había contactado a Lisandro, que también fue compañero nuestro en Gran Hermano. La gente pedía que yo estuviera en la programación de verano. Cuando me lo propuso, estaba con mi hermana en la costa y tuve que volver. Al principio fueron cuatro funciones, después otras cuatro, y ahora ya llevo casi tres meses en el elenco.

Furia Scaglione en Sex, la obra de José María Muscari

—¿Cómo vivís esta experiencia?

—Me siento excelente, muy contenta. Crecí como artista. Muscari tiene gente que ayuda mucho, como Matías Napp en baile. Yo vengo con base de canto por mi mamá, que era cantante lírica. Todos en mi familia tienen perfil artístico, pero la que logró dedicarse a esto de grande fui yo. Estoy agradecida de poder mostrar todas mis habilidades donde me enseñan y apoyan. Soy una persona muy histriónica y hago de todo. Estuve en Viña del Mar, hice realities en Chile, conduje, participé en streaming y TV en el prime time. Se me están dando las cosas y trato de dar lo mejor. Ahora me enfoco en sacar un álbum, orientado a la electrónica, y busco colaboraciones con otros artistas. En el escenario siento mucho y trabajo con gente muy talentosa, como Florencia de la V. Aprendo mucho de ellos.

—¿Cómo te llevas con el tono sexual de la obra?

—Al principio, por venir de familia católica, me daba algo de pudor. Hoy mis compañeros son como hermanos y entiendo que se trata de un musical sobre el sexo con un trasfondo importante. Mis compañeros son como mis hermanos. Entonces no lo veo como algo tan pasado de tono, sino que yo estoy en el camarín y puede pasar una compañera mía corriendo en pelotas y no pasa nada. Es un show, un musical del sexo. Pero tiene un trasfondo, tenemos monólogos en los que tratamos de que la gente entienda que no hay que tener miedos, no hay que tener morbos malos, no hay que tener pudor y hay que dejar ser. Y que mientras uno no moleste al otro, no hay problema. Hay público para todos: algunos vienen más de ocho veces.

—Fuiste figura central en tu edición de Gran Hermano, aunque no ganaste.

—Te hago una corrección: cuando dicen que no gané, para mí sí gané, porque gané el amor de la gente. Eso no se paga con dinero, es el público. Aunque quería el dinero, lo que obtuve nadie me lo quita. Siempre digo que en TV, así como te inflan, también te apagan. Tal vez no querían que ganara una mujer. No hay estadística que muestre que una mujer gane desde hace más de tres ediciones. No había forma de que yo perdiera. Pero bueno, yo me hice reconocida en casi todo el mundo. Estuve en El Internado, en Chile, que es como una cuna de realities porque a la gente les gusta verlos y les gustan los personajes picantes, que contesten. Capaz Argentina no está tan en ese mood, porque cuando, no sé, un personaje ataca o contesta, hay una cierta parte que dice: “No, a mí no me gusta eso, a mí me gusta la persona más tranquila”. Y después tenés otra parte de Argentina que le encanta, porque el argentino es pasional, es gritador, es puteador. Afuera, muchos quieren ser argentinos porque les fascina nuestra personalidad, y yo estoy orgullosa de ello.

El look de Furia Scaglione en el Festival de Viña del Mar

—¿Qué opinión te merece la nueva camada de Gran Hermano Generación Dorada?

—Vi algunos episodios. Andrea Del Boca es una gran actriz y Pincoya, de Chile, es muy buena. Emanuel tiene una segunda oportunidad para ganar, él tuvo una discrepancia con Cristian U hace muchos años atrás y es un pibe muy aguerrido, así que sé que lo puede tolerar. Pero esto recién empieza. El encierro es duro, seis o siete meses sin contacto con el exterior. Muchos no entienden la presión y cómo afecta la mente. No es fácil; te quitan el teléfono, el reloj, la familia. En ese encierro, viví mis duelos, como el de la muerte de mis padres. A veces estallaba por dolores internos, no por peleas con otros. Me aferraba a cosas de mi papá, como su campera y sentía que me daba fuerza. Al principio cuesta adaptarse, luego uno se afianza en ese territorio.

—¿Y la paraguaya Carmiña Masi, que fue la más nominada por lejos, que te pareció?

— No estuve viendo mucho el programa. Hay que ver por qué la nominaron.

—La excusa que tuvieron casi todos es que había tenido una mala actitud.

—Puede ser que no les guste su personalidad, que no le caiga bien a ninguno. Quizás no tuvo mucho feeling, como pasó con Zoe en mi camada. Zoe no hablaba mucho con nadie, entonces la votaron todos. Eso es lo que puede pasar. Las primeras nominaciones son así. La realidad es que cada personaje entra con su ego. Y también hay que entender que antes de entrar te encierran durante tres días en un hotel. O sea, están en una etapa en la cual el cerebro colapsa, porque ya empezás a estar en el trance del encierro. No todos van a actuar realmente como son afuera en la vida real. Eso la gente lo tiene que entender.

—Ahora se abrió la posibilidad de que entren reemplazos. ¿Vos ingresarías?

—La verdad es que no tuve comunicación con Telefe por ese tema. Pero el problema es que la gente en la calle pide que entre. El teléfono explota. El tema es la calle. Yo salgo a caminar y me dicen: ‘¿Qué hacés acá? Tenés que entrar ahí adentro’. Pero no tengo la llave de esa puerta. La verdad es que no hay un ningún impedimento formal, salvo que tengo contrato en Chile hasta abril o mayo, lo cual no me impide trabajar en Argentina. Por eso estoy aquí trabajando. Pero en Chile soy exclusiva de Mega TV. La final allá es para finales de abril o mayo. Si tuviera que entrar, la posibilidad sería ahora o después de esa fecha.

Furia, la más reclamada en las redes sociales para que regrese a la casa de Gran Hermano

— Pero si te llaman ahora, hoy, mañana, para ingresar a la casa el domingo, ¿que responderías?

— Sí. Habría que resolver algunas cosas, pero diría que sí. Yo tuve una comunicación para estar en La noche de los ex, y contesté que no. Me parece que no es un lugar para mí. No me sentaría a hablar con gente que no entiende Gran Hermano. Prefiero, si me convocan otra vez, entrar a la casa.

—¿Tenés algún favorito o favorita?

—No, no tengo. Lo que yo sí aplaudo mucho es a la persona que juega, al que me descoloque mentalmente, porque te puede decir un día que te quiere y te ama, pero otro día te clavó tres nominaciones. Y que pueda dominar ahí adentro. Me encanta ese jugador, que tal vez son los que tienen más cancha. Ponele, yo hablo siempre de Cristian U, pero porque es jugador de póquer. Porque yo soy atleta. Entonces, tenemos una cabeza que no nos pueden desbarrancar. ¿Cómo hacés para lastimarme? ¿Cómo podés hacerme sentir que no puedo más con esto y me quiero ir? ¿Cómo hacés para eliminarme? Y no desde el lado de voto del público, eliminarme de la casa. Somos jugadores que no nos van a poder bajar. En el caso de que entremos, pero eso no lo se. Ahora, ahí adentro, nada, hay que esperar un poco para elegir un favorito, pero tampoco lo haría porque tengo un fandom que me sigue a todas partes. Si marco a alguien, van a ir también hacia ahí. Y yo no quiero generar eso. Está bueno que hagan su propio camino y generen su propio fandom.

— ¿Cómo estás de salud hoy?

—Bien. Casualmente hoy recibí mis estudios y, por suerte, está supercontrolada mi leucemia. No llevo tratamiento, está asintomática, así que podría vivir con esto, por lo que se dice y estiman, hasta los 70 años más o menos. Es lo que le pasa a cualquiera que tiene LLC, que es leucemia linfocítica crónica. Llevo una vida saludable: como bien, entreno, y evito excesos como el alcohol, solo tomo una copa en algún evento. Cuido mucho esos hábitos.