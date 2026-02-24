Teleshow

Toda la intimidad del cumpleaños de Mirtha Legrand: ambientación con rosas, el menú y el emotivo discurso de la diva

Chiquita cumplió 99 años y los recibió rodeada del afecto de su familia y sus amigos de toda la vida. Teleshow tuvo acceso a los detalles exclusivos de la celebración que contó con 70 invitados, show y sorpresas

Mirtha Legrand entró a su celebración del brazo de Marcela Tinayre y de una de sus colaboradoras en medio de la ovación de sus invitados

“Porque yo ya soy una leyenda”. El resplandor de la frase icónica de Mirtha Legrand atraviesa la oscuridad del jardín. La pared de enredaderas se cubre de luces. El eco de las palabras recorre la casona de Marcela Tinayre en Barrio Parque. Setenta invitados aguardan el inicio de la celebración más esperada: los 99 años de la diva del espectáculo argentino. El clima, íntimo, envuelve la escena.

Las luces tenues del gazebo iluminan a Chiquita, mientras ella ingresa del brazo de su hija Marcela, sonriendo a cada uno de sus amigos. La conductora de casi un siglo sonríe. La ambientación, a cargo de Ramiro Arzuaga, exhibe detalles exclusivos: abanicos con el rostro de Mirtha y la fecha “23/02/26” como souvenirs ubicados delicadamente sobre los platos, tarjetas personales con su imagen, macetas con rosas rosas que distinguen cada mesa. Los platos de sitio muestran un borde rosa y dorado, sobre fondo blanco. La mesa principal se ordena con veladores pequeños a rayas celeste y blanco. En las mesas redondas de los invitados, los veladores rosados tienen forma de honguito.

El cumpleaños de Mirtha Legrand:
El cumpleaños de Mirtha Legrand: los souvenirs en forma de abanico y tarjetas personales de la diva (Instagram)

La consigna estética se mantiene: rosa, dorado, blanco. Un guiño a la historia de la diva y sus célebres mesazas. Sin estridencias, sin excentricidades.

Mirtha vistió dos diseños, uno de Claudio Cosano y otro de Iara. El ambiente respira una mezcla de celebración y homenaje. La noche avanza entre risas y fotos. El círculo más cercano la rodea. Un evento familiar, exclusivo, que combina calidez y producción milimétrica.

El círculo íntimo y la mesa de los “legendarios”

La emoción de Mirtha Legrand en el momento de pedir tres deseos y soplar las velitas de su cumpleaños número 99

Entre los presentes, su hija Marcela, los nietos Nacho Viale y Juana Viale. Los bisnietos Ámbar de Benedictis, Ringo y Silvestre Valenzuela. Los amigos históricos Teté Coustarot, Amalia Amoedo, Amalia Idoyaga Molina, Alejandro Veroutis, Héctor Vidal Rivas. También, el periodista Marcelo Polino, la senadora Patricia Bullrich, el abogado Mauricio D’Alessandro con su esposa Mariana Gallego. Iliana Calabró, Jairo, Roberto Moldavsky, Gino Bogani, Carlos Rottemberg, Valeria Gastaldi, Ignacio Viale, Gustavo Scaglione, Josefina Daminato, Mónica y Guido Parisier, entre otros.

La mesa principal contó con
La mesa principal contó con delicados veladores en celeste y blanco y rosas rosas en el centro

En la mesa principal, Mirtha ocupa el centro. La acompañan Marcela, Juana, Amalia, Carlos Rottemberg, Juan José Campanella, Teté Coustarot y Patricia Bullrich.

Las mesas redondas de los
Las mesas redondas de los 70 invitados a la celebración de Mirtha Legrand tuvo unos veladores en forma de hongo con el estilo de la ambientación de Ramiro Arzuaga

El clima familiar predomina entre las risas y las charlas distendidas. La producción cuida cada detalle. Jairo canta en vivo “Los enamorados”. Roberto Moldavsky hace reír a todos con su show. La música acompaña, sin interrumpir el diálogo.

El menú secreto y la torta doble

El menú permaneció en secreto hasta el último momento. La apuesta: simpleza y elegancia.

La cálida ambientación contó con
La cálida ambientación contó con detalles exclusivos acordes con el gusto de Mirtha Legrand

Burrata con tomates cherry de entrada. Opción entre ñoquis de sémola o salmón con salsa teriyaki como segundo plato. Macedonia de frutas asadas con helado de crema americana para el cierre.

Dos tortas, obra de Martín Córdoba, coronan la fiesta. Ambas tienen dos pisos, decoradas con flores rosas y blancas en los bordes.

El discurso emotivo de Mirtha a la hora de las velitas

Mirtha sopló las velitas rodeada
Mirtha sopló las velitas rodeada de su nieta Juana Viale y su hija Marcela Tinayre frente a sus 70 invitados

El momento esperado llega. Mirtha Legrand se pone de pie para el discurso. Los invitados la rodean, y a su lado, infaltables, Juana y Marcela. Del otro lado, Nacho. Comienza a llover copiosamente y la voz de Mirtha se escucha clara:

“Qué maravilla, nunca imaginé una fiesta así, 99 años, no lo puedo creer que haya llegado a esta edad, no me doy cuenta. Pero bueno, si soy centenaria nos reunimos, ¿no?“, comienza entre risas. ”Quiero brindarle un aplauso a Patricia Bullrich que ha venido y a todos ustedes. La verdad, chicos, tuve una vida muy feliz, una infancia maravillosa. Tuve unos padres divinos, que los adoraba. Yo no soy melliza ¡soy gemela! Recién le contaba a Patricia que cuando mi madre daba a luz la partera le dijo: ‘Doña Rosa, otro esfuercito que viene otro’, y la otra era yo que pesaba 1 kilo 200, miren. De ahí me dicen Chiquita, por lo minúscula. No había ecografías en esa época...“. Fiel a su estilo, Mirtha revela intimidades de la organización familiar. ”Anoche hasta las 2 de la mañana estábamos: ‘¿qué hacemos, ponemos la carpa, no ponemos la carpa?’, cuenta. “Les agradezco a todos mis amigos que han venido, a mi doctor también, el doctor Guillermo Semeniuk, que siempre me dice: ‘Mirtha usted es una mujer sana’. Y bueno, y yo disfruto de la vida, no tengo necesidad de trabajar y sin embargo trabajo. Así estoy chicos, tengo 99, busquen a una de 99 como yo”, desafía entre las ovaciones de sus invitados. “Esta es una noche inolvidable, linda, disfrutemos, a pesar de la lluvia, que la vida es corta y vale la pena ser vivida, recuerden: lo que no es puede llegar a ser, como te ven te tratan, y si te ven mal te maltratan y si te ven bien, te contratan”, exclama junto a sus amigos que repiten a coro la icónica frase.

“Y tengo mis nietos y mis bisnietos que son divinos. Marcela es una hija adorable, y Nacho es un productor fabuloso. Estoy feliz, bueno ahora me acuesto y empiezo a pensar todo: ‘por qué no dije tal cosa’. Hasta el año que viene, si Dios quiere. Saludo a todos los que han venido, quiero que lo pasen bien, disfrutemos. Senadora, ¿salimos adelante?”, le pregunta a Patricia Bullrich, quien responde: “Totalmente”.

Para cerrar, recurre a un deseo que hizo eco en todos los presentes: “Gracias, que Dios los ayude a todos, que seamos muy felices porque la Argentina, señores, es un país ma-ra-vi-llo-so. Vale la pena vivir aquí, es uno de los países más ricos del mundo. Así que tenemos que vivir todos los argentinos en abundancia, que nadie pase hambre en este país, es una vergüenza”.

Los aplausos y las exclamaciones llenan la casona. La frase “Porque yo ya soy una leyenda” permanece encendida en la pared del fondo. Chiquita brilla con su presencia en una noche que quedará en la memoria de todos. “Inigualable”, exclama alguien, y describe en una palabra a la eterna y querida Mirtha Legrand.

