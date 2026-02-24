Mirtha Legrand cumple 99 años: los invitados que la acompañaron

23 Feb, 2026 10:32 p.m. EST
Mirtha Legrand fue recibida por su hija Marcela Tinayre en su casa de Barrio Parque, donde se llevó a cabo la fiesta (RS Fotos) Mirtha Legrand fue recibida por su hija Marcela Tinayre en su casa de Barrio Parque, donde se llevó a cabo la fiesta Nacho Viale y Lucía Pedraza Juana Viale y Yago Lange Ámbar de Benedictis Amalia Amoedo El ex presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja El cantante Jairo y su pareja, Laura Bonfante Fabián Perechodnik El empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez Ignacio Viale del Carril El empresario Gustavo Scaglione y su mujer, Josefina Daminato El director de cine, Juan José Campanella La presidente de ALPI, Teresa González Fernández Los abogados Mauricio D'Alessandro y Mariana Gallego Dani Mañas, Teté Coustarot y Marcelo Polino Mónica Parisier, presidente de Make a Wish Argentina, y su marido, Guido Parisier El diseñador, Claudio Cosano Iliana Calabró y Alejandro Veroutis Gino Bogani Guillermo Semeniuk, médico de Mirtha Legrand El humorista, Roberto Moldavsky, y su pareja Micaela Gabriel Oliveri Marcelo Polino Valeria Gastaldi Amalia Idoyaga Molina, abogada de Mirtha Legrand El ambientador de la fiesta, Ramiro Arzuaga Dani Mañas Marina Solari, nieta de Goldy Legrand El director de teatro, Ernesto Medela
Crédito: RSFotos