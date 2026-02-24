Teleshow

Mirtha Legrand cumple 99 años: los invitados que la acompañaron

Famosos, empresarios y políticos celebraron junto a la diva en una noche para el recuerdo. Las fotos

Mirtha Legrand fue recibida por
Mirtha Legrand fue recibida por su hija Marcela Tinayre en su casa de Barrio Parque, donde se llevó a cabo la fiesta (RS Fotos)
Mirtha Legrand fue recibida por
Mirtha Legrand fue recibida por su hija Marcela Tinayre en su casa de Barrio Parque, donde se llevó a cabo la fiesta
Nacho Viale y Lucía Pedraza
Nacho Viale y Lucía Pedraza
Juana Viale y Yago Lange
Juana Viale y Yago Lange
Ámbar de Benedictis
Ámbar de Benedictis
Amalia Amoedo
Amalia Amoedo
El ex presidente de la
El ex presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja
El cantante Jairo y su
El cantante Jairo y su pareja, Laura Bonfante
Fabián Perechodnik
Fabián Perechodnik
El empresario Martín Cabrales y
El empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez
Ignacio Viale del Carril
Ignacio Viale del Carril
El empresario Gustavo Scaglione y
El empresario Gustavo Scaglione y su mujer, Josefina Daminato
El director de cine, Juan
El director de cine, Juan José Campanella
La presidente de ALPI, Teresa
La presidente de ALPI, Teresa González Fernández
Los abogados Mauricio D'Alessandro y Mariana Gallego
Los abogados Mauricio D'Alessandro y Mariana Gallego
Dani Mañas, Teté Coustarot y
Dani Mañas, Teté Coustarot y Marcelo Polino
Mónica Parisier, presidente de Make
Mónica Parisier, presidente de Make a Wish Argentina, y su marido, Guido Parisier
El diseñador, Claudio Cosano
El diseñador, Claudio Cosano
Iliana Calabró y Alejandro Veroutis
Iliana Calabró y Alejandro Veroutis
Gino Bogani
Gino Bogani
Guillermo Semeniuk, médico de Mirtha Legrand
Guillermo Semeniuk, médico de Mirtha Legrand
El humorista, Roberto Moldavsky, y
El humorista, Roberto Moldavsky, y su pareja Micaela
Gabriel Oliveri
Gabriel Oliveri
Marcelo Polino
Marcelo Polino
Valeria Gastaldi
Valeria Gastaldi
Amalia Idoyaga Molina, abogada de Mirtha Legrand
Amalia Idoyaga Molina, abogada de Mirtha Legrand
El ambientador de la fiesta,
El ambientador de la fiesta, Ramiro Arzuaga
Dani Mañas
Dani Mañas
Marina Solari, nieta de Goldy Legrand
Marina Solari, nieta de Goldy Legrand
El director de teatro, Ernesto Medela
El director de teatro, Ernesto Medela

