Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

La televisión argentina volvió a rendirse ante su figura. En su cumpleaños número 99, Mirtha Legrand recibió una verdadera catarata de saludos de colegas, artistas, periodistas, empresarios y familiares que inundaron las redes sociales con fotos históricas, videos emotivos y mensajes cargados de admiración. Desde temprano, Instagram se transformó en un homenaje colectivo a la conductora que lleva más de ocho décadas de trayectoria y que continúa activa al frente de sus emblemáticas mesas.

Entre los primeros mensajes apareció el de Cris Morena, quien le dedicó palabras llenas de afecto: “Te admiro, te celebro y te quiero mucho”. También Ángela Leiva compartió un video suyo cantando en la Mesaza, con una frase emotiva en la que destacó: “Siempre mirándome con esos ojos de admiración. Qué honor el mío”. En el plano más íntimo, su nieto Nacho Viale resumió el vínculo familiar con una frase sencilla y poderosa: “Feliz cumple Abu. Te amo”.

La música también dijo presente con una fuerte impronta. Jey Mammón recordó la canción que le había regalado años atrás, mientras que Marcela Morelo expresó: “Es un honor siempre ser parte de las mesazas”. A su vez, Mami Jacky compartió un video especial donde le dedicó una canción titulada “Leyenda”.

En el plano periodístico, Mario Massaccesi apeló al archivo histórico para repasar momentos icónicos de su carrera. También la saludó el locutor Juan Alberto Mateyko, quien agregó un recuerdo desde el estudio, con un mensaje afectuoso que incluyó imágenes junto a la conductora. En la misma línea, el Presidente de la Asociación Internacional de Periodistas de Espectáculos, Cacho Rubio, recordó su vínculo artístico con la diva y celebró su vigencia.

El costado más institucional llegó de la mano del médico Alberto Cormillot, quien la definió como “una institución en sí misma” y recordó anécdotas compartidas a lo largo de los años. Desde el ámbito empresarial, Martín Cabrales publicó una imagen junto a la diva en un evento social, reafirmando su presencia en distintos espacios de la vida pública argentina.

Las figuras de la televisión tampoco quedaron afuera. Virginia Gallardo la describió como “inspiración pura”, mientras que Iliana Calabró, Amalia Granata, Daniel Ambrosino, Susana Roccasalvo, Adriana Salgueiro y Pía Shaw compartieron postales junto a la conductora en sus emblemáticas mesas.

En clave artística y humorística, Fátima Florez publicó una imagen celebrando sus 99 años, mientras que Graciela Alfano se sumó con un video realizado con inteligencia artificial y compartido en el estudio televisivo acompañada por la cifra “99” y emojis festivos. Desde el humor, el histórico trío Midachi —integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato— publicó el video de sus participaciones en los almuerzos televisivos, en 1993. También Roberto Moldavsky le dedicó un saludo musical con banda en vivo.

Desde la cocina y el corazón de las “mesazas”, Jimena Monteverde fue una de las más dedicadas: no solo le envió un mensaje especial, sino que durante su programa, La Cocina Rebelde (Eltrece) preparó sus platos favoritos y ambientó el estudio en su honor. El costado solidario también fue destacado por María Belén Ludueña, quien recordó el compromiso de Mirtha con causas benéficas, como su acompañamiento a iniciativas vinculadas al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

El archivo emocional fue otro de los protagonistas. Lucía Galán publicó una imagen retro bajo el título “Recuerdos de toda una vida”, en la que también aparece Susana Giménez. Gabriel Corrado, por su parte, también compartió fotos de distintas épocas junto a la conductora. También remontando al pasado, pero ahora desde el pop, Lourdes Fernández, integrante de Bandana, publicó un video de los 2000 recordando su paso por el programa y celebrando la historia compartida.

Entre flores, corazones, archivos históricos y la palabra “Reina” repetida en decenas de publicaciones, el denominador común fue uno: la idea de que Mirtha Legrand no es solo una conductora, sino un símbolo cultural. A los 99 años, con una carrera que atraviesa el cine clásico argentino, la televisión en blanco y negro, la consolidación de los almuerzos y la era digital, la diva volvió a demostrar que su influencia trasciende generaciones. El homenaje masivo en redes sociales dejó una certeza: Mirtha no solo hizo historia en la televisión argentina, sino que sigue siendo parte activa de ella.