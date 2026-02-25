Catherine Fulop contó el difícil momento que atraviesa su madre en Venezuela: “Está postrada”

Desde Italia, Catherine Fulop contó lo que sucedió con su madre en Venezuela

La espera por el nacimiento de la primera nieta de Catherine Fulop la llevó a instalarse en Italia junto a su esposo, Ova Sabatini, y su hija menor, Tiziana. La familia se reunió en Roma para acompañar a Oriana Sabatini durante las últimas semanas de su embarazo. Fulop compartió imágenes y mensajes en sus redes sociales que reflejan este momento de expectativa y alegría.

Antes de viajar, la actriz relató que debió reorganizar sus compromisos personales y profesionales. “Todo lo que me pasó antes de venir a Italia”, explicó Fulop en un video en sus redes sociales. Una empresa la contrató como embajadora y le pidió preparar contenido antes de su estadía en Europa. “Necesitaba que sacara material para estos meses que voy a estar acá en Italia”, detalló.

Este cambio significó pausar su rutina habitual y adaptarse a una nueva dinámica en el extranjero.

“Estoy acá tranquila, como que estoy cerca de mi hija, esperando que ella llame y diga: ‘Nació’, pa’ salir corriendo”, compartió Fulop en tono cercano.

Catherine Fulop habló con sus seguidores desde Italia

La presencia de la familia resultó crucial en esta fase especial. “Ya con nuestra bebita”, publicó Fulop, acompañando su mensaje con imágenes llenas de ternura por la inminente llegada de su nieta.

El entorno vive con intensidad la ansiedad y la alegría ante la proximidad de la fecha estimada para el nacimiento, el 11 de marzo, que coincide con el cumpleaños de la propia actriz. Fulop ha manifestado en varias ocasiones su ilusión de convertirse en abuela, calificando este tiempo como una “bendición enorme”.

Junto a la ilusión por el embarazo de su hija, Fulop habló de las preocupaciones que lleva por la situación en Venezuela. “Por esos días, está pasando y sigue pasando lo de Venezuela”, expresó Fulop, haciendo referencia al contexto político y social de su país natal. Agregó: “Yo activamente pongo mis redes a la disposición de mi país para alzar la voz de aquellos que no la tienen, como lo son los presos políticos, como es un montón de gente que está sufriendo y contando lo que está pasando en mi país, mi Venezuela amada”.

La experiencia en Italia está marcada también por la distancia y la preocupación por su madre, Cleopatra García, de 90 años, quien reside en Venezuela. “Mi mamá, en esos días que yo estaba por venirme para acá, se cayó y empezó a no poder caminar”, relató Fulop en un video en redes sociales. Los médicos le diagnosticaron “artrosis severa” y recomendaron intervenirla quirúrgicamente, una decisión que Fulop aceptó a la distancia.

Catherine Fulop con su madre Cleopatra García

“Le empezaron a hacer radiografías, estudios, y resulta que tenía una superartrosis. No estaba fracturada, pero los médicos en Venezuela consideraron que tenían que operarla. ¡Guau! Uno a la distancia, bueno, como que sí, opérenla, si es lo que dicen los médicos, opérenla. La operaron a mi mamá y esa madrugada que llegó a casa, al día siguiente de operada, prácticamente, eh, que ya estaba en casa, porque la operación le fue bien y todo, mi amor se cae, se luxa la cadera y dicen: “Hay que operarla rápidamente, porque hay que segmentar y no sé qué”, contó sobre la doble desgracia.

Fulop añadió más detalles de lo sucedido y mostró su angustia: “Perdió sangre, tuvo un derrame, transfusión de sangre... Bueno, como que medio se complicó la cosa. Ahora está postrada, o sea, en cama, porque no se puede parar. Ahora hay que esperar que, que todo eso suelde. ¿Ustedes saben lo que es que una persona de 90 años esté acostada en una cama?”.

Así las cosas, Fulop no ocultó la intensidad de las emociones en estos días. “Toda esa preocupación, más la preocupación de dejar mi casa, más la alegría de que viene mi nieta, más todo lo de Venezuela”, comentó en redes sociales. La actriz se describió como “medio calladita” debido al cúmulo de situaciones, y reflexionó sobre los altibajos de la vida: “En la vida yo sé que son claros, oscuros y que la vida es una de cal y una de arena”.

El divertido collage de fotos que publicó Catherine Fulop ante los problemas de las últimas horas: "¡Pero en Italia!"

Pese a los desafíos, Fulop mantuvo su actitud positiva y cerró su relato con un gesto característico. Se mostró en su departamento de Roma, y contó entre risas: “Yo lavo la ropa acá en mi departamento de Italia. ¡Pero en Italia, mi amor! ¿Qué te pasa?”

Al mensaje final lo reforzó con la publicación de un video con un college de fotografías familiares en Roma musicalizado con el tema de Martin80 “Pero en Italia. Así, la actriz compartió escenas de su vida diaria por estos días, mostrando que, a pesar de las dificultades, elige el optimismo y la cercanía con quienes la siguen a la distancia.