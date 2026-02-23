El divertido “coqueteo” entre Mirtha Legrand y Jorge Asís: “No me sacás la vista, ¿te gusto?”

Mirtha Legrand no dudó en hablar de sobre el perfil mujeriego de Jorge Asís

En la última emisión de La noche de Mirtha, el encuentro entre la histórica conductora y el periodista y escritor Jorge Asís ofreció un diálogo vibrante, donde el humor, la coquetería y las referencias personales marcaron la tónica. Desde el comienzo, la dinámica entre ambos capturó la atención de los presentes y del público, con frases y gestos que quedaron grabados como momentos imperdibles del programa.

El intercambio tomó un giro particular cuando Mirtha Legrand no dudó en lanzar su primer dardo cargado de picardía: “Desde que me senté no hacés más que mirame, ¿me encontrás bien, cómo me ves?”. La pregunta, lejos de incomodar al invitado, abrió paso a un juego dialéctico en el que la presentadora llevó la iniciativa. El invitado, sin perder su semblante, fiel a su estilo, respondió con cortesía y elegancia: “Bien, absolutamente perfecta, y me encanta cómo le queda ese gris...”.

La conversación continuó en un tono lúdico y desafiante. La conductora, nuevamente, sin perder el ritmo, volvió a la carga con una pregunta que conectaba el presente con los rumores del pasado, sin pasar por alto el elogio: “Sí, es lindo el vestido... Pero ¿es verdad que vos te enamoraste de la hija de Le Pen?”. El analista político, sorprendido por la consulta, reaccionó aclarando de inmediato que el rumor era infundado y que “ni conoce” a la política francesa, para de inmediato desactivar cualquier especulación en torno a ese supuesto vínculo nacido en las páginas de un libro en el que se retrata su vida.

El tono del diálogo permitió que afloraran recuerdos y anécdotas personales. Mirtha no dudó en mencionar la transformación física de su invitado, trayendo al presente la imagen de un Asís más robusto: “Vos eras más gordo, te recuerdo gordito...”. Asís, lejos de evadir el comentario, admitió sin rodeos: “Sí, es cierto, bajé 25 kilos, lo que me obligó a cambiar de vestuario”, atribuyendo la decisión a cuestiones de salud y precisando que recién se había visto ante problemas serios de internación “hace 3 años, cuando tenía 77”.

El repaso por el pasado de Asís sirvió de preámbulo para abordar otra faceta de su figura pública: la de mujeriego. La conductora retomó el tema con la soltura de quien conoce a su interlocutor: “Qué mujeriego que eras... Yo recuerdo que eras muy mujeriego”, y no dudó en insinuar que “yo sé que vos anduviste con algunas mujeres muy conocidas...”. La tensión lúdica creció cuando la mesa, integrada por Dalia Gutmann, ‘Campi’ y Diego Sehinkman, comenzó a pedir nombres de esas supuestas conquistas. Mirtha, con elegancia, zanjó el tema: “No, no voy a darlos si él no los da...”. Asís, por su parte, atribuyó su reputación a una suma de atributos y gestos: “Mi look de morocho, con bigotes, la voz...”, afirmando que eso alimentó la idea de una “permanente actitud conquista, lo que no es así...”.

El ambiente distendido se mantuvo durante toda la charla, con los invitados disfrutando del ida y vuelta entre los protagonistas. Dalia Gutmann se mostró especialmente divertida ante el interrogatorio de la conductora, mientras Campi y Diego Sehinkman celebraban cada respuesta y ocurrencia.

El cierre del segmento no perdió intensidad y coronó el momento con un gesto propio del estilo de la anfitriona. Mirtha miró a Jorge Asís y, con su habitual mezcla de inocencia y malicia, preguntó: “¿Comiste algo? Asís, no me sacás la vista... ¿Te gusto yo?”. “Sí”, contestó Asís, asintiendo con la cabeza, en medio del festejo general. La escena se completó cuando Mirtha extendió la mano hacia su invitado: “Dame la manito”, a lo que Asís respondió acercándose y sellando el momento con un “Querida, por favor...”.