Cacho Deicas presentó su primera canción tras su salida de Los Palmeras: “Esto va a matar”

Cacho Deicas presentó su nueva canción luego de su alejamiento de Los Palmeras

El regreso musical de Cacho Deicas tras su salida de Los Palmeras sumó un primer hito con el lanzamiento de la canción “Mala”, en colaboración con Uriel Lozano, uno de los referentes actuales de la cumbia santafesina. Deicas, quien fue la voz principal de la banda durante décadas, inicia así una etapa como solista que genera expectativa y marca un punto de inflexión en la historia del grupo.

“Mala” reúne a dos generaciones del género y fue presentada con fragmentos en redes sociales, donde Deicas y Lozano interpretan versos como: “Ahora usa Louis Vuitton, y perfume de Chanel... Ese tipo te cambió”. El tema busca conectar tanto con el público habitual del cantante como con nuevas audiencias.

Durante el proceso de grabación, Deicas manifestó entusiasmo por trabajar junto a Lozano. “Se prende la cámara y me transformo, ¿viste?”, expresó el exvocalista, mostrando la complicidad entre ambos y el espíritu renovado de esta etapa. “Esto va a matar”, agregó entre risas, durante la grabación de los coros.

Al concluir la grabación, Deicas se dirigió a sus seguidores con un mensaje: “Se hizo la grabación, ahora lo dejamos a consideración de todo el público que siempre nos ha seguido. Un abrazo grande y estamos en contacto”, señaló en un video difundido tras la sesión.

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios como solista

El anuncio oficial del regreso de Deicas como solista motivó la rápida reacción de sus seguidores. El primer concierto solista, más allá de alguna presentación anterior junto a otras bandas, tuvo lugar el 29 de noviembre de 2025 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

El propio artista presentó a la banda que lo acompañará en esta nueva etapa y prometió: “Esta es la banda que los va a hacer divertir”. El video de invitación, compartido en sus redes, reforzó la expectativa y fue recibido con entusiasmo, acumulando mensajes de apoyo.

La identidad visual de este retorno se expresó en un logo que integra símbolos de su pasado —una palmera verde y un sol naranja—, adaptados para este ciclo artístico. En redes sociales, las muestras de afecto fueron numerosas: “Ya mismo dejo de escuchar a Los Palmeras para dedicarme a Cacho Deicas” o “Creo que todos nos alegramos de tu vuelta”, figuran entre los mensajes destacados.

El regreso al escenario tuvo su primer adelanto el 25 de julio en Santa Fe, cuando Deicas actuó junto a Los Iracundos en el Teatro Luz y Fuerza, interpretando éxitos como “Bombón asesino” y reafirmando su retorno como solista. El artista agradeció el respaldo recibido: “Otra noche inolvidable”, escribió tras la presentación.

Cacho Deicas se alejó oficialmente de Los Palmeras en junio de 2025, aunque desde el año anterior ya no cantó con ellos

El adiós a Los Palmeras

La salida de Deicas de la banda se produjo el 25 de junio de 2025 y estuvo rodeada de rumores sobre su salud, luego de haber atravesado un accidente cerebrovascular en enero de ese año. Sin embargo, el propio cantante aclaró públicamente que la desvinculación fue por “cuestiones ajenas” a su voluntad, según un video divulgado en redes sociales, y desmintió que su estado físico haya sido el motivo.

Aunque Deicas regresó a los ensayos tras su recuperación, las partes no alcanzaron un acuerdo para su reincorporación, lo que llevó a confirmar la ruptura. En ese mismo mensaje, el músico agradeció a sus excompañeros “el camino compartido” y enfatizó que la música seguiría siendo su motor, promesa que ahora concreta en su nueva faceta.

En Santa Fe, ciudad clave para la historia de Los Palmeras y la carrera de Deicas, su primer reencuentro con el público como solista fue recibido con elogios. Los seguidores manifestaron su adhesión al proyecto personal del cantante y comentaron: “Podrán imitarte pero igualarte jamás; cuando uno dice Los Palmeras automáticamente se me viene la voz de Cacho”.

La otra salida que sacudió a Los Palmeras

El panorama de la banda cambió drásticamente hace pocos días tras el anuncio del retiro de Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras durante cinco décadas. Camino comunicó su decisión en una reunión con sus compañeros y explicó: “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, de acuerdo con un video difundido por la agrupación.

La banda compartió las imágenes del anuncio del retiro del músico, fundador del grupo, luego de 50 años (Video: Instagram).

Camino, figura central en la historia del grupo, destacó la importancia de Santa Fe y recordó momentos clave como el reconocimiento por “El Bombón asesino” y la presentación conjunta con la Filarmónica local.

El músico explicó que su salida responde a motivos familiares y médicos: “Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”, afirmó, marcando un cambio personal tras medio siglo en la banda.

El impacto en la comunidad de seguidores fue inmediato, aunque la estructura de Los Palmeras continuará formalmente. El mánager, Adrián Forni, explicó que “es una decisión casi tomada a raíz de los médicos, es lo conveniente, Marcos tiene nueve stents”, y anticipó que el retiro será temporal. Su hijo ocupará provisionalmente el puesto de su padre.

Forni destacó que “la banda sigue exactamente igual: la línea profesional, musical, la misma banda, todo lo mismo”, garantizando la continuidad del proyecto. Camino, aunque alejado del escenario, respaldará la transición apoyando la permanencia del legado familiar.