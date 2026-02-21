La reacción de Nicki Nicole tras su concierto sinfónico en el Teatro Colón: “Fue mágico para mi”

Luego de hacer emocionar a todo el Colón, la cantante reapareció en redes (Video: Instagram)

El viernes por la noche, Nicki Nicole hizo historia al convertirse en una de las primeras traperas en presentarse con un show sinfónico en el Teatro Colón, un escenario emblemático de la cultura argentina. La velada estuvo cargada de emoción, música y la presencia de numerosos famosos, que celebraron junto a la artista este hito en su carrera. La propuesta sinfónica, que mezcló su repertorio urbano con arreglos orquestales, momentos de puesta en escena impactantes y una serie de looks que convinieron a la perfección con lo que estaba sucediendo, marcó un antes y un después en el cruce entre la música popular y los grandes teatros.

Al día siguiente, Nicki compartió en sus redes sociales su emoción por lo vivido. En una de sus historias, se mostró aún conmovida y escribió: “Buenos días. ¿Lo de ayer qué fue??? ¿Un sueño???”, acompañando la frase con una imagen en la que se la ve emocionada, cubriéndose la boca y dejando ver lágrimas en los ojos. La reacción espontánea y la vulnerabilidad de la artista resonaron entre sus seguidores, que compartieron el sentimiento de incredulidad y agradecimiento por el momento vivido.

La cantante también compartió videos y mensajes de la función, agradeciendo el apoyo del público y de sus amigos. En otra historia, relató con humor el aviso que recibió el público antes de empezar el show: “El aviso del Colón: bueno por favor está por empezar el show no se muevan no griten disfrútenlo etc etc. Ellas: ok”, junto a un video de sus amigas haciendo el aguante desde la platea. Las imágenes mostraron la complicidad y el apoyo de su círculo íntimo, que la acompañó desde las butacas y celebró cada instante de la noche.

La artista Nicki Nicole durante su aclamado concierto sinfónico en el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires, donde interpretó sus éxitos frente a una audiencia emocionada.

Nicki Nicole comparte momentos de profunda emoción en el Teatro Colón, incluyendo su actuación en el escenario y un tierno intercambio con Cazzu tras el concierto.

En sus publicaciones, Nicki expresó su gratitud: “Lo de ayer fue mágico para mí y les agradezco de corazón por todo el amor!!! Estoy repasando todo lo que viví y emocionándome una y otra vez. Eternamente agradecida”. Además, destacó momentos especiales como su interpretación de “Tienes mi alma” y la versión sinfónica de “Años luz”, que compartió con sus seguidores a través de clips y retuits de quienes estuvieron en el concierto. La emoción y los mensajes de quienes la acompañaron reflejaron la trascendencia del show para la comunidad artística y para el público joven que la sigue.

La artista también se mostró agradecida por poder interpretar “Boquitas pintada”, una canción tan especial de Tan Biónica: “Siempre voy a estar agradecida de poder interpretar esta canción tan especial, eternas gracias”, escribió, arrobando a Chano y a la banda. La fusión de estilos y generaciones fue uno de los puntos altos del espectáculo, que reunió clásicos y nuevas voces en un mismo escenario.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el que compartió con Cazzu en el escenario, generando lágrimas y aplausos entre el público y los propios músicos, según reflejaron los mensajes de los seguidores: “Qué momento más hermoso, cuando Nicki estuvo por llorar yo ya lo estaba haciendo, qué madre sos Cazzu”. A las imágenes de ambas artistas abrazadas y compartiendo la emoción la cantante de “Wapo Traketero”, reaccionó con un emoji de corazón blanco.

Nicki Nicole actuó en el escenario del Teatro Colón, con una gran pantalla de fondo proyectando imágenes, durante su concierto sinfónico.

El show de Nicki Nicole en el Teatro Colón no solo marcó un antes y un después en su trayectoria, sino que también se transformó en un símbolo de apertura y diversidad en uno de los escenarios más tradicionales del país. La emoción, la gratitud y el impacto de la noche quedaron plasmados en cada mensaje de Nicki, que celebró junto a su público un verdadero sueño hecho realidad y dejó la puerta abierta para una nueva etapa en la música argentina.