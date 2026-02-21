Los looks opuestos de Nicki Nicole que deslumbraron en el Teatro Colón

Nicki Nicole debutó en el Teatro Colón con un espectáculo sinfónico y dos looks exclusivos (RSFOTOS)

En la sala principal del Teatro Colón de Buenos Aires, las normas de la elegancia clásica y la vanguardia urbana se encontraron en un escenario inesperado. Nicki Nicole no solo debutó su faceta sinfónica ante más de 70 músicos, sino que eligió dos looks diseñados especialmente para la ocasión que dieron un nuevo significado a la sastrería femenina en uno de los templos mundiales de la lírica.

La artista se convirtió en la primera de su generación y del movimiento urbano argentino en pisar este escenario, tradicionalmente vinculado a la ópera y la música clásica.

La cita del viernes 20 de febrero no figuró como una fecha más en la agenda de la cantante rosarina. El concierto “Nicki Nicole Sinfónico” representó un hito en su carrera, marcando una etapa clave tras su primera nominación a los Premios Grammy. La interpretación orquestal de su repertorio no solo amplió la dimensión sonora de sus canciones, sino que también propuso un giro en su identidad visual.

La artista rosarina eligió la sastrería contemporánea para reinterpretar la elegancia clásica (Captura de video)

La propuesta estética se alejó del streetwear habitual de la artista y apostó por la sastrería contemporánea. Los dos trajes, confeccionados a medida por la firma GOROF bajo la dirección de la diseñadora María Gorof, tradujeron el lenguaje clásico de la moda en una clave moderna, dialogando con la arquitectura y el simbolismo del Colón.

Noir y Off White: la dualidad sobre el escenario

Durante la velada, Nicki Nicole alternó entre dos trajes de crepé en tonos opuestos: Noir y Off White.

El primero, de un negro profundo, evocó el misterio y la sofisticación propia de la noche porteña, mientras que el segundo, en blanco hueso, buscó armonía con la majestuosidad y la luz de la sala.

El segundo traje, en blanco hueso, buscó armonía con la luz y la arquitectura del teatro

Ambos conjuntos compartieron una estructura de blazer oversize levemente entallado, con hombros estructurados y solapas de líneas arquitectónicas.

En la versión Noir, las solapas de seda resaltaron el contraste y evocaron el código clásico del smoking. Como detalle singular, el look incorporó estrellas tipo joyería, bordadas a mano con cristales plateados que reflejaron destellos sutiles bajo los focos. El pantalón wide leg, de tiro bajo y pinzas marcadas, aportó verticalidad y una sensación de movimiento continuo, acompañando la impronta escénica de la artista.

Capas, texturas y símbolos: el arte del detalle

El estilismo de Nicki Nicole para el Colón fue más allá del simple cambio de paleta cromática.

En el look Off White, debajo del blazer se sumó un chaleco sastrero casi imperceptible, reforzando la estética del traje de tres piezas. La camisa, confeccionada en crepé de seda, introdujo dramatismo con un cuello de puntas largas y puños protagónicos que asomaban bajo las mangas. Una corbata del mismo material completó el conjunto, logrando un efecto de línea vertical continua, estilizando la figura de la cantante.

Los bocetos del look de la rosarina, diseñados por la firma GOROF de María Gorof

Para el primer acto, el conjunto Noir exploró una estética gótica y nocturna. La camisa de satén negro, con cuello alto y rígido, sumó formalidad y autoridad.

El detalle más distintivo estuvo en los accesorios metálicos de las puntas del cuello, que introdujeron un guiño de rebeldía urbana. El pantalón de tiro alto, en tela mate, equilibró visualmente el brillo de la parte superior, manteniendo una silueta proporcionada.

La elección del blanco total y la superposición de capas definieron el estilo como “minimalismo maximalista”, una combinación de paleta reducida y estructura voluminosa que marcó la transición de la artista hacia una imagen más madura y sofisticada.

Ambos conjuntos mantuvieron la estructura de blazer oversize con hombros definidos

Un gesto de poder en la tradición del Colón

La presentación de Nicki Nicole en el Teatro Colón significó más que un concierto: fue también una resignificación de la sastrería clásica desde una perspectiva femenina y contemporánea.

Los trajes, pensados para el movimiento y el impacto escénico, dialogaron tanto con la tradición del lugar como con la identidad de la artista.

El primer look, en negro profundo, evocó el misterio de la noche porteña

El concierto no solo implicó un desafío artístico, sino también un acontecimiento histórico para la música argentina. La elección de un vestuario con referencias tanto a la moda de alta costura como al lenguaje urbano subrayó ese cruce de culturas y generaciones.

El show sinfónico de Nicki Nicole en el Teatro Colón quedará asociado a una doble transformación: la de su música y la de su imagen, ambas guiadas por la búsqueda de nuevas formas de expresión y poder en el escenario.