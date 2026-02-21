Nicki Nicole transformó el Teatro Colón en un viaje íntimo y sinfónico: “Les quiero desear jazmines a todos”

Nicki Nicole y Cazzu cantaron juntas 'Zona de promesas', de Gustavo Cerati

El silencio en el Teatro Colón no es un silencio cualquiera. Es denso, expectante, casi sagrado. Y cuando las luces comenzaron a apagarse, esa penumbra cargada de historia se convirtió en el punto de partida de un ritual contemporáneo. Nicki Nicole no llegó al Colón para adaptarse al escenario más prestigioso del país: llegó para habitarlo.

Con una propuesta sinfónica concebida como obra conceptual, la artista rosarina marcó un punto de inflexión en su carrera y en la música urbana argentina. Acompañada por más de 70 músicos bajo la dirección de Nico Sorín, se convirtió en la primera artista de su generación en presentar un espectáculo sinfónico propio en ese teatro mítico. Pero más que una consagración institucional, lo que se vivió fue una declaración artística.

Nicki Nicole presentó un espectáculo sinfónico inédito en el Teatro Colón, acompañada por más de 70 músicos bajo la dirección de Nico Sorín (Foto: Dale Play)

En la previa, su amigo y colega Seven Kayne había declarado a Teleshow sentir “un re orgullo” y añadió: “Es la primera de la camada que está haciendo algo así, tan elevado. Me encanta y quiero ver cómo se desenvuelve la parte musical, las reversiones y con ganas de sorprenderme”.

La introducción instrumental abrió la puerta a un universo resignificado. Luego, vestida con un traje negro de líneas sobrias, camisa oscura y el cabello recogido con precisión, Nicki apareció sola bajo un haz de luz. “Wapo Traketero” fue el primer golpe emocional: la canción que la lanzó a la escena sonó envuelta en cuerdas, con una densidad dramática inesperada. No era nostalgia, era transformación.

Nicki Nicole invitó a Milo J para interpretar dos canciones en el escenario del Teatro Colón

“Colocao” y “Sheite” confirmaron la premisa: cada tema había sido reconstruido desde la raíz. La orquesta no acompañaba, expandía. Los arreglos aportaban profundidad, tensión, matices que revelaban otras capas emocionales. “Recuerdos” marcó uno de los primeros momentos de quietud introspectiva. La sala, con sus palcos iluminados tenuemente, parecía contener la respiración.

La noche fue diseñada como un viaje emocional dividido en capítulos. En “Se Va 1 Llegan 2”, bailarines irrumpieron en escena vestidos como estrellas, un símbolo central. En ese momento, Nicki se desprendió del blazer negro, como si dejara atrás una piel anterior. “Mala Vida” tiñó el escenario de rojo. Las luces, la coreografía y la intensidad vocal construyeron una atmósfera de tensión visceral.

Nicki Nicole sorprendió con 'Boquitas Pintadas', canción de Tan Biónica en la que fue parte en el remix

En “Perdido”, dos bailarines retiraron una tela que cubría a una tercera figura. El gesto escénico funcionó como metáfora del concepto que atravesó todo el espectáculo: la búsqueda de la esencia. Finalmente, “ALH” llevó la puesta a un plano casi performático. Máscaras, múltiples intérpretes y un clima ritualista reforzaron la idea de identidad fragmentada.

Cada canción de Nicki Nicole fue reversionada con arreglos orquestales que sumaron profundidad y emoción, fusionando géneros urbanos con la tradición sinfónica

El quiebre emocional llegó con “Boquitas Pintadas”. Un marco dorado en escena funcionó como ventana simbólica. Del otro lado, una niña. Nicki la observaba como quien mira su propio pasado. La escena se completó con un coro infantil que añadió una capa de inocencia conmovedora.

En “Años Luz”, la niña permaneció sentada junto a ella. Desde un palco, una voz femenina emergió con impronta operística, fundiendo tradición lírica y sensibilidad urbana. El Teatro Colón parecía abrazar esa síntesis improbable. “Pensamos”, “Otra Noche” y el cover de “Olvídala” sostuvieron la intimidad antes de que “No Voy a Llorar” cerrara la primera parte con una carga emocional evidente. Hubo lágrimas contenidas, respiraciones profundas y una ovación sostenida.

La artista rosarina se convirtió en la primera figura de su generación en llevar la música urbana a un formato conceptual en el emblemático escenario porteño (Foto: Dale Play)

Tras un muy breve intervalo, un cambio de look marcó también un giro energético. La segunda parte estuvo atravesada por las colaboraciones que ampliaron el alcance del proyecto.

Milo J subió al escenario para “Dispara ***” y “Alumbre”. La complicidad generacional fue inmediata. El Colón, tradicionalmente asociado a la música académica, vibró con el pulso urbano en versión sinfónica.

La puesta incluyó momentos performáticos, coreografías y símbolos visuales como la presencia de bailarines y una niña que representó el pasado de la cantante

Segundos después, con un vestido blanco largo de impronta clásica y teatral, Cazzu aportó una lectura intensa y matizada de “Zona de Promesas”, de Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, con guiños folklóricos que expandieron el registro estético del concierto.

Instantáneamente, “Mamichula” encendió a la sala de inmediato. Luego, mientras sonaba “Tiene Mi Alma”, un grupo de bailarines vestidos de negro levantaron a Nicki, que cantaba, construyendo una imagen poderosa: sostener y ser sostenida.

El cover de 'Zona de Promesas' con Cazzu y la lectura de 'Sea' junto a Jorge Drexler destacaron la integración de influencias folclóricas y poéticas en el repertorio

La aparición de Jorge Drexler para interpretar “Sea” aportó una delicadeza particular. La escena fue minimalista, casi desnuda. La voz de Nicki encontró un territorio de intimidad sofisticada, sostenida por arreglos sutiles.

A modo de cierre, “Parte de Mí” funcionó como síntesis conceptual de todo el sinfónico. Entre gritos de fans y visiblemente emocionada, Nicki tomó el micrófono para agradecer: “Muchísimas gracias por esta noche tan especial. Muchísimas gracias a todos los presentes por acompañarme en esta experiencia espectacular. Quiero un aplauso gigantesco para esta orquesta que me acompaña, para este director, Nico Sorín, para toda la gente presente. Les agradezco de corazón por acompañarme en esta obra, que es la búsqueda de la esencia, la búsqueda de volver a uno mismo”.

El cierre del concierto, con 'Parte de Mí', sintetizó el viaje emocional y artístico de Nicki Nicole, quien agradeció emocionada al público y a los músicos

Se rió por los nervios y el llanto, intentó recomponerse y agregó: “Disculpen si me emociono. Les quiero desear jazmines para todos… Gracias al Teatro Colón y gracias sobre todo a toda la gente que está presente, más allá de la reprogramación, más allá de todo, están acá presentes y eso se valora con todo el corazón. Los amo”. La ovación fue inmediata y prolongada, tanto para ella como para los más de 70 músicos que fueron parte de una noche única en la Ciudad de Buenos Aires.