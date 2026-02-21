El Indio Solari se mostró nuevamente en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

El Indio Solari se mostró en el estudio luego de la preocupación por su salud (Instagram)

En los últimos días, la salud del Indio Solari volvió a ser noticia y generó preocupación entre sus seguidores. Su entorno debió publicar un comunicado oficial en redes sociales para aclarar que el legendario músico de 77 años había ingresado a una clínica únicamente para realizarse “chequeos de rigor” vinculados a su condición médica. La noticia encendió alarmas y multiplicó las consultas sobre su estado, pero desde el círculo cercano llevaron tranquilidad y pidieron calma hasta conocer los resultados.

En este contexto, el propio Solari reapareció públicamente con una foto que despejó rumores y renovó la esperanza de sus fanáticos. La imagen lo muestra en un estudio de grabación, sentado sobre un flight case, con camisa bordó, pantalón cómodo y sus clásicas gafas oscuras. Concentrado y distendido, ejecuta unos acordes en una guitarra eléctrica negra, acompañado de un pequeño amplificador Marshall, mientras el entorno de paneles acústicos y la ventana de control refuerzan la atmósfera profesional del lugar.

En el pie de la foto compartida en sus redes, Solari escribió: “Luzbola”, el nombre de su estudio de grabación y que rápidamente disparó especulaciones sobre la posibilidad de nueva música o algún proyecto en marcha. La publicación llevó tranquilidad y entusiasmo a quienes siguen de cerca cada paso del artista, reforzando la imagen de resiliencia y pasión que lo caracteriza. Tras días de incertidumbre, el Indio volvió a ocupar el centro de la escena, no solo por su salud, sino también por su constante vínculo con la creación y la música.

Con una foto en el estudio, el Indio llevó tranquilidad

El cantante, ícono de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2016, un hecho que motivó su retiro definitivo de los escenarios y marcó un antes y un después en su exposición pública. A lo largo de los años, el Indio mantuvo una relación reservada con la prensa en torno a su salud, y cada vez que trascendió alguna novedad, el tema generó impacto.

El comunicado oficial difundido por sus allegados expresó: “Gracias por la preocupación, lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”. El mensaje aludió, además, a la coyuntura nacional marcada por el paro general de la CGT y el debate de la reforma laboral en el Congreso, sugiriendo que la noticia sobre el músico desvió la atención de lo que consideraban temas prioritarios del día.

La aclaración surgió en respuesta a versiones que circularon desde temprano y que sugerían que el cantante y fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado había sufrido un ACV. Estas versiones se multiplicaron en redes y en algunos medios, lo que obligó a su entorno a emitir la información oficial y detener la ola de rumores.

Fuentes médicas consultadas por Infobae confirmaron que el Indio Solari estuvo internado en una clínica de la provincia de Buenos Aires. El músico ingresó a la guardia médica luego de experimentar una descompensación en su casa. Los profesionales lo sometieron a una batería de estudios y chequeos médicos que finalmente arrojaron resultados normales.

El comunicado de la familia del Indio tras los rumores de ACV (Instagram)

“No hubo ningún problema coronario, tampoco un ACV. Simplemente tuvo un episodio vinculado a su enfermedad, pero ya se encuentra bien y recibió el alta médica”, explicaron los médicos a cargo, despejando las dudas sobre un posible agravamiento de su salud.

El episodio volvió a poner en primer plano la figura de Solari y la vigilia permanente de sus fanáticos, que transformaron la inquietud por su estado en una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos. La rápida reacción del entorno y la información precisa permitieron llevar tranquilidad y cerrar, al menos por ahora, una nueva etapa de rumores en torno a la salud del mítico líder del rock argentino.