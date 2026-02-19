Teleshow

El “Indio” Solari fue internado para someterse a estudios médicos

La información fue divulgada por el entorno del músico luego de que surgieran versiones de que había sufrido un ACV

El Indio Solari se encuentra
El Indio Solari se encuentra internado por unos controles inherentes a su enfermedad

La salud de Carlos Alberto “Indio” Solari generó preocupación esta mañana. Su entorno publicó un comunicado oficial en sus cuentas de redes en el que informó que el legendario músico de 77 años ingresó a una clínica para hacerse “chequeos de rigor” vinculados a su condición médica.

El cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padece la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2016, lo que motivó su retiro de los escenarios.

“Gracias por la preocupación, lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, destacó el mensaje oficial en alusión al paro general de la CGT y el debate de la reforma laboral previsto en el Congreso.

La aclaración surgió como respuesta a algunas versiones que indicaban que el cantante y fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado había sufrido un ACV.

Fuentes médicas precisaron a Infobae que efectivamente uno de los artistas más convocantes de la historia del rock argentino se encuentra internado en una clínica de la provincia de Buenos Aires.

El comunicado desde la cuenta del Indio Solari respecto del presente de su salud

Ante las primeras versiones, la reacción en redes sociales había sido inmediata. Miles de fanáticos, músicos y referentes culturales se volcaron a dejar mensajes de apoyo y aliento utilizando consignas como #FuerzaIndio.

La noticia de la supuesta internación por un ACV rápidamente se convirtió en tendencia, reflejando la magnitud del impacto que tiene la figura de Solari en la cultura popular argentina.

Entre los comentarios, muchos usuarios expresaron alivio tras la aclaración oficial: “Gracias a Dios, casi me agarra un ACV a mí cuando escuché la noticia, chicos”, compartió un seguidor en la publicación oficial. Otros destacaron su cariño y admiración: “Te amo mister querido”, “Vamos Indio”, “Gracias por responder”.

En paralelo, el legado del Indio Solari fue tema de conversación. Considerado un ícono indiscutido de la música popular argentina, su influencia marcó a varias generaciones de oyentes y colegas. Su paso por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó una huella profunda en la historia del rock nacional, donde se lo reconoce tanto por su estilo inconfundible como por el mensaje de sus letras. El caudal de manifestaciones de apoyo evidencia el arraigo y la vigencia de su figura en el imaginario colectivo.

En una charla reciente en Caja Negra, fue directo ante Julio Leiva: “Estoy como el culo”. Así se refirió a su estado de salud, a la vez que igualmente aclaró: “Lo que tengo es esa súper actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso, pero ni bien vuelvo a la realidad, yo camino muy mal. He nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta. ¿Qué te voy a contar? Agarrá un libro, buscá ‘parkinson’ y te va a decir todo lo que te pasa”.

En la mencionada entrevista reveló que hace casi 10 años que no sale de su domicilio, salvo para ir al dentista: “Como tengo problemas para caminar, a veces, cuando llego al dentista, al lado hay una casa de venta de artículos deportivos y ya me han sacado una foto. Por el momento se han comportado bien y no la vi en ningún lugar. No me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario. No me gustan los artistas viejos como qué sé yo, los rockeros viejos. Me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. El blues está para los viejos”.

Mientras el mundo de la cultura y sus seguidores aguardan novedades sobre su salud, el entorno de Solari mantiene la postura de tranquilidad y agradecimiento. La atención médica permanece focalizada en controles de rutina, y el acompañamiento familiar resulta un factor clave en este momento. La espera colectiva, teñida de afecto y admiración, confirma el lugar central que ocupa el Indio Solari en la escena artística argentina.

Indio Solari

