El homenaje de Eva De Dominici tras la muerte de Eric Dane: “Una de las personas con más presencia que vi”

Eva De Dominici recordó a Eric Dane y compartió su último legado

Eva De Dominici compartió un sentido posteo tras conocerse la muerte de Eric Dane, el reconocido actor estadounidense de 53 años, famoso por su papel de Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por trabajos en The Last Ship y Euphoria. El artista falleció en los últimos días tras una dura lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que atravesó durante 10 meses y que finalmente se llevó su vida, causando conmoción tanto en Hollywood como entre sus colegas y seguidores alrededor del mundo.

La actriz argentina recordó el encuentro que mantuvo con Dane hace algunos meses y expresó su admiración por la presencia y la luz que transmitía, incluso en medio de la enfermedad que atravesaba.

En una de sus historias, Eva relató: “Conocí en persona a Eric Dane hace unos meses en los actos escolares del colegio de mi hijo y no pude evitar mirarlo. Una de las personas con más presencia que vi, incluso atravesando su enfermedad. Escúchenlo entero si pueden. Qué luz. Wow”. El mensaje acompañó un video homenaje, en el que se podían ver imágenes y palabras dedicadas a la familia de Dane.

Eva De Dominici compartió la emotiva experiencia de conocer a Eric Dane en un evento escolar y resaltó la notable presencia del actor.

En otro posteo, Eva compartió un estracto de las últimas palabras del actor de Euporia, en el que el propio Dane reflexionaba sobre la vida y el sentido de enfrentar la adversidad: “Primero, vivan el momento. Ahora mismo. En el presente. Es difícil, pero he aprendido a hacerlo. Durante años, vagué sin rumbo, perdido en mis propios pensamientos durante largos períodos, sumido en la auto-compasión, la vergüenza y la duda. Repasaba decisiones, cuestionaba mis acciones. Nunca debí haber hecho eso. En segundo lugar, enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórense de algo”.

“Encuentren su pasión, su alegría. Encuentren eso que les hace querer levantarse por la mañana, que las impulsa durante todo el día. Me enamoré por primera vez una década más o menos atrás. Me enamoré de la actuación. Ese amor terminó ayudándome a superar mis momentos más oscuros, mis días más oscuros, mi año más oscuro. Espero haber demostrado que pueden enfrentar cualquier cosa. Pueden enfrentar el final de sus días. Pueden enfrentar el infierno con dignidad. Luchen, chicos, y mantengan su cabeza alta.”

El homenaje de Eva De Dominici y la difusión de las palabras de Dane resonaron entre sus seguidores, que agradecieron la sinceridad y la profundidad del mensaje. El recuerdo de la actriz sumó una mirada cercana y personal a la despedida de un actor que supo dejar huella, no solo en la pantalla, sino también en quienes compartieron con él momentos fuera de los reflectores.

La actriz publicó parte de las últimas palabras de Eric (Instagram)

El viernes 20 de febrero, Netflix estrenó la última entrevista concedida por Eric Dane, difundida de manera póstuma como parte de Famous Last Words, el formato con el que la plataforma rinde homenaje a figuras relevantes de la cultura y les brinda la oportunidad de dejar un testimonio final, pero fue el mensaje íntimo que Dane le dedicó a sus hijas adolescentes, Billie y Georgia, lo que más impacto y emoción generó en redes sociales.

En su testimonio, Dane miró a cámara y resumió las lecciones que le dejó la enfermedad: “Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos la pasamos genial, ¿no? Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa. Ustedes dos, yo y mamá en Malibú, Santa Mónica, Hawái, México. Las veo ahora jugando en el mar durante horas, mis bebés acuáticas. Esos días -nunca mejor dicho- fueron el cielo”.

“Luchen con cada fibra de su ser y con dignidad... Esta enfermedad se está apoderando lentamente de mi cuerpo, pero nunca me va a quitar el espíritu... Así que cuando algo inesperado las golpee, luchen y enfréntenlo con honestidad, integridad y gracia, aunque parezca insuperable“, fue la enseñanza que le dejó a sus dos hijas.

Dane cerró su mensaje: “Espero haberles demostrado que se puede enfrentar cualquier cosa. Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Estas son mis últimas palabras”