Sociedad

Una nueva resolución del Gobierno podría afectar la frecuencia de los trenes Mitre y Sarmiento

Los trenes tendrían que dejar de ingresar a las terminales a una velocidad máxima de 5 km/h. Esta decisión había sido tomada en 2013 tras la Tragedia de Once

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La eliminación de la restricción se basa en mejoras tecnológicas, incluyendo el sistema ATS de frenado automático y modernización del señalamiento (AP)
La eliminación de la restricción se basa en mejoras tecnológicas, incluyendo el sistema ATS de frenado automático y modernización del señalamiento (AP)

La decisión del Gobierno de eliminar la normativa que obligaba a los trenes de las líneas Mitre y Sarmiento a ingresar a sus terminales a una velocidad máxima de 5 km/h está encaminada y todo indica que será una realidad en los próximos días.

Este cambio responde a una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad que regían desde 2013, tras un accidente registrado en la estación Once. La resolución de derogación de aquella medida deberá ser firmada por el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, y luego publicarse en el Boletín Oficial. Según supo Infobae, la situación está dada para que se dé y solo es cuestión de días para que se aplique oficialmente.

“Una vez que se produzca esa publicación, hay una serie de pasos administrativos que hay que cumplimentar. Todavía no está activa esta modificación, pero sí va en camino”, indicaron fuentes oficiales a Infobae. La situación podría tardar días.

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Trenes Argentinos prevé que la eliminación de la restricción impactará positivamente en la eficiencia y frecuencia de los servicios ferroviarios (Adrián Escándar)

La resolución pondrá fin a una restricción instaurada en un contexto de urgencia y elevada sensibilidad social en materia de seguridad ferroviaria. Una vez publicada la nueva normativa, la implementación de eventuales restricciones de velocidad o medidas adicionales para mitigar riesgos en el ingreso a terminales quedaría bajo la potestad de las empresas operadoras.

Entre los organismos que podrían avalar este cambio se encuentran Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que, de emitir dictámenes favorables, se avanzaría con fuerza con la eliminación de la medida.

Según enelSubte, fue la propia Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) la que solicitó poner fin a la normativa de 2013, argumentando que se había dictado “en un contexto excepcional” tras lo que había sido un año antes la Tragedia de Once que terminó con decenas de víctimas fatales. El organismo detalló que las condiciones que motivaron la resolución “han sido sustancialmente superadas tanto desde el punto de vista tecnológico como procedimental; en particular mediante el sistema ATS (Automatic Train Stop)”.

Este avance tecnológico, que incluye la modernización del señalamiento y la instalación de sistemas automáticos de frenado, permitió que la situación de seguridad operacional cambiara de manera significativa.

La aceleración del proceso de derogación coincidió con la reapertura de la estación Retiro-Mitre, luego de la finalización de las obras que incorporaron el nuevo sistema de señalamiento y frenado automático ATS en esa terminal.

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El cambio normativo responde a la solicitud de Trenes Argentinos, que argumenta haber superado las causas del accidente de Once en 2013 (NA)

La resolución 1243/2013 fue implementada a raíz del segundo accidente de Once, ocurrido en octubre de 2013, cuando una formación de la línea Sarmiento ingresó a la cabecera a una velocidad mayor a la permitida y colisionó con los paragolpes. El incidente, que sucedió en un horario de baja afluencia de pasajeros y a una velocidad menor que la registrada en el episodio trágico de febrero de 2012, no dejó víctimas fatales.

Este hecho llevó a las autoridades a considerar imprescindible la adopción de medidas excepcionales para prevenir la repetición de episodios similares, dada la carencia de elementos de seguridad en algunas líneas y el clima político que exigía respuestas inmediatas en materia de seguridad operacional.

La restricción se aplicaría específicamente en las líneas Mitre, Sarmiento, Urquiza y Tren de la Costa, en particular en el ramal Delta de la primera. Además, con la eliminación de la restricción del ingreso de 5 km/h a las terminales, Trenes Argentinos podría ajustar los cronogramas y esquemas de circulación, con lo que se prevé un impacto positivo en la eficiencia del servicio.

De momento, desde Trenes Argentinos aguardan la comunicación oficial a través del Boletín Oficial para poder avanzar con los trámites administrativos y comenzar a implementar la nueva norma.

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