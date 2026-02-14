Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Así fue el inicio del show de Bad Bunny en Argentina al ritmo de LA MuDANZA

Lejos estamos del show en el reconocido boliche de Ramos Mejía, Pinar de Rocha, en el año 2017, del Luna Park en el 2018 y de los dos estadios Vélez en el 2022. Luego de haber hecho historia en el show de mediotiempo del Super Bowl XL y de convertirse en el primer artista con un álbum completamente en español en ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año, Bad Bunny dio inicio a sus tres fechas en River Plate con un concierto que dejó a la gente vibrando, bailando y pidiendo todavía más, pues lo que se vivió la noche del viernes en el Más Monumental tan solo se puede definir con una verdadera fiesta y oda al perreo.

Desde temprano las inmediaciones del barrio de Núñez se transformaron en una peregrinación hacia la cancha de River, con el único objetivo de llegar lo más cerca posible del escenario para ver de cerca a Benito. Si bien el calor no dio tregua y la sombra era escasa, lo único que se sentía al caminar las calles rumbo al estadio era alegría y expectativa por ver al cantante sobre el escenario, tal fue así que las horas parada en el campo pasaron a una velocidad vertiginosa y sin darse cuenta las 21 horas estaban más cerca de lo esperado.

Ni bien se entraba al estadio una serie de empleados, vestidos como miembros del staff de un hotel all inclusive, repartían una cámara fotográfica de cartón que, a lo largo del concierto, fue iluminando de distintos colores la cancha, un claro guiño al último disco de estudio de Benito Antonio. A las 19 horas en punto, al escenario subió Ramma, un joven argentino de 21 años oriundo de Trelew, que fue elegido por el propio puertorriqueño como el telonero nacional en su primer encuentro con los fans argentinos, con cuatro canciones logró cautivar a los presentes.

En su primera noche en Buenos Aires, Bud Bunny eligió un traje de color beige para el primer set del concierto (Victoria Dragonetti )

Siguiendo con la puntualidad, a las ocho de la noche, Chuwi, la banda que viene acompañando al cantante en la gira por latinoamérica de Debí Tirar más Fotos World Tour, salió a escena. Durante la media hora que estuvieron sobre las tablas lograron que el público, que cada vez era más, comenzará a bailar con soltura; sin embargo; mientras estaban entonando “Tierra”, un tema que habla del exilio que sufrieron las familias de Puerto Rico, lograron hacer emocionar a los presentes cuando elevaron las banderas de su país y Argentina en un homenaje a la hermandad que el propio Bad Bunny celebraría luego a lo largo su show.

La cuenta regresiva se sintió con fuerza a las 20:40, cuando las luces se apagaron, la ansiedad que ya se sentía en el aire terminó de estallar, los teléfonos comenzaron a grabar, pero nada sucedió, fue recién dos minutos antes de las 21 que las pantalla se prendió y pareció el video que le dio inicio a la locura que se vivió. Dos argentinos sentados en el patio de la casa fueron los encargados de entonar las primeras estrofas de “LA MuDANZA”.

Desde el instante en el que los primeros acordes comenzaron a sonar las 80 mil personas presentes respondieron de la mejor manera posible, los gritos dejaron bien en claro que lo único que estaba permitido entre las gradas era el disfrute y la música durante las dos horas de show que dio el boricua.

Casi como si se tratara de un reto para el público, al terminar con la primera canción de la noche dijo: “Creo que todas las personas que están aquí esta noche son conscientes de lo que yo pienso del público de Argentina. Así que no espero menos”. Fueron estas palabras las que dieron rienda suelta al baile, a los gritos y a los cantos desaforados de todos, con la intención de volver a demostrar que los argentinos son el mejor público de la historia.

Las sentidas palabras de Bad Bunny, en su momento de mayor éxito, en su primer show en Argentina

“Callaita”; “Pitorro de coco”; Weltita"; “Turista”; “Baile inolvidable”; fueron las que siguieron, generando una seguidilla de hits que lo único que hicieron fue exacerbar la emoción de toda la cancha de River. El pequeño respiro para el público vino de la mano de unas palabras de agradecimiento del protagonista de la noche, quien hizo mención a los eventos históricos que vivo tan solo días atrás: la consagración como ganador de tres Grammys y el show de mediotiempo en el Super Bowl LX: “Estaba loco por volver a mi gira y por volver a Argentina. Y después de dos semanas muy intensas, se las digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias, Argentina”.

Sin embargo, ningún discurso ni respiro fue capaz de bajar las revoluciones de todos los corazones presentes en la noche del viernes, que dejaron en claro que el público estaba listo para seguir perreando al ritmo de los hits del artista de 31 años. “La noche apenas está comenzando y la única razón por la que nosotros estamos aquí presentes en esta tarima con ustedes, es para que ustedes la pasen bien, para que por un momento, aunque sea por una noche, nos olvidemos de todo lo que pueda estar ocurriendo afuera de este estadio y tengamos una noche llena de alegría, llena de felicidad, que podamos olvidar los problemas solo por un momento. La única razón por la que nosotros estamos aquí es para que ustedes se unan en una noche como un solo pueblo, Argentina. Porque de eso se trata este show. Este show es simple y sencillo. Este show se trata de la unión de Argentina con Puerto Rico y América Latina”, dijo.

Y siguió: “Este show se trata de amor, de amarse a ustedes mismos, de amar a los demás, de amarnos a nosotros. Y este show se basa en disfrutar las cosas sencillas de la vida, como cantar, como bailar, como brincar, como reír, como llorar. Entonces, por eso yo siempre les digo que la única persona, ustedes, ustedes aquí, son los únicos que tienen el poder de convertir esta noche en una que no olvidemos nunca. Por eso te digo, Argentina, ¡disfruta, vive, ama, baila sin miedo esta noche!“. Luego de estas emotivas palabras hizo pogear por primera vez al estadio de River con “NUEVAYol”, donde los primeros fuegos artificiales estallaron.

Durante el primer set del concierto estuvo acompañado por "Los Sobrinos",banda de salsa formada en su totalidad por artistas oriundos de Puerto Rico (Victoria Dragonetti)

El momento más esperado de la noche llegó con La Casita, la estructura que replica una casa típica de Puerto Rico y funciona como segundo escenario, fue el epicentro de uno de los momentos más esperados: Bad Bunny apareció con la camiseta de la selección argentina número 19 —un guiño a los primeros pasos de Lionel Messi. En este segmento gente del público y famosos nacionales salen a escena y bailan al ritmo del cantante puertorriqueño.

En la primera noche en River los elegidos para formar parte de La Casita fueron: Tini Stoessel, María Becerra y La Joqui, lo que provocó que se elevará el volumen de los presentes en el estadio a niveles ensordecedores, dejando una vez más en claro que el público argentino es uno de los mejores.

“TITI ME PREGUNTÓ”; “NEVERITA”; “SI VEO A TU MAMPA”; “VOY A LLeVARTE PA PR”, fueron algunas de las canciones que cantó en este set, que estuvo pensado a la perfección para llevar al público todavía más lejos y generar una entrega todavía más completa. “Benito, Benito, Benito”, fue la banda sonora secundaria de la noche. En cada segundo de silencio las miles de personas presentes coreaban su nombre, lo que hizo que en más de una ocasión se saque los IEM con la intención de poder escuchar a la perfección los cánticos en su honor. Para esta primera fecha la canción exclusiva fue “Otra Noche en Miami”, canción que escribió en el año 2018 cuando su carrera todavía estaba arrancando.

El puertorriqueño eligió una camiseta de la selección nacional con el número 19, un guiño a los inicios de Lionel Messi

En la transición al tercer y último set del show llegó el momento más emotivo. Un grupo de salsa compuesto por cuatro hombres se puso en el centro de los reflectores y le pidió permiso al público para honrar a una de las bandas emblemáticas que tiene el país. “Argentina, hemos llegado y un homenaje le haremos con la plena que traemos y el corazón entregado. Su música nos ha dado de una forma verdadera, un puente, una escalera, un buen tango inolvidable, una milonga faltable y su música ligera”, fue lo que cantaron antes de cambiar de rumbo y hacer una versión salsa de “De música ligera”, el éxito de Soda Stereo.

La reacción no tardó en llegar, los gritos ensordecedores hicieron vibrar el piso del Monumental que a una sola voz entonó la letra de la canción que compusieron Gustavo Cerati y Zeta Bosio en el año 90.

El homenaje a Soda Stereo en el show de Bad Bunny en River Plate

Lamentablemente las cosas buenas llegan a su fin, casi dos horas habían pasado de show. “Ojitos lindos”; El apagón"; “DtMF” y “EoO”, fueron algunos de los temas finales que eligió Bad Bunny para cerrar su primera noche en el estadio River Plate, con un show que eliminó cualquier tipo de duda acerca de por qué es el artista más escuchado a nivel internacional.

Una vez más Bad Bunny demostró porque es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial y porque el público lo sigue eligiendo día a día, concierto a concierto y por qué logró agotar en tiempo record tres fechas en el estadio más grande de latinoamérica.

Por cuestiones climáticas, la organización anunció que el show del 14 de febrero se adelantará una hora, dejando la siguiente grilla: apertura de puertas a las 16, Ramma a las 18, Chuwi a las 19 y Bad Bunny a partir de las 20. El fenómeno no se detiene y la fiesta en River Plate promete seguir siendo inolvidable a pesar de los cambios y la posible lluvia.