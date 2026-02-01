EN VIVO | Premios Grammy 2026: se entregan los primeros galardones antes de la ceremonia

Entretenimiento

Estos son los ganadores de
Estos son los ganadores de la edición número 68 de los premios Grammy (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición número 68 de los Premios Grammy se realiza en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, dónde se reconoce lo mejor de la música en 2026.

El encargado de conducir la gala es nuevamente Trevor Noah, quien regresa por sexta y última vez como anfitrión de los Premios Grammy. El comediante y exconductor de The Daily Show también se desempeña como productor ejecutivo del evento.

Entre los artistas confirmados para el escenario principal figuran Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator. En la semana también se confirmó la participación de Rosé, integrante de BLACKPINK, y Bruno Mars. Ambos están nominados por su hit “APT”, tema que podrían interpretar en el escenario.

La lista de presentadores, en tanto, combina leyendas de la música, figuras del pop actual y personalidades del entretenimiento. Entre los nombres confirmados se encuentran Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.

A continuación, la cobertura minuto a minuto de los premios a lo mejor de la música:

En pocas líneas:

22:35 hsHoy

Mejor Canción Country

Tyler Childers ganó gracias a
Tyler Childers ganó gracias a su tema "Bitin' List". (Captura de video)

“Bitin’ List” de Tyler Childers fue el tema ganador.

22:32 hsHoy

Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country

Shaboozey y Jelly Roll ganaron un Grammy.
Shaboozey y Jelly Roll ganaron un Grammy. REUTERS/Mario Anzuoni

“Amen” de Shaboozey y Jelly Roll se llevó la estatuilla.

22:29 hsHoy

Mejor Interpretación Solista de Country

Chris Stapleton obtuvo un premio Grammy.
Chris Stapleton obtuvo un premio Grammy. REUTERS/Seth Herald

“Bad As I Used To Be” de Chris Stapleton ganó el galardón

22:10 hsHoy

Premios Grammy 2026: horarios, nominados y dónde ver la gala más importante de la música

Desde la alfombra roja hasta la ceremonia principal, esta es la guía práctica para seguir cada momento de los Grammy Awards

El escenario de los Grammy
El escenario de los Grammy 2026 reunirá a artistas como Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator (REUTERS/Mike Blake)

Este domingo 1 de febrero se celebra la 68.ª edición de los Premios Grammy, el evento que cada año reconoce a lo mejor de la música global y que en 2026 ha programado una gala con grandes estrellas invitadas y homenajes especiales.

Leer la nota completa
22:08 hsHoy

Kendrick Lamar domina las categorías de rap

Kendrick Lamar se llevó tres
Kendrick Lamar se llevó tres premios Grammy. (Foto AP/Frank Franklin II)

Kendrick Lamar se llevó tres estatuilla. La primera en la categoría Mejor canción de rap melódica por su tema “Luther”. La segunda en Mejor Canción de Rap fue para “tv off”. Y la tercera por Mejor Performance gracias a “Chains & Whips”

22:03 hsHoy

Los momentos más extraños e incómodos en la historia de los Premios Grammy

A lo largo de su historia, los Grammy han sido escenario de momentos inesperados que han sorprendido tanto a artistas como a espectadores

Los Premios Grammy han sido
Los Premios Grammy han sido sede de algunos de los momentos más surreales de la música contemporánea (Créditos: Jovani Perez)

Los Premios Grammy 2026 —oficialmente la 68ª edición de los Annual Grammy Awards— se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos.

Leer la nota completa
21:54 hsHoy

Mejor Video del año

Doechii se llevó un Grammy
Doechii se llevó un Grammy por el video de su tema “Anxiety”. REUTERS/Jaimi Joy

La canción que ganó el Grammy 2026 fue “Anxiety” de Doechii.

21:49 hsHoy

Mejor Compositor del año

Amy Allen se llevó el
Amy Allen se llevó el Grammy 2026. REUTERS/Daniel Cole

Amy Allen se llevó el premio en la cetogoría de música no clásica.

21:47 hsHoy

Mejor Performance de Rock

YUNGBLUD acepta el premio por
YUNGBLUD acepta el premio por "Changes (Live From Villa Park). (REUTERS/Daniel Cole)

El homenaje a Ozzy Osburne “Changes”, la icónica interpretación de Yungblud en el Back to the Beginning se llevó el Grammy a Mejor Performance de Rock.

Sharon Osbourne subió junto al cantante a recibir el galardón y fue dedicado a Ozzy. “Dios bendiga al rock y Dios bendiga al jodido Ozzy Osbourne”, dijo.

21:41 hsHoy

Mejor Compilación para un Producto Visual Y Mejor Banda Sonora

"Sinners" se llevó dos Grammys.
"Sinners" se llevó dos Grammys. (REUTERS/Daniel Cole)

El soundtrack de Pecadores, la cinta de Michael B. Jordan, ganó dos premios Grammy

