EN VIVO | Premios Grammy 2026: se entregan los primeros galardones antes de la ceremonia

La edición número 68 de los Premios Grammy se realiza en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, dónde se reconoce lo mejor de la música en 2026.
El encargado de conducir la gala es nuevamente Trevor Noah, quien regresa por sexta y última vez como anfitrión de los Premios Grammy. El comediante y exconductor de The Daily Show también se desempeña como productor ejecutivo del evento.
Entre los artistas confirmados para el escenario principal figuran Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator. En la semana también se confirmó la participación de Rosé, integrante de BLACKPINK, y Bruno Mars. Ambos están nominados por su hit “APT”, tema que podrían interpretar en el escenario.
La lista de presentadores, en tanto, combina leyendas de la música, figuras del pop actual y personalidades del entretenimiento. Entre los nombres confirmados se encuentran Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.
A continuación, la cobertura minuto a minuto de los premios a lo mejor de la música:
“Bitin’ List” de Tyler Childers fue el tema ganador.
“Amen” de Shaboozey y Jelly Roll se llevó la estatuilla.
“Bad As I Used To Be” de Chris Stapleton ganó el galardón
Este domingo 1 de febrero se celebra la 68.ª edición de los Premios Grammy, el evento que cada año reconoce a lo mejor de la música global y que en 2026 ha programado una gala con grandes estrellas invitadas y homenajes especiales.
Kendrick Lamar se llevó tres estatuilla. La primera en la categoría Mejor canción de rap melódica por su tema “Luther”. La segunda en Mejor Canción de Rap fue para “tv off”. Y la tercera por Mejor Performance gracias a “Chains & Whips”
Los Premios Grammy 2026 —oficialmente la 68ª edición de los Annual Grammy Awards— se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos.
La canción que ganó el Grammy 2026 fue “Anxiety” de Doechii.
Amy Allen se llevó el premio en la cetogoría de música no clásica.
El homenaje a Ozzy Osburne “Changes”, la icónica interpretación de Yungblud en el Back to the Beginning se llevó el Grammy a Mejor Performance de Rock.
Sharon Osbourne subió junto al cantante a recibir el galardón y fue dedicado a Ozzy. “Dios bendiga al rock y Dios bendiga al jodido Ozzy Osbourne”, dijo.
El soundtrack de Pecadores, la cinta de Michael B. Jordan, ganó dos premios Grammy