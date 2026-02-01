EN VIVO | Premios Grammy 2026: se entregan los primeros galardones antes de la ceremonia

Estos son los ganadores de la edición número 68 de los premios Grammy (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición número 68 de los Premios Grammy se realiza en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, dónde se reconoce lo mejor de la música en 2026.

El encargado de conducir la gala es nuevamente Trevor Noah, quien regresa por sexta y última vez como anfitrión de los Premios Grammy. El comediante y exconductor de The Daily Show también se desempeña como productor ejecutivo del evento.

Entre los artistas confirmados para el escenario principal figuran Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator. En la semana también se confirmó la participación de Rosé, integrante de BLACKPINK, y Bruno Mars. Ambos están nominados por su hit “APT”, tema que podrían interpretar en el escenario.

La lista de presentadores, en tanto, combina leyendas de la música, figuras del pop actual y personalidades del entretenimiento. Entre los nombres confirmados se encuentran Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.