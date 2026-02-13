Teleshow

La palabra de Luciano Castro en medio de rumores sobre su salud: “Me interné porque quiero estar bien”

Luego del escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani, el actor habló con Moria Casán para aclarar las versiones sobre su ingreso a una clínica de rehabilitación

Moria Casán dio detalles de la internación de Luciano Castro

La decisión de Luciano Castro de internarse en una clínica de rehabilitación generó impacto en el ambiente artístico y mediático. El actor habría tomado la decisión luego de verse involucrado en el ojo de la tormenta mediático, a raíz de una comentada infidelidad a Griselda Siciliani en Madrid. La difusión de los audios y el tono de voz utilizado para intentar seducir a la camarera Sarah Borrell desató una escalada cuyas consecuencias todavía están por verse.

La información surgió en LAM (América) donde se indicó que el actor tomó la determinación de ingresar voluntariamente a un centro especializado en la Ciudad de Buenos Aires, en busca de descanso y de un espacio de introspección tras sucesivos episodios de exposición pública. “A partir del momento que Griselda decide dejarlo, Luciano se las vio todas negras. La realdad es que él siente, en base a lo que el entorno me empezó a contar, es que desde que ella lo dejó, empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido”, relató el panelista Pepe Ochoa al dar a conocer la información

Horas después, en su programa, Moria Casán relató que Castro la eligió como vocera para comunicar su situación y desmentir versiones sobre los motivos de la internación. “No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho nada de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien”, destacó La One en La Mañana con Moria. La conductora explicó que mantiene contacto con el actor en los momentos en que puede utilizar el teléfono, ya que el acceso está restringido en la clínica.

Moria también detalló que Castro comparte el proceso con Julián Sierra, actor y bailarín que también autorizó a contar esta información, y que ambos se apoyan mutuamente durante la internación. “Estamos acompañándonos, estamos juntos, cada uno con su quilombo, pero yo estoy bien y mi voz sos vos”, expresó Casán en nombre de Castro.

El actor habría tomado la decisión luego de la gran exposición que viene teniendo (Video: LAM/ América TV)

LAM había remarcado que la decisión de Castro no está relacionada con adicciones ni problemas de salud mental. El programa de América señaló que el actor busca un tiempo de pausa y recuperación, luego del impacto mediático generado por la difusión de audios, memes y repercusiones en redes sociales vinculadas a su reciente separación, nunca del todo confirmada, de Griselda Siciliani.

En ese sentido, Moria Casán transmitió que Castro siente malestar por la cobertura mediática y por la circulación de información no verificada sobre su salud. “Me dice: ‘Te van a decir que hablé con alguien. Mentira, no hablé con nadie. Yo solamente hablo con vos para que lo digas, para que seas como mi voz’”, insistió la conductora que destacó la importancia de haber dado este paso: “Cuando alguien se interna y se da cuenta del problema que tiene, sea cualquier tipo de adicción, ya está un paso muy adelante. El darse cuenta es no negociar, es no seguir siendo un felpudo del mismo. Y esto lleva su proceso”.

Respecto a su entorno, Casán aclaró que Griselda Siciliani “le desea absolutamente lo mejor y está enfocada en su trabajo”. Además, la expareja de Castro, Sabrina Rojas, mantiene contacto con el actor y sus hijos pueden visitarlo en la clínica, según la información publicada por LAM. "Sé que con Sabrina tuvieron varias comunicaciones por videollamada. Ella me dijo que sí estaba hablando con Luciano. Me da la sensación que es una internación híbrida en donde él si puede tener contacto con sus hijos, pero no con gente que le pueda llegar a contar lo que está pasando con los medios”, concluyó Ochoa.

