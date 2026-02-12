Teleshow

Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos

El actor habría tomado la decisión luego de la enorme exposición que viene teniendo desde la filtración de unos audios que terminaron su noviazgo con Griselda Siciliani. La información de LAM

Guardar
El actor habría tomado la decisión luego de la gran exposición que viene teniendo (Video: LAM/ América TV)

La alta exposición mediática que viene teniendo Luciano Castro las últimas semanas lo habría obligado a tomar la decisión de internarse. Pepe Ochoa en LAM (América TV) dio la información sobre el estado emocional que estaría atravesando el actor y su voluntad estos días de recibir ayuda profesional.

“Quiero ser muy cauto. Esta información la venimos trabajando con la producción desde hace una semana y media. Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda Sicialini donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, comenzó diciendo el periodista que conduce Denise Dumas durante las vacaciones de Ángel de Brito.

El disparador sería todo el escándalo que sucedió luego de la filtración de una conversación con una mujer que buscaba seducir en España y la ruptura sentimental que tuvo de la protagonista de Envidiosa, en medio de todo ese escándalo. Superado, habría decidido internarse: “A partir del momento que Griselda decide dejarlo, Luciano se las vio todas negras. La realdad es que él siente, en base a lo que el entorno me empezó a contar, es que desde que ella lo dejó, empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido”.

"Existió una conversación entre Luciano
"Existió una conversación entre Luciano y Griselda Sicialini donde él le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, contó Pepe Ochoa

“Yo me crucé con mucha gente que estuvo con él, que se cruzó, y no la estaba pasando bien en relación a la exposición que tuvo con todo lo que pasó y en relación al distanciamiento con Griselda. No estaba bien Luciano”, sumó, Denise. “Hace poco hicimos una nota en LAM donde él contaba que todo lo mediático lo impacta de una manera muy profunda, pero eso también le genera mucha ira”, recordó Pepe “El verse en memes, que el audio de la gallega sea de burlas, lo ponía a él en otro lugar. Él está acostumbrado a los medios porque él tuvo escándalos, pero en esta oportunidad todo fue más allá”, mencionó Pilar Smith.

“Se ‘autointernó’. Es un centro en donde te dan tratamientos terapéuticos grupales y te dan todas las herramientas para vos poder cambiar el momento en el que estás”, sumó el periodista. “Quiero ser claro. No tiene nada que ver ni con adicciones, no es un tema de salud mental por el que lo tuvieron que internar. Él está muy delicado, se siente muy mal y siente que perdió a la mujer de su vida. Por eso tomó la decisión de internarse en este lugar para poder salir adelante, ordenarse un poco y poder frenar. Lo mediático le impactó muy mal”, detalló.

“A partir del momento que
“A partir del momento que Griselda decide dejarlo, Luciano empezó a tener días muy malos y no les encontraba sentido", aseguró el panelista (Otro día perdido, Eltrece)

“Él siente que todo lo que construye, lo destruye”, fue la frase del entorno del actor, sobre el momento que él atraviesa. “Dicen que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno. Por eso toma la decisión de internarse en una clínica en Capital Federal”, agregó, mientras en el ciclo recordaban la internación voluntaria que había tenido Roberto García Moritán en una clínica de rehabilitación de Entre Ríos, luego de su estruendosa separación de Pampita en octubre de 2024.

“El impacto de haber perdido a Griselda le hizo muy mal y siente que tiene que trabajar en eso. Necesita que lo acompañen, tener compañía”, continuó Pepe sobre el estado en el que se encuentra el actor. “Sabrina Rojas en este momento se está yendo a la costa”, acotó la conductora sobre los cuidados familiares que tomó la exesposa de Castro. “Sé que con Sabrina tuvieron varias comunicaciones por videollamada. Ella me dijo que sí estaba hablando con Luciano. Me da la sensación que es una internación híbrida en donde él si puede tener contacto con sus hijos, pero no con gente que le pueda llegar a contar lo que está pasando con los medios”, resaltó.

Temas Relacionados

Luciano CastroLAM

Últimas Noticias

Carla Conte reveló la cirugía a la que se sometió: “Estoy fascinada”

En Ángel Responde contó cómo la operación, que hacía mucho tiempo deseaba hacer, le cambió la vida

Carla Conte reveló la cirugía

El camino de Bad Bunny en Argentina: de cantar en Pinar de Rocha de la mano de Maxi El Brother a llenar tres River

La llegada del artista puertorriqueño a Buenos Aires en 2017 marcó el comienzo de una relación duradera, ya que, tras varias presentaciones en clubes nocturnos, se consolidó como figura destacada en la escena musical de la región

El camino de Bad Bunny

El incómodo momento de los integrantes de Morat en Buenos Aires: sufrieron el ataque de un therian

Tras su visita a un programa de streaming, los músicos vivieron un instante de estrés luego de saludar a un grupo de fanáticos en la vía pública

El incómodo momento de los

“Acabo de ver algo muy extraño”: La experiencia que compartió Florencia Raggi junto a Nicolás Repetto en Uruguay

La actriz sorprendió al compartir el relato de unas luces descendiendo en el firmamento de José Ignacio

“Acabo de ver algo muy

Chechu Bonelli paso por Infobae en Vivo y opinó sobre el machismo en el periodismo deportivo: “Hemos ganado terreno”

La periodista y modelo visitó Infobae a la Tarde, habló de sus proyectos y contó las dificultades que atravesó al combinar su pasión por el modelaje con el fútbol

Chechu Bonelli paso por Infobae
DEPORTES
River Plate empata contra Argentinos

River Plate empata contra Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura

El video de Mauro Icardi con un juguete sexual en una fiesta que desató la polémica en Turquía: “Esto es inmoral”

Fue uno de los mejores jugadores de su generación, ganó el Super Bowl y fue detenido acusado de asesinar a su pareja

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

La lapidaria respuesta de Lando Norris a Max Verstappen por sus críticas a los nuevos autos de la F1

TELESHOW
Carla Conte reveló la cirugía

Carla Conte reveló la cirugía a la que se sometió: “Estoy fascinada”

El camino de Bad Bunny en Argentina: de cantar en Pinar de Rocha de la mano de Maxi El Brother a llenar tres River

El incómodo momento de los integrantes de Morat en Buenos Aires: sufrieron el ataque de un therian

“Acabo de ver algo muy extraño”: La experiencia que compartió Florencia Raggi junto a Nicolás Repetto en Uruguay

Chechu Bonelli paso por Infobae en Vivo y opinó sobre el machismo en el periodismo deportivo: “Hemos ganado terreno”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní exige lealtad

El régimen iraní exige lealtad pública a las familias de los manifestantes encarcelados si quieren recuperar la libertad

Amistad, crítica y rivalidad: así fue el verdadero vínculo entre las grandes escritoras de Inglaterra

Científicos detectan una estrella que colapsó en un agujero negro: el origen del fenómeno

Refugios naturales y biodiversidad protegida: así son los 5 parques que preservan el bienestar acústico y ambiental en el mundo

El Parlamento de Venezuela aplazó el debate final de la ley de amnistía por desacuerdos en artículos clave del proyecto