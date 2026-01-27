Sarah Borrell, la protagonista del “Hola guapa”, posó sensual y desafiante tras el escándalo con Luciano Castro

Tras el escándalo de Luciano Castro, la protagonista del “Hola guapa” posó sensual y desafiante

La confirmación de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sacudió al mundo del espectáculo y generó una ola de repercusiones inmediatas. La noticia se viralizó rápidamente: no solo la palabra de la joven involucrada, Sarah Borrell, alimentó el interés público, sino también los audios y mensajes filtrados que dejaron al descubierto la intimidad de un vínculo que, hasta entonces, parecía sólido. El viralizado “Hola guapa” se convirtió en el símbolo de una trama que ocupó titulares y acaparó las redes.

En el centro de la tormenta mediática, Sarah eligió reaparecer con una producción de fotos en blanco y negro que la mostró en una faceta empoderada y desafiante. En una de las imágenes, posó sentada de manera relajada y sensual en una silla de líneas simples, con el cuerpo extendido y el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, en una escena minimalista y cargada de actitud. En otra toma, la joven se dejó ver en cuclillas sobre el piso de madera, el torso inclinado y la mirada fija en cámara, con una expresión serena y natural, reivindicando la autenticidad y el control sobre su imagen.

Un primerísimo primer plano capturó su rostro en detalle, resaltando la intensidad de su mirada, las pecas y el volumen de su melena, en una imagen que transmite fuerza y honestidad. Otra foto la retrató apoyada en el suelo, con la melena extendida hacia un lado, el cuerpo en tensión y una expresión segura y directa. Finalmente, se animó a una pose de pie, los brazos en alto y el cabello en movimiento, en una imagen que transmite libertad y autoafirmación.

La protagonista de "Hola Guapa" se animó a posar sensal

Sarah eligió un conjunto de color negro y el pelo al viento (Instagram)

Mientras los comentarios en redes no dejaron de mencionar a Luciano Castro y de vincularla con el escándalo, Sarah optó por reapropiarse del momento y exhibirse desde otro lugar: lejos del rol de víctima mediática y en clave artística, mostrando su cuerpo y su actitud sin artificios ni disfraces. Las fotos, orgánicas y sin poses forzadas, buscaron correrse del ruido mediático para construir una narrativa visual propia, en la que la joven se muestra dueña de sí misma y dispuesta a transitar la exposición desde el control y la seguridad personal.

Así, la historia sigue dando que hablar en el centro de la escena del espectáculo, mientras Sarah Borrell transforma el revuelo en una oportunidad para mostrarse auténtica y libre.

A quince días de que los audios y mensajes entre la joven danesa y el actor argentino se viralizaran y desataran una crisis mediática en la pareja de Castro y Siciliani, la repercusión cruzó fronteras y terminó afectando el día a día de Borrell: la bailarina fue desvinculada de su trabajo en Madrid tras la exposición pública de su affaire con el galán argentino.

Echaron del trabajo a la camarera del affaire con Luciano Castro en Madrid (Video: Instagram)

La noticia fue confirmada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien citó información obtenida por su colega español Roberto Antolín. Según los reportes, Sarah se desempeñaba en el bar Brunch and Cake, un reconocido local gastronómico en la capital española, el mismo sitio donde, de acuerdo a los trascendidos, habría tenido lugar el primer encuentro con Castro. La viralización del vínculo y la llegada de la polémica a los medios españoles habrían sido determinantes para que el local decidiera prescindir de sus servicios.

Etchegoyen detalló: “Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda, y los audios que salieron a la luz. Esa es la data que tengo para contar. Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla”. De esta manera, la joven que hasta hace poco tiempo se mantenía alejada del mundo del espectáculo, se vio envuelta en una situación que la dejó sin empleo y bajo el ojo público.