Marixa Balli al borde del llanto tras una dura crítica en MasterChef Celebrity: “Me sacan las ganas”

La Cachaca tuvo que cocinar un plato en base a grillos y el desafío generó una ola de tensión y desencanto emocional con el jurado

Marixa Balli muy angustiada por las devoluciones del jurado de Masterchef (Video: Telefe)

Marixa Balli vivió un momento de tensión en la última edición de Masterchef Celebrity , tras recibir una crítica del jurado por su plato preparado con grillos. La participante reconoció su malestar y expresó que perdió el ánimo para seguir en la competencia, generando uno de los momentos más fuertes de la velada.

De acuerdo a la dinámica del programa, los concursantes tuvieron que afrontar el reto de cocinar platos con grillos y larvas, ingredientes poco convencionales. Marixa Balli presentó unas croquetas llamadas “grilletas”, cuyo principal componente eran los grillos.

Durante la defensa de su plato, Balli se negó a probarlo y dejó clara su resistencia a consumir el mencionado insecto, pese a los pedidos del jurado. A su turno, Germán Martitegui fue tajante en su devolución: “Como croquetas están durísimos, da más a una galletita, no termina de ser un plato agradable. Me falta una salsita, un café con leche, no entiendo bien”.

Marixa Balli atravesó una crisis
Marixa Balli atravesó una crisis emocional tras recibir duras críticas del jurado en Masterchef Celebrity 2026.

A su turno, Donato de Santis coincidió y consideró que, si bien la propuesta era original para introducir insectos, “no resultó tan bien”. Ambos jueces recalcaron las dificultades de textura y sabor del plato, lo que dejó a la participante visiblemente afectada.

Tras escuchar la devolución, Balli manifestó ante sus compañeros su decepción: “Siento que desde hace un tiempo vengo teniendo malas devoluciones, entonces me sacaron las ganas de cocinar”. De este modo, evidenció cuán influyentes pueden ser las valoraciones del jurado en el ánimo de los concursantes.

Masterchef Celebrity se destaca por sus desafíos culinarios inusuales, que a menudo generan situaciones de presión y respuestas emocionales de los famosos. La preparación de insectos ya ha producido episodios de tensión y crisis en ediciones anteriores del certamen.

En conclusión, la reacción de Balli ante la exigencia emocional del programa reflejó el desgaste que experimentan los participantes cuando las críticas reiteradas afectan su confianza y motivación.

Otra mala experiencia de Marixa

En una emisión pasada la empresaria ya había protagonizado un duro intercambio con Germán Martitegui. El chef cuestionó abiertamente la técnica de la participante durante la consigna de platos picantes, una dinámica que desafió a los aspirantes al obligarlos a salir de su zona de confort culinaria.

Martitegui no tardó en evidenciar su desagrado al detenerse en la isla de Balli. “Sacá esto ya. Está fría la sartén”, exigió el chef a la concursante. Explicó que la carne debía entrar en contacto con una sartén bien caliente para lograr el dorado, y advirtió que, por el procedimiento elegido, la bondiola terminaba hervida y no sellada.

Marixa Balli y Germán Martitegui frente a frente (MasterChef Celebrity - Telefe)

La preocupación del chef no se limitó a la proteína. Balli intentó justificar su método al aclarar que también preparaba espinaca, pero la respuesta fue igual de tajante. “La espinaca así, hervida, es una tristeza porque todo el sabor queda en el agua, ¿vos sabés?”, señaló Martitegui, remarcando su postura. Balli confesó ante cámara haber sentido con claridad el juicio de Martitegui: “Su cara lo dijo todo”.

A pesar de los intentos de Balli por defender la idea de una bondiola acompañada con espinaca, Martitegui insistió y profundizó su crítica. “La espinaca hervida es como una clínica”, comparó el chef, y le propuso sumar tomates como recurso para realzar sabor y presentación.

El veredicto del jurado no se hizo esperar y el impacto se tradujo en la entrega del delantal negro a Balli, lo que la dejó automáticamente en la gala de eliminación. Ella compartió su reacción tras escuchar la devolución: “Yo hice un esfuerzo, hice lo mejor que pude”, declaró ante Infobae, evidenciando una mezcla de ironía y resignación.

Marixa Balli ante la devolución del jurado por su plato (Video: MasterChef Celebrity)

Durante la entrega del plato, Martitegui sorprendió con una valoración inesperada: “Lo que estamos presenciando ahora es un milagro... bajó un algo y cocinó”, sentenció, situando el acento en el cambio de Balli sobre la marcha. Donato de Santis analizó la preparación al afirmar: “Hay dos preparaciones que se distinguen, hay un menjunje de cebolla y no resalta el ingrediente en sí. Y la bondiola, esta salsa arriba que no tiene el picante que debería tener para la tarea de hoy”.

Por su parte, Damián Betular valoró el equilibrio del emplatado, aunque advirtió: “Después hay que trabajar en el sabor y hay que arrancar”.

Cuando llegó el turno del anuncio final, Martitegui habló sin rodeos ante Balli, destacando su reacción durante la jornada: “Podría haber sido mucho peor, fue un milagro, corregiste a último momento, supiste escuchar”. Sin embargo, concluyó: “El delantal negro es para Marixa”.

